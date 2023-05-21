Apple’ın WWDC 2023 etkinliği 5 Haziran’da başlayacak. Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı (WWDC), Apple’ın geliştiricilere en son yazılım ve donanım yeniliklerini sergilediği yıllık bir etkinliktir. 5 Haziran – 9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu yılki WWDC, bazı heyecan verici duyurular sunmayı vaat ediyor. Tabii ki sahne, iOS, iPadOS, macOS, tvOS ve watchOS dahil olmak üzere çok sayıda yazılım platformunun parlaması için hazırlandı.

İçindekiler WWDC 23 etkinliği dolu dolu geçecek

WWDC 23 etkinliği dolu dolu geçecek

Bununla birlikte, bu yıl Apple’ın yepyeni bir ürün kategorisini, muhtemelen “Reality Pro” adlı ilk karma gerçeklik başlığını ve beraberindeki yeni işletim sistemi xrOS’u tanıtabileceğine dair söylentiler var. Yeni bir MacBook Air hakkında da fısıltılar var.

Uzun zaman oldu ve muhtemelen Apple’ın WWDC 2023’ünde görmeyi umduğumuz en heyecan verici sürprizlerden biri olacak. Apple varlığını resmi olarak doğrulamadı, ancak Apple’ın yeni bir ürün kategorisi tanıtacağını öne süren çok sayıda rapor var. Bu olay sırasında ekosistemi içinde.

Söylentilere göre “Reality Pro” başlığının, ultra yüksek çözünürlüklü 8K ekrana ve en son göz izleme teknolojisine sahip, kendi pil takımıyla donatılmış bağımsız bir cihaz olduğu söyleniyor. Ayrıca, kullanıcıların göz hareketlerini çok detaylı bir şekilde takip ederek gerçekten sürükleyici bir deneyim yaratan 15 adede kadar kameraya sahip olduğu da söyleniyor.

Ancak kulaklığın fiyatı konusunda bazı endişeler var. Bazı kaynaklara göre, yaklaşık 3.000 dolara mal olabilir. Bu, bir iPhone 14 Pro Max’in fiyatını iki katına çıkarır ve çekiciliğini üst düzey kullanıcılarla sınırlar.

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Apple, Reality Pro’yu piyasaya sürerse, neredeyse kesinlikle xROS’a eşlik edecek. Raporlar, xROS’un Apple’ın mevcut işletim sistemlerine benzer bir görünüme ve hisse sahip olacağını, ancak göz izleme ve el hareketlerini içeren yeni bir etkileşim türü için tasarlanacağını gösteriyor. xROS ayrıca kendi App Store’una sahip olacak ve iPhone ve iPad uygulamalarını çalıştırabilecek. Apple’ın yazılımdaki hüneri göz önüne alındığında, xROS hakkında çok az şey bilinmesine rağmen, kulaklık için ince bir şekilde ayarlanmasını bekleyebiliriz.



Ayrıca, Apple’ın WWDC 2023’te 15 inçlik bir MacBook Air’i piyasaya sürmesi bekleniyor. MacBook Air serisi her zaman 13 inç modellerden oluşmuştur, ancak bu yıl değişebilir. 15 inçlik MacBook Air, muhtemelen geçen yıl piyasaya sürülen MacBook Air modellerinde kullanılan Apple’ın kendi tasarladığı M2 çipiyle birlikte gelecek. Ayrıca, 14 inç MacBook Pro ile aynı 3024 x 1964 çözünürlüğe sahip olabilir.

Tasarım açısından, yeni MacBook Air’in 13 inçlik varyantla aynı görünmesi bekleniyor. Yani, incelik ve hafiflik açısından kama şeklinde bir profil ve fansız bir tasarıma sahip olacak. Web kamerası için ekranın üst kısmında bir çentik, MagSafe şarjı ve bir Touch ID sensörü tahmin edilmektedir.

Apple’ın WWDC 2023’te cihazları için yeni yazılım güncellemelerini duyurması bekleniyor. Bu güncellemeler, iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, tvOS 17 ve watchOS 10’u içerecektir.

iOS 17, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanan küçük bir güncelleme olacak. Apple ayrıca, kullanıcıların yalnızca 15 dakikalık bir eğitimle sentetik bir ses oluşturmasına olanak tanıyan yeni bir erişilebilirlik özelliği olan “Kişisel Ses”i önizleme olarak tanıttı. Apple ayrıca, iOS’ta yan yükleme (sideloading) özelliğine izin verme seçeneğini değerlendirebilir, bu da kullanıcıların App Store dışından uygulama yüklemesine olanak tanır.

iPadOS 17, macOS 14 veya tvOS 17 hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Ancak watchOS 10’un büyük bir güncelleme alarak widget ağırlıklı bir kullanıcı arayüzüne sahip olması beklenmektedir.

Apple WWDC 2023 açılış konuşması 5 Haziran Pazartesi günü Pasifik Saati ile sabah 10:00’da yapılacak. Açılış konuşması Apple’ın web sitesinde ve YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak.