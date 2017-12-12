Assassin’s Creed IV: Black Flag’i Ücretsiz İndirin!

Ubisoft bir süredir ücretsiz olarak sunduğu oyunlarına şimdi de Black Flag’i ekledi.

Son olarak Origins ile gönlümüzde taht kuran Assassin’s Creed serisinin 4. yapımı olan Assassin’s Creed IV: Black Flag’i hala oynamamış kişiler için Ubisoft tarafından muhteşem bir kampanya sunuluyor. Bugünden itibaren tamamen ücretsiz olarak sunulan Black Flag, sınırlı süre ile kullanıcılara dağıtılıyor.

Ubisoft hesabı olan kişilere sunulan oyun, 12 Aralık 2017 – 18 Aralık 2017 tarihleri arasında ücretsiz olacak ve bu tarihlerde oyunu kütüphanesine ekleyen kişilerde sonsuza dek ücretsiz olarak kalacak.

Eğer bir Uplay hesabınız var ise tek yapmanız gereken bu linkteki “Register for PC” yazısına tıklamak. Ardından UPlay hesap bilgilerinizi isteyecek ve giriş yapmanız ardından UPlay hesabına Black Flag tanımlanmış olacak. Eğer hesabınız yok ise yine aynı bağlantıda UPlay hesap bilgilerinizi istediği ekranda “Register” diyerek hesabınızı oluşturabilirsiniz.

Assassin’s Creed IV: Black Flag’in sadece PC için ücretsiz olduğunu da belirtelim. Suikastçilerin dünyasında korsanlığı katarak eleştiri alan yapımda şimdiden iyi oyunlar dileriz.