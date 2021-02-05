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ASUS, ROG Keris FPS oyuncu mouse’u serisini duyurdu
ASUS Republic of Gamers (ROG), kablolu ve kablosuz modellerden oluşan ROG Keris oyuncu mouse’u serisini duyurdu. Kablosuz olan model yalnızca 79 gram ağırlığı, üç farklı bağlantı modu ve 16.000 dpi sensörüyle dikkatleri üzerine topluyor.
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Kablolu; 2,4 GHz RF veya Bluetooth® LE modlarında kullanılabilen bu mouse’ta özel ittirerek sabitleme imkanı sunan özel yuva tasarımına ve ROG Micro Switch’e sahip. Ayrıca polibütilen tereflatat (PBT) polimerden üretilen düğmeler kullanılan mouse’ta ayrıca ROG Omni mouse ayakları, ROG Paracord ve Aura Sync RGB aydınlatması mevcut.
E-spor profesyonellerinin önerilerinin tasarımı
ROG bu mouse serisinin tasarımında profesyonel oyuncuların fikirlerini aldı. Bunun sonucunda son derece ergonomik bir oyuncu mouse’u ortaya çıktı. Ürünün tasarımı el boyutları farklı olsa da her oyuncunun rahatça kavramasını ve hassas bir şekilde kontrol etmesini sağlıyor.
Üç farklı bağlantı modu
ROG Keris Wireless; USB, ultra hızlı RF 2,4 GHz kablosuz veya enerji verimliliği sunan Bluetooth LE ile bağlanabiliyor. RF 2,4 GHz oyunlar için idealken, Bluetooth LE ise günlük işler için mükemmel performans sağlıyor. ROG Keris modellerinin her ikisinde de özel olarak ayarlanmış 16.000 dpi, 400 ips optik sensör bulunuyor. Ayrıca her iki model de 1000 Hz sorgu oranına sahip.
İttirerek sabitlenen ROG anahtar yuvası ve ROG Micro Switch
İttirerek sabitleme imkanı sunan özel yuva tasarımı anahtar değiştirmeyi son derece kolay bir hale getiriyor. Kullanıcılar baskı gücünü ve tepkiyi kendi tercihlerine göre belirleyebiliyor, bozuk anahtarları değiştirebiliyor. Yeni ROG Micro Switch, 70 milyon tıklama ömürlü altın kaplama elektronik birleşme noktalarıyla dayanıklılık sunuyor.
ROG’nin sıkı üretimiyle her bir anahtar tek tek incelenip, sol ve sağ anahtarlar ayrılıp eşleştiriliyor. Ardından tutarlı bir tıklama hissi için basma gücü +/- 5 gram aralığında tutuluyor.
Güçlü ve hafif
Petek biçimli iç tasarım yapısal sağlamlık sağlarken ağırlığın da minimumda kalmasını sağlıyor. ROG Keris Wireless yalnızca 79 gr, ROG Keris ise 62 gr (kablo hariç) ağırlığında.
Oyun için optimize oldu
PBT ile üretilen dayanıklı ve kaydırmaz yapıdaki sol ve sağ mouse tuşları uzun süre kullanımdan sonra bile aşınmaya ve parlamaya dayanıklı. Bu sayede mouse’un görünümü ve verdiği his her zaman aynı kalıyor. ROG Keris Wireless modelinde siyah renkli iki adet yan tuş mevcut. Bunlar kişisel tercihe göre gri ve pembe tuşlarla değiştirilebiliyor.
Keris ve Keris Wireless’ta son derece esnek ve hafif bir kablo olan ROG Paracord mevcut. Bu kablo takılmayı engelleyerek hareket kabiliyetini artırıyor. Mouse’un üzerindeki yüksek bağlantı noktası kablo ve kullanım yüzeyi arasında bir boşluk oluşturarak kablonun sürüklenmesini ve gürültüyü azaltıyor.
ROG Keris’in %100 Teflon (PTFE) ayakları diğer oyuncu mouse’larından %25 daha pürüzsüz. Böylece her yüzeyde zahmetsiz ve hassas bir kullanım imkanı veriyor. Tasarım için yapılan testlerde, mouse ayakları ve yönün kullanım deneyimini boyuttan daha fazla etkilediği ortaya çıktı.
Donanım
Lenovo bilgisayar talebini karşılamakta zorlandığını söylüyor
Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi Lenovo, yeni cihazlar için gelen talebi karşılamakta zorlandıklarını söyledi.
Yatırımcılarla yaptığı bir konuşmada şirket COO’su Gianfranco Lanci firmanın şu anda normal stok seviyesinin aşağısında olduğunu belirtti. Bu rakam Lanci’nin söylediğine göre normal stoğun yarısından aşağıda, hatta üçte birine yakın diyebileceğimiz bir seviyede. Bunun nedeni olarak ise salgın nedeniyle artan talep gösteriliyor.
Mevcut aşılar bu konuda bir rahatlama vadediyor ancak 2021 başlarında talep hala oldukça yüksek. Hatta Lanci talepte herhangi bir azalmanın gözlenmediğini belirtiyor. Dünya genelindeki stokları hakkında da bazı bilgiler veren Lanci; bu kadar az stoklara ilk defa sahip olduklarını söylüyor.
Genellikle Lenovo firmasının ellerinde aşağı yukarı altı haftalık stok mevcut olur. Lanci’ye göre ise son çeyrekte bu sayının 2-3 haftalığa kadar düştüğü durumlar oluştu. Bu ise oldukça az bir stok anlamına geliyor.
Analiz firması Canalys tarafında da benzer bilgilere rastlayabiliyoruz. Raporlara göre 2020 son çeyreğinde 143.7 milyon bilgisayar ve tablet dağıtımı gerçekleşti. Bu da üst üste üç çeyrektir büyüme yaşanması anlamına geliyor. Yıl boyunca ise 2015 yılından beri en yüksek rakam olan 458.2 milyon bilgisayar satışını görebiliyoruz.
