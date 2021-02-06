Apple
Apple’ın ilk bilgisayarı 10 milyon TL’ye satışa çıkarıldı
Apple’ın ilk bilgisayarı satışa çıktı. 45 yıllık bilgisayar, eBay üzerinden yaklaşık 10 milyon Liraya alıcılarını bekliyor.
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Apple, teknoloji dünyasının en köklü firmalarından biri. 1 Nisan 1976 tarihinde kurulan şirket, başlangıçta sadece bir bilgisayar üreticisiyken, şimdilerde akıllı telefondan kulaklığa pek çok ürün geliştiren bir teknoloji şirketi. Steve jobs, Steve Wozniak ve RoanldWayne tarafından Apple-1 kişisel bilgisayarını satmak için kurulan şirket, bugünlerde kimsenin hayal etmediği kadar büyük. Gelirinin büyük kısmını iPhone marka, akıllı telefonlarından sağlayan şirket özellikle 2020 yılında elde ettiği rekor gelirlerle adından söz ettiriyor. Bugünlerde ise şirket başka bir konu ile gündemde. Çıkışından 45 yıl sonra Apple tarafından üretilen ilk bilgisayar, rekor bir fiyata satışa çıkarıldı. Apple’ın ilk bilgisayarı için, tam 10 milyon TL etiket istenmekte.
Apple’ın ilk bilgisayarı 10 milyon TL’ye satışa çıktı
Satışı, eBay üzerinden Krishna Blake isimli biri gerçekleştiriyor. ABD’de yaşayan Blake, bilgisayarı çıkışından iki sene sonra 1978 yılında satın almış. Ahşap bir kasa içerisinde bulunan bilgisayar, bugün hala çalışır durumda. 1.5 milyon dolar (yaklaşık 10 milyon TL) etiket koyulan bilgisayar, alıcılarını bekliyor. Apple’ın ilk bilgisayarı olan modelin benzerleri, geçmişte de çeşitli platformlarda benzer rakamlara satıldı. Kullanıcılar daha öncelerde de Apple ürünlerini, inanılmaz fiyatlara satılığa çıkarmıştı. Özellikle kutusu açılmamış olan ürünler, inanılmaz rağbet görüyor. Bilgisayarın satılıp satılmayacağı ise şu an için merak konusu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Apple
Apple ve Hyundai-Kia’nın Apple Car konusundaki görüşmeleri durdu
Apple Car son günlerin durmak bilmeden konuşulan konularından. Öyle ki, Apple’ın olası bir aracın üretimi için Hyundai-Kia ile anlaşma noktasına geldiği söyleniyordu. Ancak, bu görüşmeler görünene göre o kadar da iyi gitmiyor. Son söylentilere göre, görüşmeler durma noktasına geldi. Apple’ın bu olası anlaşmayı başlamadan bozması an meselesi…
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Apple, Hyundai’nin projeyi açığa çıkarmasından mutsuz
Apple ve Hyundai’nin Apple Car konusunda yaptığı görüşmeler son bir aydır manşetlerden düşmüyor. Hatta bu görüşmelerin gün yüzüne çıkışının kaynağı Hyundai’nin yıllık mali raporlarını açıkladığı toplantı. Başka bir deyişle, Amerikan teknoloji devi, ürünlerinin gizli kalmasını isterken, söz konusu markaların sürekli olarak Apple Car konusundan bahsetmelerinden rahatsız. Bunun üzerine geri adım atan Hyundai, hemen bir açıklama yayımladı ve hala projeye parça sağlayıcı olarak katılma konusunda görüştüklerini belirtti. Ancak, bu, Amerikan teknoloji devi için pek de ikna edici olmadı.
Hyundai ve Apple arasındaki görüşmelerin devam edip etmeyeceği ise henüz belli değil. Bunun yanı sıra, Apple’ın diğer otomotiv firmalarıyla görüştüğü de gelen bilgiler arasında.
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Hyundai de Apple Car’a aslında pek olumlu bakmıyordu
Reuters’ın daha önce bildirdiğine göre, Hyundai yöneticileri Apple Car konusunda görüş ayrılıkları yaşamaktaydı. Konu hakkında çekimser olan yöneticiler, Hyundai daha önce “başka markalara otomobil üreten” bir firma olmadığı için, Apple ile bir işbirliği yürütmeye olumsuz bakıyorlardı. Hyundai yöneticilerinin anlaşamadığı bir başka konu ise üretimi hangi firmanın yapacağıydı. Bildiğiniz üzere, Hyundai, Kia’nın en büyük hissesine sahip. Bu yüzden, üretimi Kia mı yoksa Hyundai mi yapacak konusu da yöneticiler arasında sıkça gündeme geliyordu. Her ne kadar proje henüz başlangıç aşamasında olsa da, 3,6 milyar dolar değerindeydi. Ayrıca, 5 yıl gibi uzun bir süreye yayılacağı konuşuluyordu. Ancak, gerek Hyundai yöneticilerinin çekinceleri, gerek Apple’ın mutsuzluğu bu yüksek değerdeki projeyi iki taraf için de şimdilik muallakta bırakmış gözüküyor…
Kaynak: MobileSyrup, Reuters
Apple
Apple VR gözlük geliyor! İşte $3000’lık cihaz hakkında bildiklerimiz
Apple, bu ara yakın gelecekte girmeyi planladığı yeni sektörler ve ürün grupları ile gündeme geliyor. Tabi ki, bunlardan en önemlisi ve belki de en çok ses getireni Apple Car. Ancak, görünen o ki, Apple Car Amerikan teknoloji devinin tek büyük projesi değil. Buna ek olarak, firma, son söylentilerin aktardığına göre bir de VR gözlük üstünde çalışıyor. Tam anlamıyla ‘premium’ bir ürün olması beklenen ürünün $3000’lık fiyat etiketi ve çok daha fazlası haberimizde…
Netflix, Youtube vb. görsel içerikleri Apple VR’ınızda izlemek için biraz daha beklemeniz gerekiyor. Ancak, sizler için özenle seçtiğimiz bu listedeki tabletler de bu içerikleri keyifle tüketebilmeniz konusunda gayet başarılı!
