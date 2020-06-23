Donanım
Intel Core i9 10900 ve ROG Maximus XII Hero Wi-Fi incelemesi | Yeni Intel işlemciler neler sunuyor?
Intel Core i9 10900 Intel’in 10. nesil işlemci ailesinin en yeni üyelerinden biri konumunda. Peki performansı nasıl? Bu videomuzda yeni işlemciyi performansını en iyi şekilde yansıtabilecek Z490 çipseti ailesinden ASUS ROG Maximus XII Hero Wi-Fi anakartı ile beraber inceliyoruz.
İlginizi çekebilir; Gerçekten ısınıyorlar mı? | ASUS TUF Gaming GTX 1660 Super ve GTX 1650 Super incelemesi
Test sistemi;
- Anakart: ASUS ROG Maximus XII Hero Wi-Fi
- İşlemci: Intel Core i9 10900
- Bellek: Corsair Vengeance Pro RGB 2 x 8 GB
- Ekran Kartı: ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti White Edition
- Soğutma: ROG Ryujin 240
- Depolama: Kingston KC2000 NVMe PCIe SSD 1 TB
Intel Core i9 10900 özellikleri
Intel’in yeni nesil Comet Lake mimarisinden yola çıkılarak hazırlanan işlemcileri Intel Core i3, i5, i7 ve i9 masaüstü ailesi şeklinde geliyor. 10xxx adlarını taşıyan işlemcilerden test masamıza ise Intel Core i9 10900 modeli geldi. Çarpan kilidi açık olan K ibareli bir işlemci olmamasına rağmen oldukça yüksek performans göstermeyi başardı.
14 nm olarak üretilen işlemcide 10 fiziksel olmak üzere toplamda 20 çekirdek yer alırken 2,8 GHz baz frekansı ve 5,1 GHz Intel Turbo Boost Max Teknolojisi 3.0 frekansı özellikleri bulunuyor. Ayrıca Thermal Velocity Boost frekansı ile 5,2 GHz hıza çıkabilme kabiliyetine de sahip. 65 Watt TDP değeri sunan üründe Intel UHD 630 grafik birimi yer alıyor.
LGA1200’e geçiş
Yeni 10. nesil Intel işlemcilerde pin sayıları da değişti. Uzun süre boyunca LGA1151 kullanan Intel, 49 adet daha pin ile LGA1200’e geçti. Bu da sistemini Intel 10. nesile taşımak isteyen kişilre Z490 anakartı alma zorunluluğu getiriyor. Ancak LGA1151’e uygun işlemci soğutucularını yine LGA1200 ile kullanabileceksiniz.
ASUS ROG Maximus XII Hero Wi-Fi
Z490 anakartlar arasında en performanslı modellerden biri konumunda olan ASUS ROG Maximus XII Hero Wi-Fi, LGA1200’e uygun bir yapıda geliyor. En dikkat çekici özelliği ise soğutma ve yapay zekası olduğunu da belirtelim.
AI Suite ya da BIOS ekranı üzerinden neredeyse tek tık ile yapabileceğiniz bu hız aşırtma ve sistem performansı arttırma işlemleri ile hiçbir bilgisayar bilginiz olmasa dahi sisteminizi en doğru ve en yüksek performansta çalıştırabileceksiniz.
Anakarta geri dönecek olursak üzerinde yer alan soğutma blokları ve ısı borularıyla etkili bir soğutma imkanı sunan Maximus XII Hero Wi-Fi, birçok bağlantı noktasında da ekstra sağlamlık ve soğutma sağlamaya çalışmış.
Nvidia SLI ve AMD CrossFireX desteği de sunan kartta, bileşenler de en kaliteliler arasından tercih edilmiş. Bu bağlamda Intel AX201 ile Wi-Fi 6 ve Gigabit kablosuz internet desteği göze çarpıyor. Kablolu bağlantı için ise Intel 1 Gb ve Marvell 5 Gb olacak şekilde çift RJ45 LAN girişi olan cihazda hem kablolu internet bağlantısı hem de diğer cihaz ve NAS ürünleriyle direkt olarak kolay ve hızlı ağ bağlantısı alabilirsiniz.
Ses konusunda SupremeFX S1220 kodeki ile üstün bir çevresel ses desteği alan kartta Texas Instruments RC4580 amfisi de destekliyor. Ayrıca ESS ES9023P dac, yani dijitaleden analog dönüştürücü ile kusursuz ses performansı sunabiliyor.
