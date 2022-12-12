Geekbench veritabanında yeni “M2 Max” çipine ait olabilecek yeni bir Geekbench skor seti ortaya çıktı.

Skor, basitçe “Mac14,6” olarak listelenen bir Mac’e atfediliyor ve sistem bilgisi tanımlayıcısına göre, 96 GB’lık devasa bir belleğe sahip bir M2 Max çipine sahip. Bugün erken saatlerde Steam’in veritabanında “Mac14,6” ve “Mac15,4” tanımlayıcılarına sahip iki yayınlanmamış Mac bulunduğunu da paylaşmıştık. Aşağıdaki linkten haber detaylarına da göz atabilirsiniz.

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Çip, tek çekirdekli 2027 ve çok çekirdekli 14.888 puan elde etti. Bu rakamları bir perspektife oturtmak gerekirse, bir M1 Max yongası tipik olarak yaklaşık 1.755 tek çekirdekli ve 12.334 civarında çok çekirdekli puanlar kaydetti.

Bu da M2 Max için sırasıyla yaklaşık yüzde 15 ve yüzde 20’lik tek çekirdekli ve çok çekirdekli puan iyileştirmeleri anlamına geliyor. Ayrıca Apple’ın önümüzdeki yılın başlarında 14 ve 16 inç Macbook Pro’nun güncellenmiş versiyonlarını duyurması bekleniyor.

Kaynak: Geekbench