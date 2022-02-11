Windows 11, İki Monitör Kullananları İlgilendiren Yeni Bir Özellik Kullanıma Sunuyor!

Geçen ayın sonlarında önceki Windows 11 Insider derlemesiyle doğal anlatıcı sesleri ve hızlı iyileştirmeler ekledikten sonra Microsoft, çok ihtiyaç duyulan bir özelliği geri getirerek Beta ve Sürüm Önizleme Kanallarına en son Windows 11 Şubat güncellemesini (derleme 2200.526) yayımladı. Bu güncelleme ile şirket, ikincil monitörlerin görev çubuklarına saat ve tarih ile birkaç değişiklik daha getiriyor. Ayrıntılara bir göz atalım.

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Windows 11 Build 22000.526 Yayınlandı: Yeni Ne Var?

Değişiklikler, en son Windows 11 derlemesinin resmi sürüm notlarında listelenmiştir. Çoklu monitör kurulumlarında görev çubuğuna saat ve tarihin eklenmesi küçük bir değişiklik gibi görünse de, kullanıcılar geçen yıl ilk Windows 11 sürümünden bu yana kaldırılmasından şikayet ediyorlar.

Microsoft, Windows 11‘deki görev çubuğunda yavaş yavaş ince değişiklikler yapıyor, ancak uygulamaları görev çubuğuna sabitlemek için sürükle ve bırak özelliğini geri getirerek daha rafine hale getirmek için daha fazla iyileştirme eklemesi gerekiyor. Ancak ikincil monitörlerin görev çubuğuna saat ve tarihin eklenmesi şirketin doğru yolda olduğunu gösteriyor ve yakın zamanda daha fazla iyileştirme görülmesi bekleniyor.

Bu güncelleme ile kullanıcılar, belirli bir uygulamayı veya bir pencereyi doğrudan görev çubuğundan bir Microsoft Teams çağrısıyla kolayca paylaşabilecekler. Görev çubuğunda görünen Microsoft Teams çağrıları için yeni bir sessize al/sesi aç düğmesi de vardır.

Bunun dışında, en son Windows 11 Insider build 22000.526, Android uygulamalarının genel bir önizlemesini, diğer birkaç görev çubuğu geliştirmesini ve yeniden tasarlanmış Notepad ve Media Player uygulamalarını da içeriyor.

Bu yeni özellikler şu anda Beta ve Sürüm Önizleme Kanallarında Windows Insider‘lara özeldir. Microsoft, güncellemenin ne zaman herkese açık olacağını açıklamadı ancak önümüzdeki günlerde güncellemenin kararlı kanala yayınlanmasını bekleyebiliriz.