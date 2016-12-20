Apple’ın Başı MacBook Pro Bataryalarından Dolayı Çok Ağrıyor

Batarya tarafından baktığımızda Apple’ın Ekim ayında duyurduğu yeni Touch Bar özellikli MacBook Pro modelleri büyük hayal kırıklığı yaratıyor.

Apple yeni MacBook Pro modellerinde kasanın şekline uyum sağlayan çok daha yüksek kapasiteye sahip batarya kullanmak istiyordu. Ancak bu tasarım testleri geçemedi ve şirket bu planları çöpe atarak yeni modelleri eski bataryalarla doldurdu. Bilgisayarın kötü batarya performansına bakıldığında bu durum açıkça gözüküyor. En son 2013 yılında güncellenen bilgisayarlar 500 günden uzun süre hiçbir şekilde yenilenmemişti.

Özellikle Touch Bar özellikli Proların diğer Pro modellerine göre çok daha düşük batarya kapasitesi bulunuyor. Çünkü yeni model çok daha ince ve çok daha hafif. Yerden ve ağırlıktan tasarruf ettiğinizde bazı özelliklerden de feragat etmek zorunda kalıyorsunuz. Yapılan açıklamaya göre bilgisayarların yaklaşık 10 saat batarya ömrü sunması beklenirken testler bu süre 5 ya da 6 saat civarında kalıyor. Şirketin için MacBook satışları son derece önemli çünkü yıllık gelirin %10’u MacBooklardan elde ediliyor.