Anakart üzerinde 8 fan bağlantısı, 1 AI pompa, su pompası+ bağlantısı, su giriş-çıkış sensörü ve su akış sensörü gibi birçok kartta göremediğimiz ekstra bağlantılar da mevcut. ayrıca 3 M.2 NVMe SSD, 6 sata bağlantısı görülüyor. 128 GB’a ve hız aşırtma ile 4800 MHz’e çıkabilen 4 adet bellek yuvaları da korumalı olarak tasarlanmış.
Ürün hakkındaki tüm detayları buradaki bağlantıdan görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Donanım
Gerçekten ısınıyorlar mı? | ASUS TUF Gaming GTX 1660 Super ve GTX 1650 Super incelemesi
ASUS TUF Gaming GTX 1660 Super ve ASUS TUF Gaming GTX 1650 Super incelemesi ile karşınızdayız. ASUS’un ROG serisine nazaran daha uygun fiyatlı model ailesi TUF Gaming serisinden GTX 1660 Super ve GTX 1650 Super modellerine detaylı test yaptık.
İlginizi çekebilir; ASUS TUF Gaming A15 FA506 inceleme | Merakla beklenen oyuncu laptopu testte!
TUF Gaming GTX 1660 Super ve ASUS TUF Gaming GTX 1650 Super incelemesi
Özellikle bazı modellerde ısındığı ve performans sorunu yaşadığı söylenen TUF Gaming ekran kartlarından yeni seri olarak geçen GTX 1660 Super ve GTX 1650 Super modellerini zorlayarak testlerini gerçekleştirdik. Özellikle ısınma değerlerine göz attığımız kartlar bu konuda oldukça dengeli ve fanlar %40 performansta çalışıyorken bile serin bir şekilde çalışmayı başarıyor.
Aynı zamanda iki ekran kartı ile de oyun testlerimizi gerçekleştirdik. Kullandığımız sistem özelliklerimiz ise şöyle;
- Intel Core i9 10900
- ASUS ROG Maximus XII Hero Wi-Fi
- 2 x 8 GB Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MHz
- TUF Gaming GTX 1660 Super / TUF Gaming GTX 1650 Super
- Corsair VS650 güç kaynağı
- ROG Ryujin 240 sıvı soğutma
ASUS TUF Gaming GTX 1660 Super 6G özellikleri
Saat Hızı; OC Modu – 1815 MHz (Boost Hızı)/ Gaming Modu (Normal) – GPU Boost Hızı : 1785 MHz , GPU Hızı : 1530 MHz
CUDA Çekirdeği; 1408
Bellek Hızı; 14002 MHz
Video Belleği; GDDR6 6GB
Güç Bağlantısı; 1 x 8-pin
Boyutlar; 26.4 x 13 x5.5 cm
Bağlantı; 1 (DVI-D) – 1 (HDMI 2.0b) – 1 (DisplayPort 1.4)
Dijital Maks. Çözünürlük: 7680×4320
ASUS TUF Gaming GTX 1650 Super 4G özellikleri
Saat Hızı; OC Modu – 1755 MHz (Boost Hızı)/ Gaming Modu (Normal) – GPU Boost Hızı : 1725 MHz , GPU Hızı : 12002 MHz
CUDA Çekirdeği; 1280
Bellek Hızı; 12002 MHz
Video Belleği; GDDR6 4GB
Güç Bağlantısı; 1 x 6-pin
Boyutlar; 20.6 x 12.4 x 4.6 cm
Bağlantı; 1 (DVI-D) – 1 (HDMI 2.0b) – 1 (DisplayPort 1.4)
Dijital Maks. Çözünürlük: 7680×4320
Aksesuar
Logitech Z607 5.1 ses sistemi | Z5500 ve Z906 alternatifi
Logitech Z607 5.1 surround ses sistemi incelemesiyle karşınızdayız. Logitech efsaneleri olan Z5500 ve Z906‘nın daha uygun fiyatlı alternatifi olarak gelen Z607, kablosuz özgürlük sunan yapısıyla dikkat çekiyor.
İlginizi çekebilir; Logitech Z906 ve Z623 inceleme | THX ile gerçek ev sinema deneyimi!
