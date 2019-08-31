ASUS Mini PC PB50 incelemesi: Ryzen kullanan minik canavar!

ASUS Mini PC PB50 modeli mini bilgisayar kategorisinde AMD Ryzen ile fark yaratmayı başarıyor.

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Özellikle ofis kullanımları için ideal olan mini bilgisayarlar konusunda uzman markalardan biri olan Asus, AMD ile yaptığı işbirliği sonucunda Ryzen 7 ve Ryzen 5 işlemcileriyle beraber sunuyor.

Ufak ama çok etkili!

Kompakt bir bilgisayar olarak dikkat çeken Asus Mini PC PB50, 175 x 175 x 34,2 mm boyutlarında ve 1,19 kg ağırlığında bir yapıya sahip. Bir litrelik bir boyutta olan PB50 kullanıma göre dik stand ve VESA montaj desteği de sağlıyor. Böylece VESA destekli bir monitörün arkasına montajlayarak alandan tasarruf edebilirsiniz.

Küçük boyutlu olmasına rağmen herhangi bir şekilde ısınmadan serin bir şekilde çalışabilen PB50, bu konuda da oldukça iddialı

AMD’nin gücü adına

Gücünü AMD Ryzen işlemcilerinden alan Asus PB50, AMD Ryzen 7 3750H ya da AMD Ryzen 5 3550H seçeneklerine sahip. Buna ek olarak Ryzen 7’de Vega 10, Ryzen 5’te ise Vega 8 grafik kartıyla beraber gelen cihaz, temel tüm işlemlerinizi kolayca sağlayabiliyor.

2 GB ile 32 GB arasında değişen bellek seçeneği ve 500 GB sabit disk barındıran cihazda dilerseniz M.2 SSD de yerleştirmeniz mümkün. Bağlantı tarafında Wi-Fi ac, BT 4.2 ve gigabit ethernet hizmetlerine sahip olan bu minik bilgisayar, port konusunda da zengin.

Önünde 1 adet USB 3.1 Gen 2 Tip C ve 4 adet USB 3.1 Gen 1 Tip A bağlantısı sunuyor. Ayrıca ses ve mikrofon için ayrı 3,5 mm jak bağlantıları da göze çarpıyor.

Arka tarafında 2 adet USB 3.1 Gen 2 Tip A, HDMI, Display Port, RJ45 LAN, şarj girişi ve ayarlanabilir özel bir port barındırıyor. Bu port bize Display Port olarak geldi fakat dilerseniz COM ya da VGA olarak da değiştirmeniz mümkün.

Üzerindeki bu bağlantılardan Vega ve Ryzen desteğiyle 120 Hz 4K ekran desteği sağlayan Asus Mini PC PB50, üç ekrana kadar da geniş çalışma alanı desteği veriyor. Video oynatmada da 4K HDR videoları sorunsuz gösterebilen sistem 8K desteğine ise sahip değil.

Yaptığımız testlerde de bir iş bilgisayarı için oldukça başarılı sonuçlar alan Asus Mini PC PB50, ofislerin rahat rahat tercih edebileceği cihazlardan biri olduğunu bizlere kanıtlıyor.

Sonuç olarak;

Asus Mini PC PB50 AMD Ryzen’ın gücünü arkasına alan tam bir ofis canavarı olarak karşımıza çıkıyor. Tasarımı ve performansı gerçekten dikkat çekici olmuş.