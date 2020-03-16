Ducati Multistrada V4, kamuflajlı haliyle görüntülendi

Ducati Panigale V4’ün ve Ducati Street Fighter’ın çıkışı ile beraber Multistrada V4’ün de geleceğini hali hazırda biliyorduk. Ve nihayet Ducati Multistrada V4 test sürüşleri esnasında kamuflajlı olarak görüntülendi.

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Ducati Multistrada V4 ile ilgili neler biliyoruz

Geçtiğimiz yıl İtalya yollarında ilk prototipiyle objektiflere yakalanan Ducati Multistrada V4 modelinin piyasaya sunulacağı zaten şirketin CEO’su Claudio Domenicali tarafından duyurulmuştu. Fakat ne zaman satışa sunulacağı hakkında bir açıklama yapılmamıştı. Motosikletin son prototipi olduğunu tahmin ettiğimiz ve casuslarca görüntülenen bu versiyon ise bizlere Multistrada V4’ün yakın zamanda satışa sunulacağını gösteriyor diyebiliriz.

Görüntülere baktığımızda Multistrada V4’ün, Multistrada 950 ve 1260’tan farklı olarak kırmızı tüp şasi ile geleceğini görüyoruz. Arka maşanın ise kısaltıldığını tahmin ediyoruz. Ön tarafa baktığımızda ise far tasarımında ufak değişiklikler mevcut. Farlar arasındaki hava girişi ise genişletilmiş. Yandan baktığımızda ise karenajların bir nebze küçültülmüş olduğunu görüyoruz.

Ön aksamda yine ters amortisör kullanılmış. Fren tertibatında ise ABS desteği ile beraber italyan Brembo markası tercih edilmiş.

Ducati CEO’su Claudio Domenicali’nin belirttiği üzere Multistrada’nın V4 modeli, 1103 cc’lik bloğu ile, Multistrada serisindeki herhangi bir modelin yerini almaktansa seriye ek bir model olarak tasarlandı. Multistrada 950 ve Multistrada 1250 modelleri arasında ortanca model olarak konumlanacak olan Multistrada V4 200 beygir güç üretebilecek. Ducati’nin hem asfalt hem de arazi kullanımına uygun çok yönlü modelleri olan Multistrada serisi V4’ün de gelişiyle beraber Ducati hayranlarını daha da heyecanlandıracaktır diye tahmin ediyoruz.