Asus, ilk taşınabilir oyun konsolu olan Asus ROG Ally modelinin lansman tarihini resmen onayladı. Tayvanlı teknoloji devi, cihazı 11 Mayıs’ta New York’ta tanıtacak. Cihaz, AMD’nin avuçiçi oyun konsolları için özel olarak tasarlanmış yeni duyurduğu Ryzen Z1 ve Ryzen Z1 Extreme yonga setlerinden güç alacak.

Raporlar, ROG Ally’nin Full HD+ çözünürlüğe, 16:9 en boy oranına ve 120 Hz yenileme hızına sahip 7 inç büyüklüğünde dokunmatik ekranla geleceğini gösteriyor. Ekran ayrıca Gorilla Glass Victus tarafından korunacaktır. Cihaz, Windows 11 işletim sistemi ile önceden yüklenmiş olarak gelecek.

Daha önce bahsedildiği gibi ROG Ally, Ryzen Z1 ve Ryzen Z1 Extreme olmak üzere iki APU seçeneğiyle gelecek. Standart Z1 varyantı, grafikler için dört RDNA-3 bilgi işlem birimine sahip altı çekirdekli, on iki iş parçacıklı bir CPU’ya sahip olacak. Öte yandan Z1 Extreme sürümü, grafikler için sekiz çekirdekli, on altı iş parçacıklı ve on iki RDNA-3 bilgi işlem birimine sahip yükseltilmiş bir CPU’ya sahip olacak.

The wait is almost over! 👏

We are thrilled to announce that we will be unveiling our the ROG Ally’s specifications, availability and pricing on May 11 at 10AM ET.

Save the date & tune in live on ROG’s YouTube & Twitch!

👉 https://t.co/ieUwK598k7#ROG #ROGALLY pic.twitter.com/541ZL05D8H

