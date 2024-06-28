Apple’ın merakla beklenen yeni giyilebilir cihazı Apple Watch X için yeni bir CAD render serisi ortaya çıktı ve bu, yaklaşan cihaz hakkında ilk ipuçlarını sunuyor. Renderlar, güvenilir kaynaklardan 91mobiles aracılığıyla sağlanmış olup, cihazın tasarımı hakkında önemli bilgiler veriyor.

Yeni renderlara göre, Apple Watch X, önceki model olan Watch Series 9’a benzer bir tasarıma sahip olacak. Ancak, dikkat çeken en büyük değişiklik, daha ince çerçeveler sayesinde daha büyük bir ekran köşegenine sahip olması. Bu değişiklik, kullanıcıların daha geniş bir ekran deneyimi yaşamasına olanak tanıyacak.

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2 inçlik ekran, bugüne kadar bir Apple akıllı saatinde bulunan en büyük ekran olacak. Apple Watch X’in 45 mm ve 49 mm boyutlarında sunulacağı belirtiliyor. Daha küçük versiyonun boyutları 46 x 39,7 x 11,6 mm olarak listelenmiş. Bu boyut, cihazı Series 9 ve Watch Ultra modelleri arasında bir yere konumlandırıyor.

Apple’ın, yeni modelde yeniden tasarlanmış bir manyetik bant sistemi getirmesi bekleniyor. Ancak, bu konuda detaylar henüz net değil. Yeni manyetik bant sistemi, kullanıcılara daha rahat ve güvenli bir kullanım deneyimi sunmayı hedefliyor olabilir.

Daha önceki Watch X söylentileri, cihazın mevcut Watch Series 9’a göre büyük bir yükseltme olacağını öne sürmüştü. Bu yükseltmeler arasında tamamen yeni bir tasarım, daha hızlı bir yonga seti ve daha ince reçine kaplı bakır (RCC) anakart yer alıyor. Bu özellikler, cihazın performansını ve dayanıklılığını artırmayı hedefliyor.

Apple Watch X’in, geliştirilmiş performansı ve teknolojik yenilikleriyle dikkat çekmesi bekleniyor. Daha hızlı yonga seti, kullanıcıların uygulamaları daha hızlı ve verimli bir şekilde çalıştırmasına olanak tanıyacak. Ayrıca, RCC anakart, cihazın daha ince ve hafif olmasını sağlarken, aynı zamanda enerji verimliliğini artıracak.