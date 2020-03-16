Otomotiv
Ducati Multistrada V4, kamuflajlı haliyle görüntülendi
Ducati Panigale V4’ün ve Ducati Street Fighter’ın çıkışı ile beraber Multistrada V4’ün de geleceğini hali hazırda biliyorduk. Ve nihayet Ducati Multistrada V4 test sürüşleri esnasında kamuflajlı olarak görüntülendi.
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Ducati Multistrada V4 ile ilgili neler biliyoruz
Geçtiğimiz yıl İtalya yollarında ilk prototipiyle objektiflere yakalanan Ducati Multistrada V4 modelinin piyasaya sunulacağı zaten şirketin CEO’su Claudio Domenicali tarafından duyurulmuştu. Fakat ne zaman satışa sunulacağı hakkında bir açıklama yapılmamıştı. Motosikletin son prototipi olduğunu tahmin ettiğimiz ve casuslarca görüntülenen bu versiyon ise bizlere Multistrada V4’ün yakın zamanda satışa sunulacağını gösteriyor diyebiliriz.
Görüntülere baktığımızda Multistrada V4’ün, Multistrada 950 ve 1260’tan farklı olarak kırmızı tüp şasi ile geleceğini görüyoruz. Arka maşanın ise kısaltıldığını tahmin ediyoruz. Ön tarafa baktığımızda ise far tasarımında ufak değişiklikler mevcut. Farlar arasındaki hava girişi ise genişletilmiş. Yandan baktığımızda ise karenajların bir nebze küçültülmüş olduğunu görüyoruz.
Ön aksamda yine ters amortisör kullanılmış. Fren tertibatında ise ABS desteği ile beraber italyan Brembo markası tercih edilmiş.
Ducati CEO’su Claudio Domenicali’nin belirttiği üzere Multistrada’nın V4 modeli, 1103 cc’lik bloğu ile, Multistrada serisindeki herhangi bir modelin yerini almaktansa seriye ek bir model olarak tasarlandı. Multistrada 950 ve Multistrada 1250 modelleri arasında ortanca model olarak konumlanacak olan Multistrada V4 200 beygir güç üretebilecek. Ducati’nin hem asfalt hem de arazi kullanımına uygun çok yönlü modelleri olan Multistrada serisi V4’ün de gelişiyle beraber Ducati hayranlarını daha da heyecanlandıracaktır diye tahmin ediyoruz.
Genel
Suicide Squad’taki Joker’in arabasını yapan şirketin ilginç araç kiti!
The Car Factory isimli şirketin sahibi Mike Vetter, filmlerde gördüğümüz her türden garip, füturistik tasarıma sahip aracın yaratıcısı olarak biliniyor. Bu araçların bilinen bir örneği ise Suicide Squad filmindeki Joker‘in arabası.
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Haber konumuz olan asıl araç Slash olarak adlandırılıyor ve köşeli, sert tasarım çizgilerine sahip olması, izleyiciler tarafından Bruce Wayne/Batman‘in aracına benzetilmesine sebep oluyor. Slash’i şu anda 89 bin dolar gibi bir fiyata, eBay üzerinden satın almak mümkün.
İlanda belirtilmemiş olsa da tahmin edildiği üzere, eşsiz tasarımlı üst yapının altında otomatik şanzıman ile eşleşen LS3 V8 bir Corvette C6 yatıyor. Slash’deki motorun, normal bir C6 Corvette’den 20 beygir daha fazla gücü olduğu, yani 450 beygirlik bir canavar olduğu söyleniyor.
Araçta bulunan diğer özellikler ise marş butonu (kontak anahtarı yerine kullanmalık), çift ekranlı ön ve arka kameralar, tersine açılan makas kapılar (Rolls Royce şeklinde ters, Lambo’lar gibi yukarıya açılan), tamamen ayarlanabilir coilover süspansiyonlar, yüksek performanslı frenler, çift egzoz çıkışı ve 20 inçlik jantlar olarak sıralanabilir.
Ayrıca, sadece 2 bin 314 km kullanılmış olan bu aracı aldığınızda, 12 aylık bir garantiye de sahip olmuş oluyorsunuz.
Genel
2022 Mercedes-Benz EQE kamuflajlı olarak görüntülendi!
Mercedes-Benz‘in son zamanlarda elektrikli araçlar alanında oldukça sıkı çalışmalar yürüttüğünü biliyoruz. Şimdilerde ise EQE olarak adlandırılması beklenen elektrikli üst seviye sedanı üzerinde çalışıyor.
