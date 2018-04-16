Asus‘un Cerberus adındaki oyuncu modellerinden olan Asus Cerberus MKII klavye, ilk modeline nazaran daha çok aydınlatma desteği ile geliyor. Klavye üzerindeki kısayollardan çeşitli renklendirme yapabileceğiniz klavye, kauçuk anahatarı ile sessiz çalışabiliyor.

Rahat bir kullanım vadeden klavyenin aynı zamanda sıvı tahliye sistemi mevcut. Bu sayede oyun ve iş sırasında klavyenize olası sıvı dökülmeleri durumunda sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.

Dileyen kullanıcılar için oyun dünyasının en önemli 4 tuşu olan W, A, S ve D için kırmızı ve siyah renk seçeneği sunan Asus Cerberus MKII, kolayca bu tuşları değiştirebilmenize de olanak tanıyor.

İyi seyirler…

Asus Cerberus MKII Oyuncu Klavyesi İncelemesi