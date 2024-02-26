Apple, son dönemde giyilebilir teknoloji alanında yapacağı yeniliklerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bloomberg’in son Power On haber bülteninde, ünlü teknoloji gazetecisi Mark Gurman, Apple’ın gelecekteki giyilebilir ürünler için çeşitli form faktörlerini araştırdığını ortaya koydu.

Bu araştırmalar arasında, Amazon Echo Frames veya Meta Ray-Ban’lere benzer akıllı gözlüklerin yanı sıra akıllı ses ve yapay zeka özellikleri sunan akıllı gözlükler de bulunuyor. Ancak, bu gözlüklerin tam artırılmış gerçeklik gözlükleri olabileceğine dair beklentiler henüz somutlaşmış değil. Bununla birlikte, Apple’ın AirPods kulaklıklarına kameraların entegre edilmesiyle olası bir ayrı akıllı gözlük ürünü ihtiyacını ortadan kaldırma planları olduğu belirtiliyor.

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Apple’ın gelecekteki giyilebilir ürünleri arasında dikkat çeken bir diğer yenilik ise, daha büyük bir Apple Watch takmak istemeyen müşterilere yönelik entegre sağlık algılama görevlerini yerine getirebilecek bir akıllı yüzük olabilir. Hem gözlükler hem de kamera özellikli AirPods’ların amacı, yapay zeka ve sağlık özelliklerini kullanıcılara düşük sürtünmeli bir şekilde sunmaktır. Bu ürünlerin içindeki kameralar, dış dünyanın fotoğraflarını çekebilir ve çok modlu ses ve görüntü yapay zeka sistemiyle kullanıcılara günlük yaşamlarında yardımcı olabilir.

Gurman’ın belirttiğine göre, projenin B798 kod adıyla geçen yıl başlatıldığı biliniyor. Ancak, bu yeni ürünlerin ne zaman piyasaya sürüleceği henüz net değil. Bu yeniliklerin Apple’ın erken aşamadaki dahili girişimleri olduğu ve şirketin giyilebilir ürünler bölümünün gelecekteki olası yol haritasına dair bazı ipuçları verdiği belirtiliyor.

Bu gelişmeler, Apple’ın giyilebilir teknoloji alanındaki iddialı planlarını ortaya koymasıyla birlikte, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor. Ancak, şu anda bu ürünlerin ne zaman tüketicilerle buluşacağına dair kesin bir tarih vermek mümkün değil.