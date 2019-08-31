Apple Watch için ücretsiz ekran değişim programı başlatıldı!

Apple, Watch modellerinin bazıları için ekran panellerinin kendiliğinden çatlaklar oluşturabileceğini kabul ettikten sonra ücretsiz bir ekran değiştirme programı başlattı.

Amerikan teknoloji devi, fark ettikleri bu kronik hatadan sonra bir ücretsiz tamir programı başlatarak müşterilerinin gönlünü kazanmak istiyor. Habere göre Apple Watch Series 2 ve Series 3’den biri olup, alüminyum kasaya sahip modellerinin 38mm ve 42mm boyutlarındaki her iki varyasyonu da ücretsiz olarak tamir edilecek.

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İnternet sitesinde yayınlanan mesajda, “Firmamız, çok nadir de olsa Apple Watch Series 2 ve Series 3’ün alüminyum modellerinin ekranlarının kenarlarında çatlaklar oluşabildiğini belirledi” ibaresi yer aldı ve şirket servisinin konuyla ücretsiz olarak ilgileneceği belirtildi. Eğer bu iki modelden birine sahipseniz ve ekranınız yukarıda gördüğünüz fotoğraflardaki gibi çatlaklara sahipse bir Apple mağazasına gidip ücretsiz olarak tamir servisinden yararlanabilirsiniz.

Apple Watch ekran değişim programı için alınan cihazlar

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Apple, akıllı saatlerinde ekranlarının neden böyle bir sorunla karşı karşıya kaldığı tam olarak bilinmiyor ve şirket bu konu hakkındaki sessizliğini koruyor. Değişim programı hakkında daha fazla detaya resmi web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Apple Destek hattı üzerinden değişim sürecini başlatabilirsiniz. Bunun için cihazınızı mağazaya götürmeniz veya servise göndermeniz gerekecek.