Apple’ın Night Shift Özelliği Sonunda macOS’a da Geliyor

LCD ekranların yaydığı mavi ışık bizi yavaşça öldürürken F.lux isimli uygulamanın bir benzerini Night Shift adıyla Apple iOS’a getirmişti.

Apple bunu yaparken F.lux’ın iOS sürümünü de kaldırmıştı. Küçük bir girişimin bir teknoloji devi tarafından engellenmesi de büyük probleme yol açmıştı. iOS cihazlarda bir süredir kullanımda olan Night Shift özelliği şimdi macOS ile Mac modellerine geliyor.

Sierra’nın 10.12.4 beta sürümü ile gelen özellik büyük bir ihtimalle yakında tam sürüme gelecek. Aslında bu özellik ilk başta iOS 10.3 ile iPhone ve iPadlere dağıtıldığında macOS’a gelecekti ancak gelmedi.

F.lux her ne kadar kullanışlı olsa da arada ekranın turuncu ve mavi yanıp sönmesini sağlayan bir hataya sahipti. Böyle bir problemin Night Shift’te yaşanması beklenmiyor. Benzer bir özellik de Creators Güncellemesi ile Nisan ayında Windows 10 cihazlara gelecek.