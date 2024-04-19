Armongate’in plazalar, ofisler, kampüsler ve apartmanlarda uyguladığı kart kullanılmadan cep telefonu ile geçiş teknolojisi ile spor kulüplerine girişler de şimdi daha hızlı ve konforlu hale geliyor. Üyeler, giriş ve çıkışta cep telefonuna entegre edilen dijital anahtar ile kolayca ve güvenli bir şekilde geçiş yapabiliyor.

Yüksek teknoloji Ar-Ge ile bir araya geldiğinde yaşamı kolaylaştıran ürün ve çözümler ortaya çıkıyor. Bu çözümler için önemli adımlarından biri de turnike alanlarında güvenli ve zaman tasarrufu sağlayan geçiş teknolojileri ile atılıyor. Armongate plazalar, bürolar, kampüslerde başarıyla devreye aldığı, sadece cep telefonu ile hızlı ve temassız geçiş sistemini spor kulüplerinde de yüksek memnuniyetle uyguluyor.

Kart arama sorununun önüne geçiliyor

Geçiş teknolojilerini cep telefonuna entegre bulut tabanlı eden yazılımları sayesinde spor kulüplerinde yaşanan kart alışverişi, kayıt ve geçiş trafiğinin önüne geçtiklerini kaydeden Armongate COO’su Göksun Aktaş, kendi ürünleri olan Armongate’in dijital anahtarının tüm işleri hızlandırdığını kaydetti. Aktaş, “Salon yönetimleri tarafından en çok karşılaşılan sorunların başında gelen ‘Giriş kartının kaybolması veya çalınması’, ‘Üye olmayan kişi tarafından kart kullanımı’ ve ‘Üyeliğin sürmesine rağmen kartın geçiş yapmaya izin vermemesi’ gibi sorunları köklü şekilde ortadan kaldırıyoruz. Spor salonu üyelerinin güvende olduklarını bilerek, sadece aktivitelerine odaklanarak eğlenceli vakit geçirmelerine katkı sağlıyoruz” dedi.

Üyelik ücretinden yüksek kart masrafını sonlandırıyor

Kart ile geçiş yapılan her alanda kayıp kartların büyük bir maddi zararı da beraberinde getirdiğini anlatan Göksün Aktaş, “Sadece hızlı bir geçişi tesis etmiyoruz aynı zamanda tesislerin bütçesini de koruyoruz. İşletmeler her kart kaybı için kullandıkları sisteme bağlı olarak 1 ile 7.5 dolar arasında kart bedeli öder. Bazen bir üye haftada birkaç kez kartını kaybedebiliyor ya da unutuyor, bu durumda yeni kart çıkarılıyor ve sadece bir kişi için kart masrafı bazen yüzlerce doları bulabiliyor. Armongate olarak bu kart masrafını tamamen ortadan kaldırıyoruz ve işletmelerin memnuniyet geri dönüşünü alıyoruz” diye konuştu.

Markalar bilgiye kolayca erişiyor ve tekliflerini sunuyor

Armongate’in geçiş kontrol sistemi sayesinde kişi bilgilerinin karta değil her zaman yanında olan cep telefonuna entegre edilmesiyle hızlı ve temassız giriş çıkış gerçekleşirken, spor salonu yönetimleri de bu bilgilere erişim sağlıyor. Böylece spor salonunu kullanma sıklığına göre üyelere özel fiyat teklifleri sunarak pazarlama stratejilerini geliştirme imkânı yaratıyor. Aynı zamanda markalar kullanılan sistem ile turnikede karşılama ve kart kontrolü için fazladan iş gücü yatırımı yapmak zorunda da kalmıyor.

Hijyenik, güvenli ve hızlı sistemle dijitalleştik

MACFit ve MAC/One markaları ile iyi yaşam ve spor sektörünün lideri konumunda olan MAC’in CTO’su ve Mars Mobil’in Genel Müdürü D. Serhat Göktepe, MAC+ uygulamasına entegre ettikleri dijital anahtarı ile giriş-çıkış süreçlerinde zaman tasarrufu sağladıklarını belirtti. Göktepe, “Covid-19 döneminde salonlarımıza giriş çıkış için temassız, güvenli ve hızlı bir sistem arayışımız doğdu. MAC+ uygulamamız kapsamında dijital anahtar çözümü noktasında Armongate’in geçiş sistemi ile iş birliği gerçekleştirdik. Üyelerimiz geçiş uygulaması ile salonlarımızda telefonlarındaki QR kod sayesinde kolayca giriş çıkış yapabiliyorlar. Kullandığımız tarihten itibaren salonlarımızın giriş bölümünde hiçbir yoğunluk ile karşılaşmadık. Hijyenik, güvenli ve hızlı sistem ile dijitalleştik” dedi.