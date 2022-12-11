Steam’in Kasım ayı anketinde yakında çıkacak iki Mac modeli ortaya çıktı.

Cihazlarının belirli ayrıntılarını paylaşmayı tercih eden Steam kullanıcılarından anonim bilgiler toplayan anket, mevcut Mac Studio, M2 destekli MacBook Pro ve MacBook Air’e ait diğer tanımlayıcıların yanı sıra “Mac14,6″ ve Mac 15,4” tanımlayıcılarıyla iki yayınlanmamış Mac modelini listeliyor.

Yayınlanmamış iki Mac modeli Steam platformunda %0 kullanıma sahip olsa da, Apple’ın bunları yeni Apple Silicon çipleriyle test ediyor olması muhtemel. Bu tanımlayıcılar iki Geekbench skorunda da görülüyor.

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Apple’ın yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerini 2023’ün ilk yarısına kadar duyurması bekleniyor. Sıradaki diğer Mac’ler arasında Mac mini, Mac Pro ve muhtemelen 15 inç MacBook Air yer alıyor.