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Mercedes-Benz’in EQ olarak adlandırdığı elektrikli otomobil serisi, EQC ve daha sonra EQA ve EQB olarak adlandırılan SUV tipi araçların eklenmesiyle büyümüştü. Yakın zamanda EQS isimli aracını da duyuran üretici, EQE ile aileyi genişletmeye devam edecek.
Her ne kadar EQS birçok kere kamuflajlı şekilde yakalanmış olsa da, küçük kardeşi EQE gözlerden uzak bir şekilde test ediliyordu. Casus fotoğrafçılar tarafından, Kuzey Avrupa‘nın soğuk ikliminde kamuflajlı şekilde görüntülendi.
Tesla Model S ve Porsche Taycan gibi sıfır emisyonlu üst düzey araçlarla rekabet edecek olan EQE’nin, onlara kıyasla daha ulaşılabilir fiyatlarla karşımıza çıkması bekleniyor.
Mercedes EQE’nin tasarımı hakkında beklenenler neler?
Şimdilik, büyük kardeşi EQS’ye benzetilerek kamuflajlanmış şekilde test edilen EQE, ağır kamuflaj ve plastik kaplamalarıyla bizlere detaylarını gizliyor. EQS’ten ayırt edilmesini sağlayan detayları ise üçüncü fren lambasının üzerinde üzerinde bulunduğu bagaj kapağının şekli ve biraz daha farklı şekle sahip yan aynalar oluyor.
İçeride ise en yeni bilgi-eğlence sistemi olan MBUX ve dijital gösterge panelini merkez alan tanıdık bir tasarım bekleniyor. Mercedes-Benz’den beklendiği üzere kalite ve çeşit her zaman üst düzey olmalıdır. Bu yüzden markanın, eskiden sunduğu iç döşeme seçeneklerine ek olarak birçok yeni döşeme seçeneği, yeni ambiyans aydınlatması seçenekleri sunması bekleniyor.
Peki ya yürüyen aksamdaki beklentiler?
Alman üreticinin EQE’de, EQS’de kullandığı ve markanın elektrikli araç mimarisi olan MEA‘yı kullanması bekleniyor. Fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere bildiğimiz E-Serisi‘ne göre daha kısa olmasına rağmen, yeni mimarisi ile yolculara daha fazla alan açtığı belli oluyor. EQC‘den tanıdığımız 4Matic sisteminin bir benzerini de EQE’de görebiliriz. Bunun için üreticinin, biri önde diğeri arkada olmak üzere çift elektrik motoru kullanması bekleniyor.
2021 Münih Otmobil Fuarı‘nda görücüye çıkması beklenen EQE’nin müşterilerle buluşması 2022 yılında başlayacak.
Genel
Lamborghini, Coronavirus sebebiyle tek fabrikasını kapattı!
İtalya’daki Sant’Agata Bolognese bölgesinde bulunan, Lamborghini‘nin tek fabrikası, Coronavirus salgını sebebiyle üretimi durdurma kararı aldı.
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Üreticinin yaptığı açıklamaya göre, Sant’Agata Bolognese’de bulunan fabrika, hükumetin yeni düzenlemeleri doğrultusunda, 13-25 Mart tarihleri arasında kapalı olacak. Bu da demek oluyor ki, yeni Lambo’ların üretimi iki hafta kadar duracak.
Lamborghini Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Stefano Domenicali‘nin yaptığı açıklama ise şu şekilde oldu:
“Bu önlem, şu anda İtalya’ya ağır etkiler yaratan ve dünya çapında olağanüstü sorunlar meydana getiren Coronavirus’e karşı, insanları korumayı amaç edinen sosyal sorumluluk ve yüksek duyarlılık eylemidir.”
Ayrıca Domenicali, “Doğru zamanda ve doğru enerjiyle, halkımızda işbirliği içinde olursak, bu durum bizi yıpratamaz. Durumun sıkı takipçisi olacağız. Salgın kötüleşirse, fabrika beklenenden biraz daha uzun süre kapalı kalabilir.” dedi.
Çarşamba günü, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte‘nin yaptığı açıklamaya göre, ülke genelindeki tüm dükkanlar 25 Mart tarihine kadar kapatılacak. Fakat fabrikalar “önlem alarak” üretime devam edebilecek.
Autonews Europe‘un yayınladığı bilgilere göre Lamborghini, geçen sene sadece Çin genelinde (Hong Kong ve Macau da dahil) 770 araç satmış. Bu da Çin’i, Amerika’dan sonraki en büyük Lamborghini pazarı yapıyor. Amerika’da satılan Lambo’ların sayısı ise 2 bin 374 ve bu sayının büyük miktarını Urus modeli oluşturuyor.