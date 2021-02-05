ASUS, ROG Keris FPS oyuncu mouse’u serisini duyurdu

ASUS Republic of Gamers (ROG), kablolu ve kablosuz modellerden oluşan ROG Keris oyuncu mouse’u serisini duyurdu. Kablosuz olan model yalnızca 79 gram ağırlığı, üç farklı bağlantı modu ve 16.000 dpi sensörüyle dikkatleri üzerine topluyor.

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Kablolu; 2,4 GHz RF veya Bluetooth® LE modlarında kullanılabilen bu mouse’ta özel ittirerek sabitleme imkanı sunan özel yuva tasarımına ve ROG Micro Switch’e sahip. Ayrıca polibütilen tereflatat (PBT) polimerden üretilen düğmeler kullanılan mouse’ta ayrıca ROG Omni mouse ayakları, ROG Paracord ve Aura Sync RGB aydınlatması mevcut.

E-spor profesyonellerinin önerilerinin tasarımı

ROG bu mouse serisinin tasarımında profesyonel oyuncuların fikirlerini aldı. Bunun sonucunda son derece ergonomik bir oyuncu mouse’u ortaya çıktı. Ürünün tasarımı el boyutları farklı olsa da her oyuncunun rahatça kavramasını ve hassas bir şekilde kontrol etmesini sağlıyor.

Üç farklı bağlantı modu

ROG Keris Wireless; USB, ultra hızlı RF 2,4 GHz kablosuz veya enerji verimliliği sunan Bluetooth LE ile bağlanabiliyor. RF 2,4 GHz oyunlar için idealken, Bluetooth LE ise günlük işler için mükemmel performans sağlıyor. ROG Keris modellerinin her ikisinde de özel olarak ayarlanmış 16.000 dpi, 400 ips optik sensör bulunuyor. Ayrıca her iki model de 1000 Hz sorgu oranına sahip.

İttirerek sabitlenen ROG anahtar yuvası ve ROG Micro Switch

İttirerek sabitleme imkanı sunan özel yuva tasarımı anahtar değiştirmeyi son derece kolay bir hale getiriyor. Kullanıcılar baskı gücünü ve tepkiyi kendi tercihlerine göre belirleyebiliyor, bozuk anahtarları değiştirebiliyor. Yeni ROG Micro Switch, 70 milyon tıklama ömürlü altın kaplama elektronik birleşme noktalarıyla dayanıklılık sunuyor.

ROG’nin sıkı üretimiyle her bir anahtar tek tek incelenip, sol ve sağ anahtarlar ayrılıp eşleştiriliyor. Ardından tutarlı bir tıklama hissi için basma gücü +/- 5 gram aralığında tutuluyor.

Güçlü ve hafif

Petek biçimli iç tasarım yapısal sağlamlık sağlarken ağırlığın da minimumda kalmasını sağlıyor. ROG Keris Wireless yalnızca 79 gr, ROG Keris ise 62 gr (kablo hariç) ağırlığında.

Oyun için optimize oldu

PBT ile üretilen dayanıklı ve kaydırmaz yapıdaki sol ve sağ mouse tuşları uzun süre kullanımdan sonra bile aşınmaya ve parlamaya dayanıklı. Bu sayede mouse’un görünümü ve verdiği his her zaman aynı kalıyor. ROG Keris Wireless modelinde siyah renkli iki adet yan tuş mevcut. Bunlar kişisel tercihe göre gri ve pembe tuşlarla değiştirilebiliyor.

Keris ve Keris Wireless’ta son derece esnek ve hafif bir kablo olan ROG Paracord mevcut. Bu kablo takılmayı engelleyerek hareket kabiliyetini artırıyor. Mouse’un üzerindeki yüksek bağlantı noktası kablo ve kullanım yüzeyi arasında bir boşluk oluşturarak kablonun sürüklenmesini ve gürültüyü azaltıyor.

ROG Keris’in %100 Teflon (PTFE) ayakları diğer oyuncu mouse’larından %25 daha pürüzsüz. Böylece her yüzeyde zahmetsiz ve hassas bir kullanım imkanı veriyor. Tasarım için yapılan testlerde, mouse ayakları ve yönün kullanım deneyimini boyuttan daha fazla etkilediği ortaya çıktı.