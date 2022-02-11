Aşkınıza Hediyeler MediaMarkt’ta! 

Görmeden yapamıyorum dediğiniz aşkınıza akıllı telefon, her anı güzelleştiren aşkınıza akıllı saat, hep yanında olmak istediğiniz aşkınıza oyun konsolu ve daha binlerce hediye bu Sevgililer Günü’nde de elektroniğin uzmanı MediaMarkt’ta! Son günün 14 Şubat Şubat olduğunu unutmayın. Kampanya detaylarına da buradaki linkten bakabilirsiniz.

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Her zaman olduğu gibi özel günlere yönelik teknolojik hediyler listemiz ile sizlerleyiz. Bu sefer de yılın en güzel anlarından birisi olan 14 Şubat Sevgililer Günü için bir liste hazırladık. İşte sizin için oluşturduğumuz liste:

Özellikle evli çiftler, nişanlılar ve birlikte yaşayan sevgililerin en çok ihtiyacı olan teknolojik ürünlerden birisi de televizyonlar. Burada da Grundig markalı Android işletim sistemine sahip olan 4K çözünürlük sunan LED TV öne çıkıyor. Micro Dimming Engine teknolojisine sahip Grundig televizyonlar her piksel için en uygun siyah değerini hesaplıyor bu sayede daha yüksek kontrast sunarak iyi bir izleme deneyimi sunuyor. Eğer siz de bu televizyona göz atmak ve 7739 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Son günün 14 Şubat olduğunu unutmayın.

Sevgilinize en güzel teknolojik hediyelerden birisi de bluetooth klavyeler. Renkleriyle hem çok şık hem de bir o kadar hoş gözüken Logitech K380 Bluetooth klavye hem tablet hem dizüstü bilgisayar hem de masaüstü bilgisayarlarınıza çok yakışacak. Küçük boyutu sayesinde çantanıza atıp kolayca taşınabilen bu klavye 2 AAA pil ile çalışıyor. Eğer siz de Logitech K380 Bluetooth klavyeye göz atmak ve 399 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Son günün 14 Şubat olduğunu unutmayın.

Samsung’un en sevilen serilerinden birisi olan Galaxy Note modelleri sevgiliye en güzel hediyelerden birisi olabilir. 6,7 inç AMOLED ekranı, Exynos 990 işlemcisi, 8GB RAM ve 256 GB depolamasıyla birlikte akıcı bir deneyim sunuyor. Tabiki bir Galaxy Note serisinin olmazsa olmazı kalem desteği. Kendi içerisinden kalem ile gelen telefonda çizim yapmak ve not tutmak çok daha kolay hale geliyor. Eğer siz de Samsung Galaxy Note 20 modeline göz atmak ve 8999 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Son günün 14 Şubat olduğunu unutmayın.

Sevgiliye özel bir güzel hediye daha! Samsung’un akıllı saat serisi Galaxy Watch 4 alanlara ekstra kordon hediyesi bulunuyor. Sevgilinize alacağınız, ya da kendinize yapacağınız alışverişte ek bir kordon alarak saatinizi özelleştirebiliyorsunuz. Eğer siz de Galaxy Watch 4 modeline göz atmak, satın almak ve kordon hediyesinden faydalanmak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Son günün 14 Şubat olduğunu unutmayın.

TECNO, Spark 7 Pro modeliyle orta seviyede iddialı modellerden biri olarak dikkat çekiyor. 6,6 inçlik ekranı ve MediaTek Helio G80 işlemcisiyle de oyuncu sevgililerin gözüne kesinlikle çarpacaktır. E tabiki oyuncu olduktan sonra da büyük bir bataryaya ihtiyaç oluyor. Burada da Spark 7 Pro 5000 mAh boyutundaki bataryasıyla sizi yarı yolda bırakmıyor. Eğer siz de TECNO Spark 7 Pro modeline göz atmek ve 3699 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Son günün 14 Şubat olduğunu unutmayın.

Giriş seviyesinde olan modellerden birisi de OPPO A16. Şık tasarımı ile birlikte 6,52 inçlik ekranı geniş bir görüntüleme alanı sunuyor. İçerisinde MediaTek Helio G35 işlemcisinden gücünü alan modelde 5000 mAh batarya bulunuyor. 13+2+2 olmak üzere üçlü kamera dizili olan telefon günlük ihtiyaçlarınızı kolayca görebiliyor. Eğer siz de OPPO A16 modeline göz atmak ve 2999 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Son günün 14 Şubat olduğunu unutmayın.

Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.