Türkiye’nin lider araç takip ve filo yönetim teknolojileri markası Arvento, denizcilik kültürü ve spora verdiği desteği bu kez tarihi bir anlamla buluşturdu. Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları kapsamında düzenlenen Çanakkale Zafer Kupası Açıkdeniz Yarışı, 22–24 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Arvento, bu anlamlı etapta yarışın sponsorları arasında yer aldı.

Zafer ruhunu denizlerde yaşatan organizasyon

24 Ağustos’ta Çanakkale’de düzenlenen özel törende, ORC ve Gezgin sınıflarında dereceye giren ekipler ödüllerini aldı. İstanbul–Çanakkale Açıkdeniz yarışını ilk tamamlayan ekip ise “Çanakkale Kupası Line Honours” ödülünün sahibi oldu.

Teknolojiyle gelen güvenlik: Arvento Tekne Takip Sistemi

“Çanakkale’nin tarihi anlamı, desteğimizi daha da kıymetli kıldı”

Çanakkale Zafer Kupası, İstanbul–Çanakkale Açıkdeniz etabı ve Çanakkale Boğazı etabıyla üç gün boyunca denizcilik camiasını bir araya getirdi. Yelken sporunun strateji ve dayanıklılıkla buluştuğu parkurlarda, ekipler hem sporun heyecanını hem de Çanakkale’nin tarihi mirasının izlerini taşıyan bir mücadele ortaya koydu.

Arvento, dünyanın farklı bölgelerinden gelen ekiplerin kıyasıya rekabet ettiği Çanakkale etabında güvenliği ve şeffaflığı sağlayan teknolojisiyle öne çıktı. Arvento Tekne Takip Sistemi , teknelerin konumlarını anlık olarak izleyerek organizasyonun en kritik unsurlarından birini üstlendi. İstanbul’dan Çanakkale’ye uzanan uzun ve zorlu parkur boyunca teknelerin rotaları, hızları ve koordinat bilgileri sistem üzerinden takip edilerek analiz edildi.

GNSS tabanlı yüksek hassasiyetli yapısıyla doğru konum bilgisi sağlayan sistem, IP-K69 standartlı dayanıklılığı sayesinde suya, toza, darbelere ve aşırı sıcaklıklara karşı üstün performans sergiledi. Montaj gerektirmeyen pratik kullanımı, düşük enerji tüketimi ve uzun pil ömrüyle yarış süresince kesintisiz veri aktarımı sağlayan Arvento Tekne Takip Sistemi, yelkenciler ve organizasyon ekibinden tam not aldı.

Arvento Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Özlem Kapdan “Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları’na verdiğimiz desteği, bu yıl Çanakkale gibi tarihimizin en anlamlı simgelerinden birinde sürdürmek bizim için çok kıymetli oldu. Çanakkale, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin ve dayanışma ruhunun en güçlü sembollerinden biri.