Logitech Z607 ile kablosuz özgürlük
Z607 modeli bir subwoofer ve 5 uydu hoparlörleri ile gelen ve odanızda tam bir çevresel ses desteği sunabilecek yapısıyla dikkat çekiyor. TV, telefon, bilgisayar, oyun veya dilediğiniz başka bir kaynaktan güçlü bir ses deneyimi sunabilen cihaz, özellikle kablosuz bağlantı deneyimi vadediyor.
Bluetooth 4.2 desteği sayesinde akıllı telefon ve bilgisayarlarınızdan kolay bir kontrol imkanı sunan Z607, Spotify, YouTube, YouTube Music, TIDAL, Deezer gibi platformlarda çalacağınız şarkıyı rahatlıkla BT ile paylaşabilme imklanı sağlıyor.
Her bağlantıyı destekleyen bir yapıda olan Logitech Z607 3,5 mm ile birçok cihaza kablolu bir bağlantı sağlayabilir. Ayrıca RCA ile uydu alıcısı, TV, DVD oynatıcıya bağlamanız da mümkün. Aynı zamanda direkt cihaz üzerinden USB ve SD kart ile de şarkılarınızı oynatabilirsiniz. Meraklısı için dahili bir FM radyo desteği de üründe yer alıyor.
Önde 2,2 metre, arkada 6,2 metre uzunluğundaki uydu hoparlör kabloları ile geniş alanlarda da rahat bir dağılım ayarlayabileceğiniz Logitech Z607, kumandası üzerinden kolayca kullanılabilir. Ses ayarı, kaynak seçimi, 2.1 ile 5.1 arası geçiş gibi deneyimler sağlayabilirsiniz. Özellikle PC ve konsol oyunculuğunda ise çevresel ses desteği avantajının da artılarını kullanabilirsiniz.
Ürün toplam 160 W maksimum güç sunarken 80 W RMS değeri sağlıyor. Hem daha uygun yapısı hem de yeni nesil bağlantıları ile Z906 ve tedavülden kalkan efsane Z5500 için bütçeye daha uygun bir alternatif olmasıyla dikkat çekici bir model haline gelmiş.
Donanım
İçinde 2+1 ses sistemi olan monitör! | BenQ EX2780Q
Bu videomuzda HDRi teknolojisi ve Trevolo ses sistemi içeren BenQ EX2780Q oyuncu monitörünü inceliyoruz.
İlginizi çekebilir; PUBG ve E-Spor oyunlarına özel monitör! | BenQ Zowie XL2411P incelemesi
BenQ EX2780Q incelemesi
BenQ EX2780Q, 27 inç boyutunda ve 2560×1440 çözünürlüğünde IPS panel kullanan bir monitör. 144 Hz tazeleme hızı sunan üründe 5 ms GTG tepkime süresi bulunuyor. Ancak birçok oyuncu montiöründen sıyrılan iki teknolojisi dikkat çekiyor. Bunlar ise HDR teknolojisini geliştiren HDRi ve ses konusunda neredeyse rakipsiz hale gelen Trevolo hoparlörleri.
HDRi teknolojisi
HDRi adı verilen teknoloji BenQ’ya özel HDR teknolojisidir. BenQ tarafından tescilli olan Brightness Intelligence+ teknolojisi ile HDR’ı birleştirerek ortaya çıkartıyor. Oyun, Sinema, Standart HDR olarak üç farklı modda gelen bu teknoloji, seçeceğiniz deneyime göre en doğru geniş dinamik aralığı ayarlayarak zevkinizi katlamayı başarıyor.
Ekstra hoparlöre ihtiyaç yok!
Ayrıca cihazda bulunan BenQ Trevolo teknolojili hoparlörler ise müzik ve oyun deneyimini katlamayı başarıyor. 2 adet 2W ve 1 adet de 5W hoparlör ile gelen bu sistemde müzik, film ve oyun deneyiminiz oyuncu monitörleri arasında en iyilerinden biri olarak sıyrılmayı başarıyor.
Ürün hakkındaki detaylı bilgiye yandaki linkten ulaşabilirsiniz; https://bit.ly/3bjGec0
BenQ EX2780Q teknik özellikleri;
- 27 inç 2560 x1440 piksel IPS ekran
- 144 Hz tazeleme hızı
- 5 ms GTG tepkime süresi
- 350 nit parlaklık
- 95% DCI-P3
- HDRi teknolojisi
- 2+1 BenQ Trevolo hoparlör
- FreeSync
- Flicker Free
- Düşük Mavi Işık Filtresi
- Black eQualizer
- Color Vibrance
- Oyun Modu