Apple Yeni iPhone Modellerinde Fonksiyon Bölgesi Getirebilir

Apple tarafından tanıtılacak yeni iPhone modellerine dair her gün yeni bir söylenti çıkıyor ve bu seferki söylenti ise yine ana ekran tuşu ile alakalı.

Apple yeni iPhone modelinde büyük bir ihtimalle parmak izi okuyucusunu ekranın altına yerleştirecek ve böylelikle ana ekran tuşuna gerek kalmayacak. Şirket yeni telefonunda mümkün olduğunca büyük ekran kullanmak için ana ekran tuşundan vazgeçecek ve telefonun alt kısmında sanal bir alan oluşturacak. Bu alanda çeşitli özellikler yer alacak.

Yeni telefonun 2800 x 1242 çözünürlüğünde 5.8 inç OLED ekranı olması bekleniyor. Ancak bu büyüklüğün 5.15 inçlik bölümü ekran olarak kullanılacak kalan alanda ise sanal tuşlar yer alacak. Bu alanda yer alan tuşların işlevselliklerinin kullanılan uygulamaya göre değişeceği de konuşulanlar arasında yer alıyor. Bu özellik olursa alanı yeni MacBook Pro modellerinde gördüğümüz Touch Bar özelliğine benzetebiliriz. Şirketin bu yıl ikisi 5.5. inç biri ie 4.7 inç büyüklüğünde üç farklı model duyurması bekleniyor. Şirketin bir süredir Touch ID özelliğinde değişiklikler yapmak istediği bilinen bir şeydi geçen gün ortaya çıkan patentle bunun büyük bir ihtimalle ekran altında olacağı kesinleşti.