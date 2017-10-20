Apple Watch Series 3’ün LTE Desteği Çin Hükümeti Tarafından Yasakladı

Apple Watch Series 3’ün LTE Desteği Çin Hükümeti Tarafından Yasakladı

20 Ekim, 2017 Giyilebilir Teknoloji 0 yorumlar

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Apple’ın bu sene duyurduğu Watch Series 3’ün en büyük özelliği LTE desteği sayesinde telefona ihtiyaç duymadan görüşme yapılabilmesi.

Çin hükümeti kullanıcıları takip edemedikleri için Apple Watch Series 3’ün LTE desteğini devredışı bıraktı. Bugün hükümete ait üç GSM operatörü de artık Watch’a LTE desteği vermiyor. Bu yasak kullanıcılara hiçbir şekilde haber verilmeden getirildi.

LTE desteğini kullanmakta olan kullanıcılar LTE bağlantısını hala kullanabiliyorlar ancak Watch için yeni LTE üyeliği verilmiyor. Bunun en büyük nedeni ise saatte kullanılan eSIM teknolojisi. Hükümet, eSIM teknolojisi yüzünden kimlerin Watch Series 3 kullandığını takip edemiyor.

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