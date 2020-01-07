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ASUS ROG, CES’te yeni oyuncu kulaklığı ve mouse’unu tanıttı!
Asus ROG, CES 2020’de yeni oyuncu kulaklığı ROG Strix Go 2.4 ve ROG Pugio II oyuncu mouse’unu tanıttı. Markanın yeni oyuncu sınıfı ürünler büyüleyici özellikler taşıyor.
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ASUS ROG, oyun deneyimini bir üst düzeye taşıyan ROG Strix Go 2.4 kablosuz oyuncu kulaklığını tanıttı. Ayrıca iki elle de kullanılabilen ROG Pugio II kablosuz mouse’unu da duyurmuş oldu.
Yapay zeka destekli gürültü önleme teknolojisine sahip ve 2,4 GHz bağlantıyla oyunlarda hızlı geri bildirim sunan ROG Strix Go 2.4 kablosuz kulaklık, saatler boyunca oyun oynamanıza olanak sağlıyor.
PC oyuncularının ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen ve her iki elle de kullanılabilen ROG Pugio II kablosuz mouse’un ayarlanabilir yan düğmeleri, özelleştirilebilen sembolü, RGB aydınlatması ve ana düğme anahtarları ile kullanıcılar oyunları kendi istedikleri gibi kişiselleştirebiliyorlar.
ROG Strix Go 2.4 ile tepkime süresi oldukça düşük ses deneyimi!
ROG Strix Go 2.4 kablosuz kulaklık kullanıcıların uzun süre rekabetçi düzeyde oyun oynayabilmesi için tasarlandı. USB-C üzerinden şarj edildiğinde 25 saate kadar pil ömrü sunan kulaklık, oyunlarda mümkün olan en hızlı işitsel geri bildirimi sağlamak için düşük gecikme süreli 2,4 GHz bağlantıdan yararlanıyor.
Strix Go 2.4, USB-C uyumlu L biçiminde bir bağlantı aygıtıyla birlikte geliyor. Bu aygıt sayesinde kulaklığı USB-C girişine sahip bilgisayarlara, oyun konsollarına ve telefonlara bağlamak mümkün oluyor. Ayrıca yine birlikte verilen USB 2.0 ve 3,5 mm adaptörler de Strix Go 2.4’ü neredeyse tüm oyun cihazlarıyla uyumlu hale getiriyor. Katlanarak daha da kolay taşınabilir duruma gelen ROG Strix Go 2.4 çantalara kolaylıkla sığabiliyor.
Hava geçirmez bölüm içindeki 40 mm ASUS Essence sürücüleri ROG Strix Go 2.4’ün yüksek kaliteli sesler oluşturmasını sağlıyor. Kulaklıklar hem rahatlık hem de düzgün ses izolasyonu için hava geçirmez yalıtım parçalarına sahip. Strix Go 2.4, 3,5 mm ses jakı üzerinden bağlandığında 10 Hz ile 40 kHz arasında uzanan frekans tepkisiyle yüksek kaliteli sesler sunuyor.
Çift yönlü mikrofon, yapay zeka destekli gürültü önleme teknolojisinden yararlanıyor. Çok çeşitli ortam seslerinden oluşan dev bir veri tabanıyla eğitilen bu yapay zeka sayesinde Strix Go 2.4 çevresel gürültüleri tespit edip önlüyor. Kulak bölümünde gizli olan ikinci bir mikrofon da yapay zeka destekli gürültü önleme teknolojisi yardımıyla çevresel gürültüleri filtreden geçiriyor.
ASUS ROG Pugio II: Mekân tanımayan kablosuz oyuncu mouse’u!
Yeni ROG Pugio II, çok sayıda kullanışlı özellikle donatılan ve her iki elle de kullanılabilen bir kablosuz mouse. Saniyede 400 inçe kadar hareket hızlarında bile odağını kaybetmeyen 16.000 DPI sensöre, benzersiz DPI On-The-Scroll özelliği sayesinde kolaylıkla ince ayar yapmak da mümkün. Özel bir dizi özellik ile sensörün potansiyel performansından zahmetsizce yararlanılabiliyor.
ROG Pugio II, kablosuz bağlantı seçenekleri, ayarlanabilir yan düğmeler, kişiselleştirilebilen semboller, anahtar yuvaları ve RGB ışık bölgeleri gibi birçok özellikle donatıldı.
