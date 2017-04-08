Artık Cortana ile Konuşarak Windows 10’u Kurmak Mümkün

Artık Cortana ile Konuşarak Windows 10’u Kurmak Mümkün

8 Nisan, 2017 İşletim Sistemleri 0 yorumlar

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Microsoft, Windows 10’un kurulum işleminde önemli değişiklikler yapmıştı ve bu değişikliklere ek olarak bir de Cortana geldi.

Yıllar içerisinde Microsoft’un yaptığı basitleştirmelerle Windows 10 kurulumu son derece kolay hale geldi. Şimdi Creators güncellemesi ile beraber buna bir yenisi daha eklendi. Artık sadece arkanıza yaslanıp Cortana ile konuşarak işletim sisteminizi kurabilirsiniz.

Creators güncellemesi yüklü bir şekilde gönderilen cihazlarda bilgisayar açılırken kullanıcıyı Cortana karşılıyor. Cortana bilgisayarın Wi-Fi ağına bağlanmasında yardımcı oluyor ve Microsoft Hesabı için giriş yapmanızı sağlıyor. Creators güncellemesi ile beraber temiz bir kurulum yaptığınızda da dijital asistan karşınıza çıkıyor.

Cortana klavye ayarlarını ve Wi-Fi ayarlarını kullanıcıları dinleyerek cevaplıyor. Aralarda ise çeşitli espriler yapıyor. Son derece basit bir süreç ancak asistanı kapatma seçeneği de mevcut.

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