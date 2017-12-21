Apple’ın Yeni App Store Logosu Çalıntı Çıktı!

iPhoneları yavaşlattığını kabul eden Apple’ın başı şimdi de yeni App Store logosu ile dertte. Yeni logo Çin’in giyim markası KON’un taklidi olduğu ortaya çıktı.

iOS 11 ile beraber App Store logosunu değiştiren Apple, Daha sadece ve minimalist bir logo tercih etmişti. Bugün buradaki haberimizden görebileceğiniz gibi iPhone yavşlatma problemini bir sorun yerine özellik olarak sunduğunu kabul eden firmanın bu logo değişikliği ile de başı derde girdi.

Çin’in en büyük giyim markalarından biri olan KON’un logosuna fazlasıyla benzeyen yeni App Store logosu, açık bir şekilde taklit olarak görünüyor. KON markası tarafından logonunj telif haklarına sahip olduğu ve Çin’in telif hakları yasasına aykırı olduğunu vurgulanırken, Apple’ın KON’dan özür dilemesi ve tazminat talebinde bulunduğu da belirtiliyor.

Konu hakkında Çin’de bulunan Pekin Halk Mahkemesine başvuran KON’un başvurusu kabul edildi ve ilerleyen dönemde Apple adına nasıl bir karar çıkacağı ise merakla bekleniyor. Görünüşe göre şimdiye kadar telif hakları ihlalinden birçok markaya tazminat ödemek zorunda kalan Apple’ın KON için de bir bütçe ayırması gerekecek.