Bugün, yeni Assassin’s Creed Mirage hikaye fragmanı ve oyun görüntüleri paylaşıldı. Assassin’s Creed Mirage, Ekim ayında PC ve oyun konsollarında piyasaya sürülecek olan Assassin’s Creed serisinin bir sonraki bölümüne daha fazla içerik sunuyor.

Ubisoft Forward etkinliği sırasında paylaşılan fragman ve oyun görüntüleri, oyunun serinin kökenlerine dönüşünü daha da vurguluyor. Fragmanda, Basim’in ilk büyük hedefini alt etmesinden hemen sonra geçen sahneler yer alıyor. Bu yeni görüntülerde, Assassin’s Creed Origins’ten bu yana serinin ana girişlerinde önemli bir rol oynayan rol yapma oyun mekaniği gösterilmese de, tanıdık bazı gizli oyun unsurları bulunuyor.

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Assassin’s Creed Mirage, Bağdat’ta genç bir hırsızken Assassin’s Creed Valhalla’da serideki ilk çıkışını yapan yıldız Basim’in hikayesine odaklanacak. Şehirde, eski bir örgüt olan Gizli Olanlar ile karşılaşacak ve onlara katılacak. Basim, suikast yeteneklerini daha da geliştirerek gerçek doğasını keşfedecek ve dünyayı sonsuza dek değiştirebilecek yeni bir Creed’in izini sürecek.

Assassin’s Creed Mirage, 12 Ekim tarihinde PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S ve Xbox One platformları için piyasaya sürülecek.

Meydan okuyan bir genç adamın rafine bir Usta Suikastçıya dönüşmesini takip eden sıkı bir şekilde hazırlanmış, anlatı odaklı bir aksiyon-macera deneyimini keşfedin.

Her şeyi başlatan oyuna bu yürekten saygı duruşunda Creed’in temellerini atan Suikastçıların efsanevi evi Alamut’a yolculuk.

Şehirde sorunsuz bir şekilde parkur yaparken ve her zamankinden daha içgüdüsel suikastlarla hedefleri gizlice indirirken, 15 yıldır bir franchise tanımlayan ikonik özelliklere ve oyuna modern bir bakış deneyimi yaşayın.

Sakinleri her hareketinize tepki veren inanılmaz derecede yoğun ve canlı bir şehri keşfedin ve Bağdat’ın Altın Çağı’nda ilerlerken dört eşsiz bölgenin sırlarını ortaya çıkarın.