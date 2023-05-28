Samsung kendi yonga setilerini üreten nadir markalardan birisi. Bu bağlamda kendi ürettiği Exynos yonga setlerini birçok akıllı telefonunda kullanıyor. Ancak birçoğu ısınma sorunları ile karşı karşıya kalan Exynos bu konuda kullanıcılardan olumlu geri dönüt alamıyor. Bazı ülkelerde S serileri Snapdragon yonga setleri ile piyasaya sürülürken bazı ülkelerde Exynos ile piyasaya sürülmesi kullanıcıları Exynos’a karşı daha da soğutuyor. Samsung bu sene daha önce yapmadığı bir şeyi yaparak S23 serisinin tüm dünyada Snapdragon 8 Gen 1 yonga setli olarak piyasaya sürdü. Ancak bundan sonra çıkan bir sızıntıda Galaxy S24 serisinin Exynos 2400 yonga seti ile birlikte geleceği söylenmişti. Geldiğimiz noktada bugün ise Samsung’un Exynos 2300 yonga seti üzerinde çalıştığı söyleniyor. Detaylara bakalım.

Exynos 2300 yonga seti ile çalışan Samsung bir akıllı telefon Geekbench testinde görüntülendi. Geekbench testine göre bu yonga seti dokuz çekirdeğe sahip olacak. Dümende ise Cortex-X4 bulunuyor. Cortex-X4 çekirdeğini daha önce hiçbir yonga setinde görmemiştik, Exynos 2300 ilk olabilir.

Exynos 2300’ün ilk olarak Samsung Galaxy S23 FE ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak bu daha kesin değil, başka bir senaryoda Galaxy S23 FE Exynos 2200 yonga seti ile birlikte de piyasaya sürülebilir. Bunu zaman gösterecek.

Samsung akıllı telefon pazarındaki ataklarına devam ediyor. Bakalım rakipleri Oppo, Vivo, Apple, Xiaomi gibi markalar bu durum karşısında ne yapacak.