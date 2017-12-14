Asus Ekran Kartı Alana Assassin’s Creed Origins Hediye!

ASUS Republic of Gamers, Assassin’s Creed Origins oyun kampanyasını duyurdu.

ASUS Republic of Gamers (ROG) bugün belirli ROG oyuncu ekran kartları, oyuncu monitörleri ve ASUS oyuncu monitörlerinden satın alanların Assassin’s Creed serisinin en yeni oyunu Assassin’s Creed© Origins’in PC sürümü için ücretsiz bir Uplay indirme kodu almaya hak kazanacağını duyurdu. Assassin’s Creed IV Black Flag’i yaratan Ubisoft Montreal ekibi son dört yıldır Assassin’s Creed serisi için yeni bir başlangıç yaratmakla uğraşıyordu. Assassin’s Creed Origins’te hikaye, tarihin en gizemli yerlerinden biri olan Antik Mısır’da, uygarlığı şekillendirecek kritik bir dönemde geçiyor. Mısır’ın koruyucularından biri olan Bayek’i yöneten oyuncular, suikastçi birliğinin kuruluşuna uzanan hikayeyi takip ederken Büyük Piramitler, unutulmuş mitler, son firavunlar ve kayıp hiyerogliflerdeki gizemleri, yaşayan açık bir dünyanın içinde keşfedecek.

Kampanyaya dahil ürünler: ROG ekran kartları ve oyuncu monitörleri ile ASUS oyuncu ekranları

Oyun tutkunlarını, Assassin’s Creed kardeşliğinin başlangıç hikayesini oyunculara yönelik ASUS ve ROG donanımlarıyla keşfetmeye davet ediliyor. Assassin’s Creed Origins kampanyasına dahil olan oyuncu ekran kartları arasında;

ROG Poseidon GeForce GTX 1080 Ti,

ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti Serisi,

ROG Strix GeForce GTX 1080 Serisi,

ROG Strix GeForce GTX 1070 Ti Serisi,

ROG Strix GeForce GTX 1070 Serisi

ve ROG Strix GeForce GTX 1060 Serisi bulunuyor.

Kampanyaya dahil oyuncu monitörleri ise

ROG Swift Serisi

ve ROG Strix Serisi’nin yanı sıra

ASUS MG Serisi,

ASUS VG Serisi

ve ASUS VP Serisinden meydana geliyor.

Tüm güncel ASUS ve ASUS ROG oyuncu ekran kartları Assassin’s Creed Origins’in tavsiye edilen sistem gereksinimlerinden çok daha fazlasını sunarak oyunculara etkileyici, canlı, akıcı ve detaylı bir oyun deneyimi vadediyor.

Kampanya süresi

Kampanya dönemi 6 Ekim 2017 03:00 CET (Central European Time -Orta Avrupa Saati) tarihinde başlayıp 31 Aralık 2017 23:59 PM CET tarihine veya stoklar bitene kadar devam edecek. Kampanya süresi dahilinde yapılan satın alımların karşılığında uygun mağazalardan ASUS kodları alınabilecek. Daha detaylı bilgi için lütfen www.asus.com/event/2017/rog/assassins-creed-origins/emea adresindeki kampanya sayfasına göz atın veya yerel ASUS satış temsilcimizle iletişime geçmelisiniz.