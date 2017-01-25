Apple Yakında Geliştiricilerin Yorumlara Cevap Vermesini Sağlayacak

Apple’ın iOS ve Mac uygulama marketi App Store’da yorumlar daha çok karşılıklı konuşma gibi olacak ve geliştiriciler kullanıcılara cevap verebilecek.

Apple uygulama geliştiricilerine iOS 10.3 ile birlikte uygulama marketinde yer alan yorumlara cevap verebileceklerini ve bu cevapların herkes tarafından görülebilir olacağını duyurdu. Bunun benzer bir uygulaması Amazon’un uygulama marketinde yer alıyor.

Şu anda geliştiricilerin kesinlikle bir yorum hakkı bulunmuyor. Bunun yerine geliştiriciler e-posta, sosyal medya ve diğer yollardan kullanıcılarla iletişime geçiyor.

Benzer bir değişiklik kullanıcı tarafında da yapılacak. Kullanıclar iOS 10.3 ile birlikte uygulamadan çıkmadan o uygulamayı App Store’da değerlendirebilecek. Bu değişiklikle beraber daha çok kullanıcının uygulama hakkındaki fikirlerini belirtmesi bekleniyor. Bununla beraber artık uygulama geliştiriciler yaşanan problemi çok çabuk çözebilecek veya uygulamaları gelen isteklere göre daha hızlı bir şekilde değiştirebilecek.

Apple iOS 10.3’ün ilk betasını bugün geliştiricilere yayınladı. Bu güncelleme ile beraber kayıp olan AirPods’u bulmaya yarayan bir sistem de geri geldi.