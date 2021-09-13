Epic, Apple Davasından Çıkan Sonucu Temyiz Etti

Yeni Microsoft Surface Etkinliğinde, yeni bir Surface Pro ve yeniden tasarlanmış bir Surface Book geliyor.

Microsoft, 22 Eylül’de “şirketin cihazlar ve Windows 11 hakkında konuşacağı” bir Surface etkinliği düzenliyor. Windows 11’in 5 Ekim’de piyasaya sürülmesiyle birlikte, yeni işletim sisteminde en son yazılım özelliklerinin tümünü sergileyen dört yeni Surface cihazı görmeyi bekliyoruz. Yine de hepsi Windows 11 olmayacak. Microsoft ayrıca önümüzdeki hafta Surface Duo Android destekli katlanabilir cihazının ikinci bir sürümünü piyasaya sürecek.

22 Eylül’de 11AM ET / 8AM PT’den başlayacak. Etkinlik, Microsoft’un tüm Surface donanım duyurularını kapsayacak ve işte beklentiler!

SURFACE PRO 8

Surface Pro, ana amiral gemisi Surface cihazıdır ve 2012’de Windows 8’in piyasaya sürülmesinden bu yana var olan bir cihazdır. Microsoft şimdi Windows 11 için hazır yeni bir Surface Pro 8 başlatmayı planlıyor.

Surface Pro 8’de büyük tasarım değişiklikleri beklemiyoruz, çünkü Microsoft, işletmelere Surface bağlantı noktası bağlantısını ve genel donanım tasarımını aksesuarlarla uyumlu tutmak için koruyacağını zaten açıkça belirtti.

Bununla birlikte, Microsoft’un planlarına aşina olan bir kaynak, The Verge’e şirketin Surface Pro 8’de daha küçük çerçeveli daha büyük bir ekran göndermeyi planladığını söyledi. Ayrıca Microsoft’un en az bir Surface Pro 8 modelinde Thunderbolt’u desteklemek için harekete geçeceğini anlıyoruz. Microsoft, güvenlikle ilgili endişelerden sonra Thunderbolt’u herhangi bir Surface cihazında ilk kez destekliyor. Microsoft ayrıca bu Thunderbolt desteğiyle birlikte en az bir Surface Pro 8 modeline USB-A bağlantı noktaları eklemeyi planlıyor.

Microsoft ayrıca Surface Pro 8’i Intel’in en yeni 11. Nesil yongaları ve Surface Pro X ve Surface Laptop 4 gibi çıkarılabilir SSD’leri destekleyecek.

SURFACE BOOK 4

Microsoft ayrıca önümüzdeki hafta büyük Surface Book tasarımını piyasaya sürecek. Bu, HP Elite Folio’ya çok benzeyen tablet ve dizüstü bilgisayar form faktörleri arasında dönüştürme yapmak için öne çekilen bir ekran lehine ayrılabilir ekrandan vazgeçilmesini gerektirecek önemli bir tasarım değişikliği. Windows Central bu ayrıntıları ilk olarak geçen ay bildirdi.

Bu yeni tasarım aynı zamanda Microsoft’un Surface Book 4’teki ekranı yükseltmesine de olanak tanıyor. Microsoft’un Surface Book 4’te yeni bir Windows 11 Dinamik Yenileme Hızı özelliğini desteklemek için muhtemelen 120 Hz’ye kadar yüksek yenileme hızına sahip bir ekranı tercih edeceğini anlıyoruz. Bu, Surface Book 4’ün yumuşak kaydırma içermesine ve ardından pil ömründen tasarruf etmek için standart 60Hz modlarına geçmesine izin verecektir.

Bu dinamik yenileme hızı, mürekkepleme yüksek yenileme hızlarına geçeceğinden, Yüzey Kitabı 4’te mürekkep oluşturmanın iyileştirilmesine de yardımcı olacaktır. Microsoft ayrıca, Surface Book 4 ile birlikte çalışan Surface Pen’i dokunsal geri bildirim içerecek şekilde geliştiriyor. Ayrıca 4. Surface Book’un yanına oturacak ve orada olduğunda şarjı destekleyecektir.

SURFACE PRO X

Microsoft’un önümüzdeki hafta yeni bir Surface Pro X modeli piyasaya sürmesi bekleniyor. Herhangi bir büyük tasarım değişikliği olmayacak olsa da, içinde bir çip yükseltmesi ve hatta muhtemelen yüksek yenileme hızı ekranı bekliyoruz. Microsoft’un Surface Pro veya Surface Pro X serisinde yüksek yenileme oranlı ekranları test ettiğini duyduk ve Microsoft’un Surface Pro serilerindeki ekranlarını yükseltmeyi başarıp başaramadığını önümüzdeki hafta öğreneceğiz.

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SURFACE GO 3

Gelecek hafta beklediğimiz son Windows destekli Surface cihazı Surface Go 3. Küçük tasarımını koruyacak, ancak içinde büyük bir yükseltme olacak. En az bir modelin Intel’in Core i3 işlemcisiyle birlikte gönderileceği ve bu küçük yüzey için mevcut Pentium Gold işlemci modellerinden daha iyi performans sunacağı söylendi.

Microsoft ayrıca bir sonraki Surface telefonunu piyasaya sürmeye hazır görünüyor. Surface Duo’nun halefi zaten sızdırıldı ve ne bekleneceği konusunda bizlere erkenden bir fikir verdi. Büyük bir donanım yükseltmesi, ultra geniş, telefoto ve standart kamera lenslerini içeren üçlü kamera sistemi olacak.

Üçlü kamera sistemi, bu yılın başlarında sızdırılan fotoğraflarda görüldüğü gibi cihazın arkasına bir kamera çıkıntısı ekleyecek. Surface Duo 2, her ikisi de ilk nesilden eksik olan 5G destekli ve NFC okuyuculu Qualcomm’un en yeni Snapdragon 888 işlemcisiyle birlikte gelebilir.

Kaynak: The Verge