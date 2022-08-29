Apple’ın sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojisini bir araya getirmesi ve şirketi en iyi VR ekipman tedarikçisi Meta Platforms ile daha doğrudan rekabete sokması bekleniyor.

Mark Gurman’ın Bloomberg‘deki bir makalesine göre, ticari marka başvuruları Apple’ın merakla beklenen karma gerçeklik başlığı için olası isimler üzerinde hak iddia edebileceğini gösteriyor. Bu, teknoloji devinin yıllardır ilk yeni ürün kategorisine doğru ilerlemesinin bir parçası.

Ayrıca ABD, AB, İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Suudi Arabistan, Kosta Rika ve Uruguay’da “Reality One”, “Reality Pro” ve “Reality Processor” isimleri için başvurular yapıldı. Apple belgeleri dosyalamamış olsa da, iPhone üreticisinin daha önce kullandığı, örneğin markaları korumak için şirketin daha önce birlikte çalıştığı hukuk firmalarına güvenmek gibi bir modeli izliyorlar.

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Bu yıl Apple, realityOS’un ticari markasını aldı. Bloomberg News, Immersive Health Solutions LLC’nin yeni ticari markaları Şubat ayında tescil ettirdiğini gösteren kayıtlar aldı. Bir Delaware paravan işletmesi olan Corporation Trust Co., soruşturmadan kaçınmak için bu varlığı kaydettirdi.

Apple, ilk karma gerçeklik başlığını 2023’te piyasaya sürmeyi hedefliyor, ancak kamera sensörleri, yazılım ve aşırı ısınma ile ilgili sorunlar yaşıyor. Apple ticari markalara sahipse, “Reality One” ve “Reality Pro” yeni ürünler olabilir.

Strateji, Apple’ın Apple Watch’un işletim sistemi watchOS’unu çağırmasıyla karşılaştırılabilir. Apple şu anda geliştiricilerin iPhone için artırılmış gerçeklik (AR) uygulamaları oluşturmaları için RealityKit sağlıyor.

Apple’ın kod adı N301 olan ilk kulaklığı, geldiğinde piyasadaki en güçlü ve pahalı kulaklıklardan biri olması bekleniyor.

Apple, bu yılın başlarında, piyasaya sürüldüğünü gösteren ilk kulaklığı panosunu gösterdi. Şirket, yüksek çözünürlüklü VR ve AR görsellerini işlemek için ek işleme gerektirse de, 16 GB RAM’e sahip çip üzerinde bir M2 sistemi kullanmayı planlıyor.

Apple’ın başlığı, Haritalar’ın VR sürümlerinin yanı sıra, birden fazla kullanıcı için FaceTime ve işbirliği işlevlerini içerebilir. Ayrıca VR sporları, eğlence ve oyun sağlayacaktır. En son ticari markalar, cihazın sağlıkla ilgili işlevselliğe de sahip olduğunu gösteriyor.