Pugio II farklı oyun tarzları için hem kablosuz hem de kablolu bağlantı olanağı sunuyor. 1000 Hz sorgu oranıyla profesyonel yarışmalardaki tepki hızlarından faydalanmak için ROG Pugio II, 2,4 GHz RF bağlantı aygıtıyla birlikte kullanabiliyor ya da Bluetooth moduna geçip aygıta ihtiyaç duymadan oyun oynatıyor.
ROG Pugio II, kablosuz bağlantı seçenekleri, ayarlanabilir yan düğmeler, kişiselleştirilebilen semboller, anahtar yuvaları ve RGB ışık bölgeleri gibi birçok özellikle donatıldı.
1000 Hz sorgu oranıyla profesyonel yarışmalardaki tepki hızlarından faydalanmak için ROG Pugio II, 2,4 GHz RF bağlantı aygıtıyla birlikte kullanabiliyor ya da Bluetooth moduna geçip aygıta ihtiyaç duymadan oyun oynanılabiliyor. Pugio II’de bulunan Smart Hop kablosuz teknolojisi 2,4 GHz bandını çevreleyen trafiği ve parazitleri gerçek zamanlı olarak belirleyip bunlardan kaçınıyor.
USB üzerinden bağlanan bu kablo ile iki saatten az bir sürede tamamen şarj oluyor. Pugio II 2,4 GHz üzerinden bağlandığında 69 saate*, Bluetooth L üzerinden bağlandığında ise 100 saate kadar pil ömrü sunuyor.
Pugio II’nin avuç içi desteğinde arka aydınlatmalı bir ROG sembolü yer alıyor. Kullanıcılar isterse, birlikte verilen boş parçayı üzerine kendi sembollerini veya logolarını kolayca yerleştirip kullanabiliyor.
Pugio II’nin çalıştırma gücünü ve verdiği hissi kendisine daha da uygun hale getirmek veya aşınmış bir anahtarı değiştirmek isteyen kullanıcılar özel anahtar yuvasında Omron D2F veya D2FC serisi anahtarlardan kullanabiliyor.
ASUS
ROG ailesi karşı karşıya: Strix Scar III mü? Zephyrus S mi?
Asus’un oyunculara yönelik Republic of Gamers (ROG) dizüstü bilgisayar ailesinde iki temel model dikkat çekiyor. Bir yanda ince yapısıyla dikkat çeken Zephyrus, bir diğer yanda ise agresif tasarımıyla göz alıcı Strix Scar. Peki bu serilerin farkı nedir? Hangisini tercih etmeli? Soruların cevabını bu yazımızda veriyoruz.
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İlk olarak modelleri tek tek tanıyarak ardından farklarına göz atalım. Scar III ile başlıyoruz.
ROG Strix Scar III
Tasarımı ve performansı ile fark yaratmayı başaran yeni nesil Strix Scar modeli olan ROG Strix Scar III, BMW Design Group ve Asus mühendisleri tarafından ortak yürütülen bir çalışmaya ait tasarım ile geliyor. 3D Flow Zone denilen tasarımıyla katmanlı bir yapıda çok daha etkili bir soğutma sağlayabilen Scar III, cihazın altından ve üstteki katmanlı yapıdan hava alımı ve arkadaki bölümden de tahliye yapabiliyor.
Donanım tarafında i5 9300H, i7 9750H ya da i9 9880H gibi güçlü işlemciler arasında seçim yapabildiğiniz Scar III, ekran kartı tarafında da GTX 1650 ve 1660 Ti ile RTX tarafında ise 2060 ve 2070 seçimi vadediyor. 32 GB’a kadar 2666 MHz bellek ve 1 TB HDD ile 1 TB M.2 SSD seçim şansı yer alıyor.
Ekran kanadında 15 ve 17 inç seçenekleri sunan ve sadece Full HD çözünürlüğünde çözümler sunan Asus tarafı 60, 120, 144 ve en önemlisi 240 Hz tazeleme hızı seçenekleri de sunuyor. Böylece dizüstü bilgisayarlarda da 240 Hz’i görmüş oluyoruz.
Ses kanadında 4W değerinde çift hoparlör, özel kavisli ciklet klavye gibi detaylara bürünen cihaz, RJ45 LAN bağlantısı, HDMI 2.0b ve Tip-C bağlantısı üzerinden Display Port desteği sunarak çoklu ekran kullanımlarında ve en önemlisi oyuncular için önemli olan LAN bağlantısı da sağlamayı başarıyor.
ROG Zephyrus S
Ultra ince oyun bilgisayarı kategorisindeki Zephyrus ailesinin son üyesi ROG Zephyrus S, özel soğutma sistemiyle beraber ince ve taşınabilir yapıda olmasıyla dikkat çekecek. Daha ince ekran çerçevelerine de sahip olan Zephyrus’un teknik detayları da dikkat çekici.