Lenovo ise %20 ile en yüksek pazar payına sahipken; tedarik eksiklerine rağmen 2020 yılında 87 milyon satış yapmış. Firmanın yıllık büyüme oranı ise %19 olarak karşımıza çıkıyor. Diğer yandan bu alanda sırasıyla %18 ile Apple, %13 ile HP, %11 ile Dell ve %8 ile Samsung göze çarpıyor.
Şirket aynı zamanda bilgisayarların aşırı kullanımından kaynaklı eskimeler ve talebin karşılanamaması nedeniyle bilgisayar dağıtımlarında bu sene içinde de %5-%10 arasında bir artış daha bekliyor.
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Çinli yarı iletken üreticisi SMIC, 2020 4. Çeyrek sonuçlarıyla dikkat çekiyor
SMIC, Donald Trump’ın Çinli firmalara karşı aldığı ekonomik kararlardan en çok etkilenen firmalardan biriydi. Buna rağmen firma 4.çeyrek bazında 2019‘a göre gelirini arttırmayı başardı. SMIC, 2020 yılı 4. Çeyrek sonuçlarını açıkladı. Firmanın 4. çeyrekteki geliri 981.1 milyon dolar (2019’un 4. çeyreğinde 839,4 milyon dolardı) oldu. 3. çeyrekte ise 1,08 milyar dolar gelir elde etmişlerdi. Buna ek olarak SMIC’in 2020 4.çeyrek brüt karı 176,8 milyon dolar (2019’un 4.çeyreğinde 199,4 milyon dolardı), 3. Çeyrek brüt karı ise 262 milyon dolar oldu. 2021 yılında firmanın çeyrek bazında gelirinin %7 ile %9 arasında artması beklentisi var. Brüt kar marjının ise %17 ile %19 arasında artması bekleniyor.
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SMIC eş CEO’ları ve Finans Direktörü açıklamalar yaptı
SMIC eş CEO’ları Dr. Haijun Zhao ve Dr. Liang Mong Song yaptıkları açıklamada şunları söylediler: “Şu anda endüstrinin üretim kapasitesi kısıtlı. FinFET dışı süreçlere olan talep hala güçlü ve FinFET dışı için kapasitemiz tam olarak yüklenmeye devam edecek. Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için şirketimiz sermaye harcamalarının bu yıl 4,3 milyar dolar olmasını beklemektedir. Ayrıca bu harcamaların çoğunluğunu FinFET dışı kapasite artırımı oluşturuyor. Aylık FinFET dışı kapasiteyi 12 inç için 10.000 artırdık ve bu yıl 8 inç için 45.000‘den az olmayacak şekilde artırıyoruz.”
SMIC Finans Direktörü Dr. Gao Yonggang açıklamaları ise şöyle: “Şirketin 2020‘nin dördüncü çeyreğinde geliri 981 milyon dolar ve brüt kar marjı %18 oldu. Birkaç yıldır yıllık finansal metriklerimiz rekor seviyelerde gerçekleşti. Buna ek olarak yıllık gelir 3,90 milyar dolar oldu. % 25,4‘lük bir büyüme elde ettik. Brüt kar %43,3 artışla 921 milyon dolar, şirkete atfedilen kar ise %204,9 artışla 716 milyon dolar olarak gerçekleşti.”
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DDR3 RAM fiyatları 2021 yılında artabilir
DRAM modüllerine olan talebin tedarikten fazla olması nedeniyle DDR3 RAM fiyatlarında %50’ye kadar artış görebiliriz.
Fiyat artmadan DDR3 RAM almayı düşünmeniz durumunda; 818-3999TL arası sağlam bilgisayar önerileri de içeren bu listeye göz atmak isteyebilirsiniz.
DDR4 RAM modüllerinin çıkışından yaklaşık yedi yıl sonra süper-hızlı denilen DDR5 RAM’ler gelmek üzere. Ancak buna rağmen Digitimes tarafından gelen bilgilere göre DDR3 RAM talepleri hala tedarikten fazla.
DDR4 şu anda bilgisayarlarda daha yaygın olan RAM türü olsa da; 2007 yılında çıkan DDR3 RAM’ler de hala birçok cihazda yaygın olarak kullanımda. Yine de Samsung ve Hynix gibi firmalar DDR3 RAM üretimlerini yavaşlatma hatta durdurma yolunu izliyorlar. Bunun nedeni ise bu sene toplu üretime başlaması planlanan DDR5 RAM modüllerine hazırlık yapılması.
SK Hynix 2GB DDR3 hafıza çipleri üretimini tamamen durdurmuş halde. Diğer yandan Samsung ise DDR3 modülleri üretimini aylık 60.000’den 20.000’e indirmiş durumda.
Bununla beraber Nanya Teknoloji ve PSMC gibi daha küçük firmaların da üretime devam etmelerine rağmen; Digitimes bu üretimlerin talepleri yeterince karşılamayacağını belirtiyor.
Rapora göre DDR3 hafıza modülleri fiyatları 2021 yılının ilk çeyreğinde %20 artacak. Yıl sonuna kadar ise bu oran %40-%50’lere ulaşacak.
DDR3 RAM modülleri stoku az olan tek bilgisayar ve teknoloji ürünleri değiller. Aynı zamanda GDDR6 da şu sıralar bulunması güç teknolojilerin arasında yer alıyor. Dolayısıyla da AMD ve Nvidia tarafında RX 6000 ve RTX 3000 ekran kartlarında görülen tedarik sorunlarının bir süre daha devam etmeleri muhtemel.
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