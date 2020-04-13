Otomotiv
Aprilia Terra 250 ile ilgili sızıntılar ortaya çıktı
Ducati ve MV Agusta ile beraber İtalya’nın en prestijli 3 motosiklet markasından biri olan Aprilia, geçtiğimiz günlerde Terra 250 modelinin test sürüşlerine başlamıştı. Test sürüşü ardından Çin’deki fabrikada objektiflere yakalanan Aprilia Terra 250 modelinin fotoğrafları, basına sızdırıldı.
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Aprilia Terra 250 ile ilgili neler biliyoruz
Ülkemizde son 4-5 yıldır zor zamanlar yaşayan Aprilia, artık ülkemize çok az motosiklet getirerek pazar payında ciddi bir düşüş yaşamıştı. Son yılların en çok tutulan motosiklet sınıfı olan küçük hacimli enduro motosiklet pazarına Terra 250 modeli ile girecek olan Aprilia, birçok pazarda Honda’nın CRF 250L ve CRF 250 Rally modeline rakip olarak pazar payını büyütmeyi amaçlıyor. Geçtiğimiz günlerde Aprilia tarafından testlerine başlanan Terra 250 modeli ise objektiflere yakalanarak; nihai hali ile ortaya çıktı.
Daha önce Asya pazarında Terra 125 ve Terra 150 modellerini 2016 yılında satışa sunan Aprilia, nispeten bütçe dostu bu modeller ile Asya’da fena olmayan satış rakamlarına ulaşmıştı. Zongshen fabrikasındaki üretim bandından çıkacak olan Terra 250, CF Moto‘nun, tek silindirli, sıvı soğutmalı, DOHC motor bloğuna sahip. Hatta bu motor bloğu ülkemizde de 13 Nisan 2020 itibariyle 20.990 TL satış fiyatına sahip olan CF Moto 250NK modelinde aktif olarak kullanılıyor. Aprilia’nın motor bloğunu CF Moto‘ya emanet etmesinden anladığımız kadarıyla ise, Terra 250 nispeten daha düşük fiyatlara sahip olacak.
Terra 250, arka jantta 17 inç, ön jantta ise 18 inçlik bir çapa sahip. Önde ve arkada disk fren ve arka maşaya bağlı monoşok bir süspansiyon göze çarpıyor. Ön amortisörlerin ise geniş bir çalışma aralığına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu sayede yol kullanımının yanı sıra arazi kullanımlarında da, motosikletin yerden yüksekliği, kullanıcıları tatmin edecektir diye tahmin ediyoruz.
Henüz kesinleşmemekle beraber ilk olarak Hindistan’da piyasaya sürülmesini beklediğimiz bu model, rekabetçi bir fiyata sahip olursa, küçük hacimli enduro motosiklet pazarında iyi bir yer edinecektir diye tahmin ediyoruz. Eğer KTM tarafından 250 ADV modeli de satışa sunulursa, düşük hacimli enduro piyasasında Honda, Aprilia ve KTM arasında kıran kırana bir rekabet görmemiz kaçınılmaz olacak.
Siz Terra 250 ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Genel
Yeni Porsche 718 Cayman GT4 RS, 500 beygir olabilir!
Porsche‘nin ortadan motorlu modeli olan Cayman’ın en güçlü versiyonu olan GT4 RS’in, yıllardır beklenen yeni nesli hakkında dedikodular ortaya çıktı.
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Car & Driver‘ın haberine göre aracın 500 beygir seviyesinde güç üretebileceği söyleniyor.
Geçtiğimiz yıldan beri test edilen yeni nesil 718 Cayman GT4 RS, birkaç kez casus kameralara yakalandı. O görüntülerdeki bazı detaylara bakılırsa araç, bekleyenlerini fazlasıyla memnun edecek gibi görünüyor.
Mevcut 718 Cayman GT4’te 4.0 litrelik 6 silindirli atmosferik ünite 414 beygir güç üretiyor. Yeni nesilde 4.0 litre hacim korunarak, gücün 500 beygir gibi bir seviyeye ulaştırılması bekleniyor.
Yeni nesil GT4 RS’te olması beklenen başka değişiklikler de var elbette. Önceki nesle göre hafifleyen gövdenin, daha güçlü frenler ve geliştirilmiş süspansiyonlar ile desteklenmesi bekleniyor. Şanzıman konusunda ise henüz kesin bir haber yok.
Mevcut Cayman GT4 sadece altı ileri manuel şanzıman ile satılıyor. Fakat bu yılın ilerleyen zamanlarında PDK şanzıman ile satışa sunulacağı söyleniyor. Porsche, 911 GT3 RS’teki benzer yolu izlerse, Cayman GT4’teki tek şanzıman seçeneğinin PDK olması da olası görünüyor.
Genel
İlginç Corvette’lerde bugün: Kamyonet Corvette!
Geçen günlerde ortaya çıkan “kırpılmış” Corvette’den sonra İsviçre’de bulunan “kamyonet Corvette” karşınızda.
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Modifiye dediğimiz kültürün ucu bucağı yok. Bazı efsane araçları da olmadık hallerde görmemiz de haliyle mümkün. Haberin konusu olan araç, İsviçre’de yaşayan bir Reddit kullanıcısı tarafından paylaşıldı. İşin dikkat çeken bir diğer kısmı ise bu aracın kiralanabilir olması.
Bu C5 Corvette, İsviçre’ye geldikten sonra tavanın arka camla birleştiği kısımdan itibaren kesilmiş ve arka tarafı tamamen kamyonet kasasına dönüştürülmüş.
Kamyonetler genelde eşya taşımak için kullanılan araçlardır. Fakat bu Corvette’in arka kasası, eşya taşımaktan o kadar uzak ki, birkaç çocuk arabasını zor taşıyabilir gibi görünüyor. Hatta asıl önemli kısım, aracın çekme kapasitesi bir kamyonet kadar bile değil. Yani bu aracı Corvette’in pratik bir versiyonu olarak değil de, Chevrolet El Camino‘ya saygı için tasarlanmış bir araç olarak görmemiz gerekiyor.
Corvette’i bu hale getirmiş olmak tam tatmin etmemiş olacak ki, araba açık mavi – beyaz renge boyanmış ve aracı oldukça sıradan gösteren gümüş renkli jantlarla bu eseri tamamlamışlar.
Araç, Neufield’s Special Cars Zurich şirketine ait ve film, sinema gibi prodüksiyonlar da dahil olmak üzere özel organizasyonlara kiralanıyor.
Otomotiv
KTM, 790 ADV modellerini ABD’de geri çağırdı
Son zamanlarda KTM cephesinde artan geri çağırmalara, Husqvarna modellerinden sonra; KTM’nin kendi modelleri de eklendi. Bu sefer söz konusu geri çağırmaya konu olan model ise KTM severlerin yakından tanıdığı 790 ADV modeli.
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KTM 790 ADV modeli neden Amerika Birleşik Devletleri’nde geri çağrılıyor
Dayanıklı ve yüksek elektronik donanıma sahip motosikletleriyle, kullanıcılarının gönlünde taht kuran KTM, son zamanlarda ABD’de bazı modellerdeki geri çağırmalarla meşgul. Bu geri çağırmaların ülkemize de sıçradığına dair henüz resmi bir açıklama yok. Fakat kafanızda soru işaretleri kalmaması adına yetkili servisinizle iletişime geçmeniz sizin için faydalı olabilir.
790 ADV modelinde geri çağırmaya söz konusu olan problem, çok ciddi gözükmemekle beraber; yine de konuyla ilgili bilgi sahibi olmakta fayda var diye düşünüyoruz. Geri çağırma ile ilgili yayınlanan kusur raporuna göre, arka fren hortumu ve fren kaliperi arasında gerçekleşmesi gereken ısı transferinin, bazı durumlarda yetersiz kalabildiği anlaşılmış. Daha anlaşılır bir dil ile anlatacak olursal; bildiğiniz üzere fren hortumunuzda fren hidroliği bulunmaktadır. Frenleme yaptıkça fren diski ve balatalar ısınarak; fren hidroliğinde sıcaklık artışlarına sebep olur. Sıcaklığı artan fren hidroliği ise genleşerek fren kapasitesinde kayıplara neden olur. Bu durum bütün motosikletler için geçerlidir. Ama KTM 790 ADV için bu durumun, olması gerekenden daha fazla oluştuğu tespit edilmiş; yine de normal kullanımda yüksek bir hayati risk taşımıyor diyebiliriz. Fakat performanslı kullanımlarda, kusurlu ısı transferi dolayısı ile aşırı ısınan fren tertibatı, frenleme kuvvetinde ciddi kayıplara neden olabilir. O yüzden bir KTM 790 ADV kullanıcısı iseniz lütfen gerekli kontrolleri yapın ve servisinize de durumu danışmayı unutmayın; çünkü en doğru ve güncel bilgileri, Yetkili KTM Servisleri sizlere verecektir diye tahmin ediyoruz.
Bu geri çağırma hangi üretim yıllarını kapsıyor?
ABD’de geri çağrılan modeller ve üretim yıllarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
|Marka
|Model
|Üretim Yılı
|KTM
|790 Adventure
|2019-2020
|KTM
|790 Adventure R
|2019-2020
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!