Tek seçenek olarak Intel Core i7 8750H işlemcisi seçeneğine sahip Zephyrus S, 24 GB’a kadar RAM kapasitesine ve 15 inç FHD 144 Hz IPS ekran ile geliyor. Ekran kartında GTX 1070 ve 1070’in yanı sıra RTX kanadında 2060, 2070 ve 2080 seçenekleri ile tüm RTX serisi arasında seçim desteği veriyor.
Depolamada sadece SSD seçeneği yer alan cihaz 2 TB’a kadar 2 slot ile destek sağlıyor. Cihazda 3 adet Tip-C bağlantı desteği olması da dikkat çekici noktalardan biri.
Zephyrus modelinin birçok kişi için negatif olabilecek tek özelliği ise klavye konumu. Cihazı inceltebilmek adına klavyeyi alt kısma taşıyan Asus, dokunma yüzeyini de sağa ekliyor. Bu kullanım açısından özellikle örneğin kucakta kullanmayı imkansız hale getiriyor. Yani Zephyrus’u masada kullanmak şart.
Peki farkları neler?
ROG Strix Scar III ve Zephyrus S modellerine baktığınızda gerçekten mühendislik harikası seviyesinde oldukça başarılı olduklarını açıkca görüyoruz. Ancak bir marka kendi oyuncu markasının çatısı altında özellikler bakımından neden birbirine rakip iki alt model yapar? Bunun da sebeplerini anlıyor olmak gerekiyor.
Burada bahsedilmesi gereken bir cihazın sadece teknik özellikleri olmadığı. Yani teknik özelliklere baktığınızda işlemci tarafında Scar, ekran kartı seçeneğinde ise Zephyrus daha önde duruyor mesela. Ya da her iki cihaz tamamen aynı özelliklere sahip olması durumunda hangisi hangi özellikleriyle ön plana çıkıyor? Bunu irdelemeliyiz.
Zephyrus ailesi her zaman özellikle ince, kompakt ve taşınabilir yapıda laptop modelleri oldu. “Dünyanın en ince” sloganını her sene cihazları daha da ince yaparak yenileyen Zephyrus tam da bu noktada ince, minimalist, şık ve elbette güçlü oyuncu bilgisayarları ile geliyor. İnce ekran ve ergolift menteşe ile bu kompaktlığı yakalıyorlar. Ancak işin içine incelik girince RJ45 LAN girişi ve fiyatı ucuzlatabilecek HDD seçenekleri de bu üründe kalınlığa etki edeceği için yer alamıyor.
Strix Scar tarafına bakacak olursak tam bir oyuncu dizüstü bilgisayarı olduğunu görüyoruz. Yine ince olmasına rağmen HDD yer alabilen modellerde RJ45 ve HDMI, DP bağlantıları gibi bağlantılar her zaman yer alıyor. Klavyesi de Zephyrus kadar ince olmayınca kullanımı oyun anında daha rahat oluyor.
Yani ikisini yan yana koyduğumuz zaman oyun ve profesyonel oyunculuk tarafına ROG Strix Scar III’ün uygun olduğunu düşünüyorum. RJ45 ile stabil bir internet akışı da önemli bu noktada. Yine oyun meraklıları için aynı zamanda mobilite arayanlar için ise ROG Zephyrus S diyebiliriz. Ama sadece oyun değil, tasarım, kurgu gibi noktalarda taşınabilir ve güçlü cihaz arayanlar da Zephyrus tercih etmeli diye düşünüyorum.
ASUS
Asus Zenfone 6, Android 10 güncellemesine kavuştu!
Asus Zenfone 6, 2019 yılının en erişilebilir uygun fiyatlı cihazlarından biri olarak lanse edildi. Güçlü donanımı ve arka kameranın aynı zamanda ters çevrilip ön kamera olarakta kullanabildiğiniz özel yapısıyla kullanıcılara günlük hayatta üst seviye kullanım sunuyor.
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Şanslısınız ki, Asus güncelleme desteğini müşterilerini yalnız bırakmıyor. XDA Geliştiriciler Forumu’nda edindiğimiz bilgiler ışığında Amerika ve Hindistan’da firma Android 10 güncellemesini sunmaya başladı. Güncellemenin toplam boyutu ise yaklaşık olarak 800MB olarak bildirildi.
