Android 14 işletim sistemi resmi bir sürümle sonunda piyasaya sürüldü. Bu gelişmeyle birlikte, akıllı telefon üreticileri en son Android sürümünü cihazlarına entegre etmek için hızla çalışıyorlar. Xiaomi, bu sürecin bir parçası olarak şu anda Xiaomi 13 Pro için Android 14 sürümünü kullanıma sunan markalardan biri oldu.

Çin merkezli teknoloji devi, stabil bir Android 14 güncellemesiyle karşımızda. Ancak, bu güncelleme yalnızca Avrupa bölgesinde kullanılabilir. Şirket muhtemelen Android 14 güncellemesini kademeli olarak dağıtacak. Bu nedenle yakın gelecekte daha geniş bir kullanılabilirlik bekleniyor. Şu anda, cihaz MIUI 15 özel arayüzüyle birlikte en yeni Android sürümü olan Android 14’te çalışıyor.

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Eylül ayında MIUI 15, Xiaomi 13 modeli üzerinde test ediliyordu, bu nedenle amiral gemisi serisinin temel modelinin de güncellemeyi yakında almasını bekliyoruz. Güncelleme, 14.0.5.0.UMBEUXM yazılım sürümünü taşıyor ve toplam boyutu 5,5 GB. Android 14 işletim sistemi güncellemesi ayrıca Eylül 2023 Android güvenlik yamasıyla birlikte geliyor.

Xiaomi 13 Pro modeli için Android 14 güncellemesi gelmiş 🤘🏻✌🏻 pic.twitter.com/PeWexxoz4T — Aydoğan Aykanat (@AydoganAykanat) October 10, 2023

Xiaomi 13 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB dahili depolama ile donatılıyor. Cihazın arkasında üçlü kamera kurulumu bulunurken, ön tarafında 32 megapiksel bir selfie kamerası yer alıyor. Ekran tarafında ise 6,73 inç büyüklüğünde ve 2K+ çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli LTPO AMOLED ekrana yer veriliyor.