Son aylarda Apple Watch kullanıcılarının en çok konuştuğu konulardan biri, kaldırılan sağlık özelliklerinin akıbetiydi. Özellikle kandaki oksijen oranı takibi, cihazın en sevilen fonksiyonlarından biri olmasına rağmen, hukuki sebeplerle ABD’de devre dışı bırakılmıştı. Peki bu özellik yeniden aktif hale geliyor mu? Apple Watch sahipleri hangi sürümle bu özelliğe kavuşacak?

Apple Watch kandaki oksijen oranı takibi geri dönüyor!

Apple Watch için uzun süredir beklenen geri dönüş sonunda gerçekleşiyor. Apple, watchOS 11.6.1 güncellemesi ile ABD’de kaldırılan kandaki oksijen oranı ölçümünü yeniden kullanıma sunuyor.

Ancak bu kez ölçüm yöntemi farklı: Veriler doğrudan saat ekranında değil, eşleştirilmiş iPhone’un Health (Sağlık) uygulamasında “Solunum” bölümünde görüntülenecek. Bu değişiklik, ABD Gümrük makamlarının verdiği yeni karar doğrultusunda yapıldı.

Hatırlanacağı üzere Apple, 2023’ün sonlarında Masimo Corp. isimli medikal teknoloji şirketinin açtığı patent davası sonucunda Apple Watch Series 9, Series 10 ve Ultra 2 modellerinde bu özelliği devre dışı bırakmak zorunda kalmıştı.

Donanım tamamen kaldırılmamış, ancak yazılımsal olarak kapatılmıştı. Böylece cihazlar satışta kalmış, fakat kullanıcılar kandaki oksijen oranı ölçümü yapamamıştı.

Yeni güncelleme, akıllı saat sahiplerinin bu eksikliği önemli ölçüde gidermesini sağlayacak. Yine de sistemin doğrudan saat üzerinden ölçüm yapmaması, bazı kullanıcılar için pratiklik açısından küçük bir dezavantaj yaratabilir.

Geri dönüş, Apple’ın sağlık teknolojileri alanındaki rekabet gücünü de artıracak. Örneğin, Samsung’un Galaxy Watch modelleri ABD’de bile kesintisiz kandaki oksijen oranı takibi sunmaya devam ediyordu.

Türkiye özelinde bakıldığında, sporcular, dağcılar ve sağlığına özen gösteren kullanıcılar için bu özelliğin öneminin altı çizilmeli. Yüksek irtifada yapılan aktivitelerde ya da yoğun antrenmanlarda akıllı saatler ile alınan kandaki oksijen oranı ölçümleri, kullanıcıya anlık sağlık verileri sunarak daha güvenli bir deneyim sağlıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple Watch geri dönen sağlık özelliği, kullanım deneyiminizi nasıl etkiler? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!