Değişiklik notlarında, Google Play sistem güncellemesi, jestlerle yeni navigasyon kullanım stilleri ve son olarakta Android 10 ile ilgili iyileştirmelerden bahsediliyor. Ayrıca, Google’ın Pixel cihazlarda kullanıma sunduğu ama tüm Android 10 kullanan cihazlar için sözünü verdiği Smart Reply fonksiyonları, systemsel karanlık modda bulunuyor.
Güncelleme notlarının tamamına erişmek için yukarıdaki görsele bakabilirsiniz. Maalesef ki cihazın Türkiye’de resmi bir satışı olmadığını da eklememiz gerekiyor. Yurt dışından veya paralel ithalat yoluyla cihazı edindiyseniz gelen güncellemeyi kurabilirsiniz.
Aksesuar
Qi oyuncu ekipmanları: Hangi ROG ürünleri Qi standardını destekliyor?
Günümüzde akıllı telefonlarda 40 W üzeri hızlı şarj teknolojilerini görmekteyiz. Bunu aynı zamanda 15 W’a kadar çıkan kablosuz şarj desteği de ekleniyor. Genel olarak kablolu kullansak da kablosuz şarj desteği olan cihazlar ve ürünler de fazlasıyla artıyor. Peki bu kablosuz şarj standardı olan Qi nedir? Nasıl çalışır? Hangi cihazlar destekliyor? Detaylarını bu yazımızda veriyoruz.
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Qi Nedir?
Qi, uzak doğu kültüründe hayat gücü, spiritüel enerji anlamına gelen Çi’den adını alan ve Kablosuz Güç Konsorsiyumu tarafından ilk olarak 2008 yılında ortaya çıkan bir kablosuz güç aktarımı standardını olarak ortaya çıktı. Qi standardının olayı ise 4 cm mesafeye kadar herhangi bir kablo bağlantısı olmadan iki cihaz arasında olan güç aktarımı olarak özetleyebiliriz.
Qi’nin gelişimi
İlk olarak 2008 yılında duyurulan Qi, akıllı telefonlarda ise Nokia Lumia 920 ile yerini aldı. Ardından Samsung Galaxy S3, Google Nexus 4 vb. cihazlarda da kullanılmaya başlandı. 2010 yılında 1.0 standardı 5 W kablosuz şarj desteği iken, 2015 yılında EPP (Extended Power Profile) ile beraber 15 W güç transferi sağlamayı başardı. Son dönemde ise Proprietary Power Delivery Extension (PDDE) sistemi ile Samsung ile ortaklaşa olarak 15 W hızının üzerine çıkmak için çalışmalar sürdürülüyor.
Nerelerde kullanılır?
Aslına bakarsanız bu standardı uygulanabilecek her noktada kullanılabilir yapıda. Sadece önemli olan Kablosuz Güç Konsorsiyumu tarafından Qi standardına uygunluk sertifikası almak. Şu ana kadar ilk bakışta akıllı telefonlar ve kablosuz şarj pedleri ile sınırlı gibi gözükse de başta otomobiller olmak üzere akıllı saat, kablosuz kulaklık, monitörler, standlar, radyo, televizyon, müzik çalar hatta mousepad gibi birçok üründe görmekteyiz.
Qi destekli oyuncu ürünleri
Asus ROG Balteus Qi
RGB aydınlatmalı oyuncu mousepad modeli olan Asus ROG Balteus Qi dikey olarak dizayn edilen 320 x 370 mm boyutlarında geniş bir alana sahip. Elbette Qi desteği ile ROG Chakram başta olmak üzere kablosuz şarj olabilen tüm fareleri ve elbette akıllı telefonunuzu, kulaklığınızı da Balteus üzerindeki şarj bölümünden şarj etmeniz mümkün.
ROG Throne Qi
İlk bakışta basit bir kulaklık askısı gibi gözükse de içerisinde üç önemli özellik barındıran ROG Throne Qi, elbette yazımıza uygun şekilde alt bölmesinde ROG logosunun altına gizlenen Qi kablosuz şarj standına sahip. Böylece telefonunuz için ideal bir konum ayarlayan ROG Throne Qi, Aura Sync desteğiyle RGB aydınlatması ile en havalı stand olarak dikkat çekiyor. Buna ek olarak üzerinde iki adet 1.5 A şarj destekli USB 3.1 çıkışı ve bir de 3,5 mm jack bölümü yer alan ROG Throne’da ESS 9118 DAC ve bir amfi bulunuyor. Bu sayede bilgisayarınız desteklemiyor olsa bile buradaki çıkıştan 7.1 çevresel ses desteğine sahip bir ses kartına da sahip olabilirsiniz.