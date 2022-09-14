Tayvanlı elektronik üreticisi Asus tarafından ExpertBook B3 Detachable isimli yeni bir tablet-bilgisayar piyasaya sürüldü. Yeni tablet adından da anlaşılacağı gibi modüler klavye ve destek ayaklarıyla bir bilgisayara dönüşebilir. Cihazın göze çarpan bir diğer özelliği ise esnek bir yapıda hem yatay hem de dikey kullanımı desteklemesi.

ExpertBook B3 Cihazının Teknik Özellikleri

ExpertBook B3 Detachable 2’si 1 arada. özellikle Ofis ve Eğitim dünyası için tasarlanmış. Cihaz, Snapdragonn 7c Gen 2işlemcisinden ve Adreno 618 grafik biriminden gücünü alıyor. Asus’un yeni canavarı 4GB ve 8GB LPDDR4x RAM olmak üzere iki farklı harici bellek seçeneği ile geliyor. 128GB eMMC depolama ile gelen B3,Windows 11 S, Windows 11 Home S ve Windows 11 Pro Education işletim sistemlerini destekliyor. Tablet-bilgisayar, ekran tarafında 10.5 inçlik 1920×1200 çözünürlüğe sahip. Modüler klavyeyi hariç tutarsak 595 gramlık bir akıllı cihaz bizleri karşılıyor.

Yeni ürünü en çok cazip kılan faktör ise yanında gelen aksesuarları. Genel açıdan Klavye, standve kalem aksesuarları ile cihaz, Surface Pro’ya benzer bir deneyim sunuyor. Bu aksesuarla beraber tablet formundaki cihaz, profesyonel bir diz üstü bilgisayara dönüşüyor. Aksesuarlarla beraber B3 sadece 1 kg ağırlığında.

ExpertBook B3 Cihazının Fiyatı ve Bulunabilirliği

Dayanıklılık adına MIL-STD-810H sertifikası bulunan ve 3,5 mm birleşik ses jakı, Wi-Fi 5 (ac, 2×2) ve Bluetooth 5.1 teknolojisini bünyesinde taşıyan ExpertBook B3, ABD’de Best Buy üzerinden 600 dolara satışta. Diğer ülkelerdeki tanıtım tarihleri ve fiyatları hala merak konusu.

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