Artık Cortana ile Konuşarak Windows 10’u Kurmak Mümkün

Yıllar içerisinde Microsoft’un yaptığı basitleştirmelerle Windows 10 kurulumu son derece kolay hale geldi. Şimdi Creators güncellemesi ile beraber buna bir yenisi daha eklendi. Artık sadece arkanıza yaslanıp Cortana ile konuşarak işletim sisteminizi kurabilirsiniz.

Creators güncellemesi yüklü bir şekilde gönderilen cihazlarda bilgisayar açılırken kullanıcıyı Cortana karşılıyor. Cortana bilgisayarın Wi-Fi ağına bağlanmasında yardımcı oluyor ve Microsoft Hesabı için giriş yapmanızı sağlıyor. Creators güncellemesi ile beraber temiz bir kurulum yaptığınızda da dijital asistan karşınıza çıkıyor.

Wow, Windows 10 now includes Cortana during setup. When you clean install you can use your voice to setup a PC. Really neat pic.twitter.com/tnboxH10JP

— Tom Warren (@tomwarren) April 6, 2017