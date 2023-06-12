Xbox Games Showcase etkinliğinde Microsoft, siyah renkte bir gövdeye sahip olan ve 1 TB dahili depolama alanıyla birlikte gelen yeni bir Xbox Series S modelini duyurdu.

Bu yeni model, orijinal beyaz Xbox Series S modelinden bahsedilen değişiklikler dışında aynı özelliklere sahip. Fiyatı 349 dolar olan bu yeni model, şu anda ön siparişe açık ve 1 Eylül itibarıyla gönderilmeye başlanacak. Hatırlatmak gerekirse, Xbox Series S başlangıçta 299 dolar fiyat etiketiyle ve 512 GB dahili depolama alanıyla duyurulmuştu.

İlginizi Çekebilir: Xbox Çocukların Bilgilerini Yanlışlıkla Toplamış!

Bu yeni model, Western Digital’in Xbox Series S sahipleri için 512 GB ve 1 TB Xbox depolama genişletme kartlarını duyurmasından birkaç gün sonra duyuruldu. Bu sayede kullanıcılar, cihaza ek depolama alanı ekleyerek herhangi bir zorluk yaşamadan oyun koleksiyonlarını genişletebilecekler.

Microsoft’un Xbox Başkanı Phil Spencer, şirketin bazı insanlar için 500 doların bir oyun konsolu için yüksek bir fiyat olduğunu kabul etti ve Xbox Series S’nin daha uygun bir fiyat noktasına sahip olarak konsol ekosistemine daha fazla insanı çekebileceğini belirtti.

Xbox Kıdemli Pazarlama Müdürü Bree Adams, “İster mevcut konsolunuzdan yükseltme yapmak isteyin, ister Xbox’ta yeni olun, Xbox Series S — 1TB size Xbox cihaz ailesi içinde başka bir seçenek sunar. Karbon siyahı rengi, Xbox Series X ve Xbox Kablosuz Oyun Kumandası ile aynı şık, modern mat kaplamadır. Bu konsol, 512GB Series S’mizin aynı yeni nesil hızına ve performansına sahiptir, şimdi iki kat depolama alanıyla, böylece en sevdiğiniz oyunları konsolunuza daha da fazla indirebilirsiniz, burada olduğunuzda oynamaya hazır olacaklar.” dedi.