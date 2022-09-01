ASUS Zenbook 17 Fold OLED katlanabilir bilgisayarı bu yılın başında gerçekleşen CES 2022 teknoloji fuarında yüzeysel olarak tanıtılmıştı. Şimdi ise şirket, yeni amiral gemisi notebooku IFA 2022 etkinliğinde resmen duyurmaya hazırlanıyor. Tahmin edersiniz ki cihazın en büyük cazibesi 17 inçlik dev katlanabilir ekranı. Dizüstü piyasasına rekabet getirmesi beklenen cihaz geçtiğimiz sene üretilen Lenovo ThinkPad X1 Fold ile yarışabilir.

Asus Zenbook 17 Fold OLED’in Bilinen Tüm Özellikleri

İlk olarak Zenbook 17 Fold OLED, 2560 x 1920 piksel çözünürlük, 4:3 en boy oranı ve 500 nit maksimum parlaklık sunan 17,3 inç katlanabilir OLED bir ekrana sahip. Ekran açıldığında arka panelinde bulunan destek ayağı sayesinde zorlanmadan dik konumda kalabiliyor. Bu özellik aynı zamanda onu bir monitör olarak olarak kullanmaya olanak sağlıyor. Cihaz Bluetooth klavye ile eşleştirildiğinde, masaüstü bir bilgisayardan farksız şekilde çalışabilir.

Resmi görsellerde de görüldüğü gibi ekran farklı şekillerde katlanabiliyor. Genel olrak baktığımızda esnek ekranlı notebooklar uzun yıllardır hayatımızda. Fakat ASUS’un yeni modeli ile bu konuda zirvede olduğunu söylemek mümkün. Fiziksel klavyeli normal bir dizüstü bilgisayar olarak kullanıldığında, 1920 x 1080 piksel Full HD çözünürlüğe sahip 12,5 inç boyutunda bir panel sunan model, Windows 11 işletim sistemi ile çalışıyor.

Zenbook 17 Fold OLED, 12. nesil Intel i7-1250U işlemciye, Iris Xe grafik kartına, 16 GB LPDDR5 RAM ve 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD depolamaya sahip. Cihaz, 9,5 saate kadar dayanabilen 4 hücreli bir pil ile geliyor. Cihazın 65W hızlı şarjı desteklediğini de belirtelim.

ASUS Zenbook 17 Fold OLED Fiyatı

Zenbook 17 Fold OLED’in fiyatı şu an için 3.499 dolar. yalnızca Tech Black olmak üzere tek renkte gelen cihaz IFA etkinliğinden sonra raflarda yerini alacak.

İlginizi çekebilir: Dimensity 9000+ İşlemcili Asus ROG Phone 6D Ultimate Geliyor!