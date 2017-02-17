Apple, WorldWide Developer Conference Etkinliğini 5 Haziranda Yapacak

Apple’ın her yıl düzenli olarak düzenlediği Worldwide Developers Conference etkinliğinin bu yıl 5 Haziran tarihinde düzenleneceği açıklandı.

Apple’ın düzenleyeceği bu etkinlikle iOS, macOS, watchOS ve tvOS işletim sistemlerinin yol haritasını göreceğiz. Henüz bir detay yok ancak etkinlikte ne göreceğimizi biliyor. Geliştiricilere yönelik olan bu etkinliğin kullanıcıları en çok ilgilendiren bölümü işletim sistemlerine gelecek olan yenilikleri öğrenmek.

Etkinliğe katılmak isteyen geliştiriciler 1599 dolar giriş parası ödemek zorunda. Etkinlik bu sene San Jose’de bulunan McEnery Convention Center’da düzenlenecek. Şirket bu etkinliği daha önce hep San Francisco’da bulunan Moscone Center’da düzenleniyordu. Ancak burası şu anda tadilatta. McEnery aslında bu etkinliğe yabancı bir yer değil. WWDC 2002 yılında ilk olarka burada düzenlenmişti. Biletler ücretli olmasına rağmen piyango şeklinde verilecek. Geçen yıl iki dakika içinde tükenmişti. Biletler için başvurular 27 Mart tarihinde başlayacak.

Etkinlik şirketin sitesinden ve WWDC uygulamasından canlı olarak izlenebilecek. Büyük bir kısmı teknik konularla geçecek olan etkinlikte kullanıcıları en çok ilgilendiren kısım etkinliğin açılış konuşması olacak.