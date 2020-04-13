Aprilia Terra 250 ile ilgili sızıntılar ortaya çıktı

Ducati ve MV Agusta ile beraber İtalya’nın en prestijli 3 motosiklet markasından biri olan Aprilia, geçtiğimiz günlerde Terra 250 modelinin test sürüşlerine başlamıştı. Test sürüşü ardından Çin’deki fabrikada objektiflere yakalanan Aprilia Terra 250 modelinin fotoğrafları, basına sızdırıldı.

İlginizi çekebilir: Ducati Multistrada V4, kamuflajlı haliyle görüntülendi

Aprilia Terra 250 ile ilgili neler biliyoruz

Ülkemizde son 4-5 yıldır zor zamanlar yaşayan Aprilia, artık ülkemize çok az motosiklet getirerek pazar payında ciddi bir düşüş yaşamıştı. Son yılların en çok tutulan motosiklet sınıfı olan küçük hacimli enduro motosiklet pazarına Terra 250 modeli ile girecek olan Aprilia, birçok pazarda Honda’nın CRF 250L ve CRF 250 Rally modeline rakip olarak pazar payını büyütmeyi amaçlıyor. Geçtiğimiz günlerde Aprilia tarafından testlerine başlanan Terra 250 modeli ise objektiflere yakalanarak; nihai hali ile ortaya çıktı.

Daha önce Asya pazarında Terra 125 ve Terra 150 modellerini 2016 yılında satışa sunan Aprilia, nispeten bütçe dostu bu modeller ile Asya’da fena olmayan satış rakamlarına ulaşmıştı. Zongshen fabrikasındaki üretim bandından çıkacak olan Terra 250, CF Moto‘nun, tek silindirli, sıvı soğutmalı, DOHC motor bloğuna sahip. Hatta bu motor bloğu ülkemizde de 13 Nisan 2020 itibariyle 20.990 TL satış fiyatına sahip olan CF Moto 250NK modelinde aktif olarak kullanılıyor. Aprilia’nın motor bloğunu CF Moto‘ya emanet etmesinden anladığımız kadarıyla ise, Terra 250 nispeten daha düşük fiyatlara sahip olacak.

Terra 250, arka jantta 17 inç, ön jantta ise 18 inçlik bir çapa sahip. Önde ve arkada disk fren ve arka maşaya bağlı monoşok bir süspansiyon göze çarpıyor. Ön amortisörlerin ise geniş bir çalışma aralığına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu sayede yol kullanımının yanı sıra arazi kullanımlarında da, motosikletin yerden yüksekliği, kullanıcıları tatmin edecektir diye tahmin ediyoruz.

Henüz kesinleşmemekle beraber ilk olarak Hindistan’da piyasaya sürülmesini beklediğimiz bu model, rekabetçi bir fiyata sahip olursa, küçük hacimli enduro motosiklet pazarında iyi bir yer edinecektir diye tahmin ediyoruz. Eğer KTM tarafından 250 ADV modeli de satışa sunulursa, düşük hacimli enduro piyasasında Honda, Aprilia ve KTM arasında kıran kırana bir rekabet görmemiz kaçınılmaz olacak.

Siz Terra 250 ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!