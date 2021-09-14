Apple Watch Series 7 Tanıtıldı !

Apple, geçtiğimiz gün yani 14 Eylül’de yeni iPhone, iPad, iPad Mini ve Apple Watch Series 7’yi tanıttı.

Apple Watch Series 7, tanıtım videosunda öncelikli olarak gelmiş geçmiş en dayanıklı apple watch olarak vurgulandı. Çizilmeye karşı en dayanıklı Apple Watch ekranı ve klasik oval kenarlı ekranı camın kırılmaması için bir gereklilik olduğundan bu modelde de tercih edilmiş. Ancak saatin kasası bir önceki modellere göre biraz dahakeskin hatlara sahip. Saat ayrıca mekandaki ışık seviyesini algılayarak ekran parlaklığını otomatik değiştirebiliyor. Ekrandaki değişikliklerden birisi de daha büyük ve her zaman açık konumda olacak şekilde çalışıyor olması. Her zaman açık ibaresine örnek olarak açık konumda yalnızca o anki saatin kaç olduğunu sürekli gösterdiğini düşünebiliriz. Ek olarak artık ekranda mesaj yazmak için klavyenizde olacak. Apple bu klavyenin kullanımını kolaylaştırmak için çeşitli yazma yöntemleride geliştirmiş. Sesle yazabilir, ses kaydı gönderebilir veya klavyede parmağınızı sürterek mesaj yollayabilirsiniz.

Bu modelde Series 7’ye özel kadranlarda tanıtıldı. Çeşitli grafiklerde saat kadranlarıyla çeşitlilik bir hayli arttırılmış. Çeşitlilik derken bu modelde tamı tamına 5 farklı renk seçeneği bulunduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Apple, Series 7’nin şarjının bütün gün yetebildiğini de belirtirken hızlı şarj özelliğininde bulunduğunu belirtti.

Bizleri en ilgilendiren özelliği tabii ki fiyat konusu. Apple, Watch Series 7’nin fiyatının 399 dolar olacağını açıkladı. Bu fiyatı bizim ülkemize uyarladığımız zaman ortaya en az 5000 TL’lik bir fiyat etiketi çıkıyor.

Ek olarak dünyanın her yerindeki saatlere koordinatları ayarlayarak göz atabiliyorsunuz.

watchOS 8 sürümünün kullanıldığı saat, IOS 15 veya daha yeni bir sürüme sahip olan iPhone 6s veya daha yeni bir modelle kullanılabilecek.

Gelelim Apple Watch sağlık konusundaki eşsiz özelliklerini ise sürdürmeye devam ediyor. EKG uygulaması ve kandaki oksijen oranını ölçebilir bir saat yine karşımızda. Ek olarak saat yere düştüğünüzde bunu algılıyor ve size” İyi misiniz ?” diye soruyor. Eğer iyi değilseniz ambulansı aramaya hazır konuma geliyor.

Apple Watch’taki sağlık bilgileriniz spor yaparken Apple TV’ye yansıtma özelliği de mevcut.