Apple VR: 8K çözünürlük, 12 Kamera ve daha fazlası
Apple VR gözlüğü son ayların Apple tarafındaki en popüler konularından. Sürekli çeşitli sızıntılarla gündeme gelen ürün hakkındaki en net detayları The Information’ın son raporuyla aldık. Raporun belki de en dikkat çeken detayı Apple VR’ın 8K çöznürülükle gelecek olması. Bu 8K görüntü size cihazda bulunan 12 adet kamera sayesinde ulaşacak. Buna ek olarak, kameralar sadece dışarıdaki görüntüyü aktarmayla yetinmeyip, aynı zamanda el hareketlerinizi de takip edecek. Ayrıca, bu 12 adet kameraya LIDAR sensörlerin de eşlik edeceği gelen bilgiler arasında. Tasarım ve materyallerden bahsetmek gerekirse de, bu öğelerin Apple’ın diğer ürünlerinden ilham aldığını söyleyebiliriz. Öyle ki, gözlüğün yüzünüze değen noktası HomePod ve AirPods Max’e benzeyen bir kumaş ağ (mesh) materyal kullanacak. Bir diğer tanıdık materyal ise gözlüğü başınıza sabitleyecek olan Apple Watch benzeri elastik bant. Bu bantları Apple Watch gibi değiştirip değiştiremeyeceğimiz konusunda ise henüz bir bilgi yok. Son olarak, işlemci tarafında ise gözlük Apple’ın Silicon teknolojisinden gücünü alacak. Apple VR’a güç verecek işlemcinin Apple’ın M1 çipinden bile daha güçlü olacağı söyleniyor.
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$3000’lık fiyat etiketiyle 2022 yılında çıkacak
The Information’ın raporunun bir diğer dikkat çeken yanı ise gözlüğün muhtemel fiyatı. Öyle ki, rapora göre, Apple VR 3000 ABD Doları gibi yüksek bir fiyat etiketiyle gelecek. Başka bir deyişle, piyasadaki en pahalı VR gözlüklerden biri olacak. Birçok insanın bütçesini aşacağı aşikar olan bu fiyata rağmen gözlüğü satın alacak yüksek sayıda Apple sever olduğu da bir gerçek. Son olarak, Bloomberg’in haberine göre Apple VR 2022 yılında piyasaya çıkacak.
Kaynak: iPhoneInCanada, TheInformation, Bloomberg
Not: Haberdeki görseller gerçek ürünü yansıtmamakta olup, sadece temsil amacı taşımaktadır.
Apple
YouTube, 3.Nesil Apple TV cihazlara yönelik desteğini sonlandırıyor
Eğer 3. Nesil Apple TV kullanıcısıysanız, yakında YouTube uygulamasını cihazınızda çalıştıramayacaksınız. Zira Google, 3. Nesil Apple TV’lerde artık YouTube’un desteklenmeyeceğini açıkladı. Bu nedenle, imkanınız varsa daha üst model bir Apple TV’yi geçmenizde çok büyük fayda var.
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3. Nesil Apple TV kullanıcıları, YouTube uygulamasını kullanamayacaklar
Popüler video içerik platformu YouTube, günümüzde en son teknolojilere sahip medya cihazlarına yönelik desteğine artırmaya devam ederken; eski nesil cihazlara yönelik desteğini de kademeli olarak sonlandırıyor. Google bünyesinde faaliyet göstermekte olan platform, bundan böyle 3. Nesil Apple TV cihazlarını desteklemeyeceğini duyurdu.
YouTube’un aldığı söz konusu karardan, yalnız Apple TV 3. Nesil ile birlikte eski nesil Apple TV’ler etkilenecek. Bu modellerden herhangi birinde YouTube uygulamasını kullanmak isteyenlerin iPhone, iPad, Mac’leri aracılığıyla AirPlay üzerinden Apple TV’lerine YouTube’u yansıtmaları gerekiyor.
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9to5Google tarafından paylaşılan raporlara göre, YouTube’un aldığı karardan 4. Nesil Apple TV (diğer adıyla Apple TV HD) etkilenmeyecek. Ayrıca Apple TV 4K kullanıcıları da aynı şekilde, sorunsuzca YouTube uygulamasını cihazlarında kullanmaya devam edebilecekler.
Mart 2021’den itibaren yeni kararını yürürlüğe sokacak olan Google, 3. Nesil Apple TV kullanıcılarını şimdiden uyarmaya başladı. Kullanıcılara YouTube uygulamasını Apple TV 4K ve Apple TV HD’de izlemeye devam edebileceklerini söyleyen Google, aynı zamanda da AirPlay üzerinden YouTube’un 3. Nesil Apple TV’lerde izlenebileceğinin altını çizdi.
Sizler de yeni değişiklikten etkileniyorsanız, görünen o ki YouTube’u Apple TV’nizde izlemenin tek yolu AirPlay. AirPlay üzerinden kablosuz olarak YouTube videolarını cihazınıza aktarmak suretiyle, dolaylı yoldan uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz.
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