Apple Watch bir kez daha hayat kurtardı!

Apple Watch’taki tüm hayat kurtaran özelliklerden belki de en çok kullanılanı, kullanımı ve anlaşılması en kolay olan kalp atış hızı monitörüdür. Kalp atış hızınız belirli bir seviyenin üzerine çıktığında veya belirli bir seviyenin altına düştüğünde acilen bir hastaneye gitmeniz gerektiği anlamına geliyor.

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Michigan’daki yerel haber televizyonu ABC13, AHA’ya (Amerikan Kalp Derneği) göre büyük çaplı kalp krizinden insanların yalnızca %12’sinin hayatta kaldığını dile getirdi. Michigan’lı bir kadın olan Diane Feenstra’nın Apple Watch sayesinde kurtulmasının hikayesini paylaştı.

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Apple Watch’taki kalp atış hızı monitörü, tıkalı arteri fark etti

Doktorlar yaptıkları açıklamalarda bu tipte büyük çaplı kalp krizi, hastane dışında meydana geldiğinde %88 oranında ölümcül olduğunu bildiriyor. Diane, neredeyse öleceği gün olan 22 Nisan’da olanları açıklıyor. ” Söz konusu gün, 22 Nisan, yaptığım en kuvvetli egzersiz 12 adım yürümek olmasına rağmen, kalp atışım dakikada 169 atışa ulaştı. Bu yüzden iş yerindeki kocamı aradım ve sence bu konuda endişelenmeli miyim? dedim, doktorunu ara dedi.”

“Hastanede çekilen EKG’ye göre yakın zamanda kalp krizi geçirdiğini, ancak bunu bilmediğini ortaya çıkardı. Göğsünde defalarca fil zıplıyormuş gibi hisseden erkeklerin aksine, bir kadının semptomları çok farklı. Sol elimde ağrı vardı, sol ayağımda biraz şişlik vardı, asit reflü olarak açıkladığım hazımsızlık vardı, yaşlandıkça deneyimlediğim şey.”

“Omzundaki ağrının, yakın zamanda yaptığım ve kaslarımı ağrıtan bir temizlik yaptığımda elektrik süpürgesinden kaynaklandığı açıkladı. Ama gerçek şu ki, hayati tehlike arz eden bir tıbbi acil durum yaşıyordum. Sanırım Tanrı o saati, kalbimin düzgün çalışmadığı konusunda beni uyarmak için kullandı” sözlerinde bulundu.

Diane’in atardamarında tam bir tıkanıklık olduğu ortaya çıktı. Kalbe giden damarlarından bir tanesine stent takma işlemi yapıldı ve şuanda da sağlığının iyi olduğu bildirildi.

Hem Diane hem de kocası Gary kendi Apple Watch’larına sahipler

Kocası Gary eşi için bir Apple Watch satın almıştı ve o istememesine rağmen yine de satın aldı ve yaptığı tek şey onun hayatını kurtarmak oldu. Diane “Kalp atış hızınızı görmek çok kolay, o sabah saatimi takmasaydım kim bilir ölümcül olabilecek bir kalp krizi daha geçirebilirdim” dedi.