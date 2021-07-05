Haber
Xiaomi Mi Pad 5, Ağustos ayında geliyor!
2020’de salgından etkilenen uzaktan eğitim ve ofis çalışmaları, büyük ekranlı cihazların satışlarında önemli bir artışa yol açtı. Bu cihazlar arasında satışını en çok arttıran cihazlar tabletler oldu. Bu nedenle birçok cep telefonu üreticisi, tablet pazarına odaklanmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda piyasaya çıkan Huawei MatePad 11, bunun en önemli göstergesi. MatePad 11, Huawei cihazlarda görmeye alışkın olmadığımız Snapdragon 865 çipini ve HarmonyOS işletim sistemini içeriyor. Xiaomi ise uzun zamandır üzerinde durmadığı tablet piyasasına Mi Pad 5 ile yeniden giriş yapacak.
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Xiaomi Mi Pad 5 ve Huawei MatePad 11 arasındaki farklar neler?
Xiaomi, yaklaşık 2 senedir tablet serisini güncellemedi. Bu yüzden birçok Xiaomi kullanıcısı, bu tableti merakla bekliyor. Çünkü Xiaomi Mi Pad serisi ürünler, geçmişte her zaman göz önündeydi. Serinin son üyesi olan Mi Pad 5 ise ağustos ayının ortalarında resmi olarak piyasaya çıkacak. Bununla birlikte cihazın donanımsal özellikleri, Huawei’nin MatePad 11’i ile benzerlik gösteriyor. Ancak tabii ki Xiaomi’nin tablet modeli, Android tabanlı MIUI arayüzü ile çalışacak. Mi Pad 5, Snapdragon 870 yonga setinden gücünü alacak. Bu nedenle, Snapdragon 865 ile piyasaya çıkan Huawei MatePad 11 ile benzer performans göstereceğini söyleyebiliriz.
Xiaomi Mi Pad 5, 11 inçlik 2K çözünürlüklü LCD bir ekran ile gelecek. Cihazın ekranı, 144 Hz ekran tazeleme hızına ve 480 Hz dokunmatik algılama hızına sahip olacak. Böylece büyük ekranlı cihazlara aktarım söz konusu olduğunda daha fazla ayrıntı yansıtılabilecek. Buna ek olarak Mi Pad 5, iPad Pro’ya benzer olarak stylus işlevlerini destekleyecek. Cihaz, donanımsal özellikleri ile iPad Pro ve MatePad 11’e rakip olacak.
Xiaomi yöneticileri, Mi Pad 5 için MIUI optimizasyonlarını yapmayı hedefliyor. Cihaz, Mi Mix Fold’a benzer şekilde bilgisayar modunu destekleyecek. Bununla birlikte tanıdık bir bilgisayar arayüzü ile geniş ekran rahatlığı bir araya gelecek. Menü, kontrol merkezi ve birden fazla pencere aynı anda aktif şekilde kullanılabilecek. Bu, kullanıcı deneyimini zengin bir hale getirecek ve tabletin “büyük ekranlı cep telefonu” olarak değerlendirilmesinin önüne geçecek.
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Genel
HUAWEI Online Mağaza’ya özel FreeBuds ürünlerinde yaz kampanyası başladı
HUAWEI, 1 Temmuz – 15 Ağustos arasında Huawei Online Mağaza’da sürecek yaz kampanyası dahilinde FreeBuds ürünlerinde birbirinden çekici fırsatlarla tüketicileri HUAWEI’nin ses ürünlerini deneyimlemeye davet ediyor.
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HUAWEI yaz döneminde de yaptığı kampanyalar ile tüketicilerin ihtiyaçlarını gözetmeye devam ediyor. 1 Temmuz – 15 Ağustos tarihleri aralığında devam edecek kampanyada HUAWEI’nin ses ürünlerinden HUAWEI FreeBuds 4, FreeBuds Pro, FreeBuds 4i, FreeBuds 3 kulaklıkları ile birlikte HUAWEI FreeBuds Studio da indirim fırsatları ve hediyeleri ile birlikte tüketiciler ile buluşuyor.
İçindekiler
HUAWEI FreeBuds 4
HUAWEI’nin en yeni kulaklığı olan açık tasarım tam kablosuz kulaklığı olan HUAWEI Freebuds 4, ilk kez açık kulaklıklarda Uyarlanabilir Kulak Eşleştirme (AEM) teknolojisine sahip. Kullanıcıların kulak şeklini ve kullanım durumunu otomatik olarak algılayan HUAWEI FreeBuds 4, her kullanıcı için optimum gürültü engelleme kurulumunu akıllı bir şekilde belirliyor. En konforlu gürültü giderme deneyimini sağlayan ürünlerden olan FreeBuds 4, kullanıcıların kullanım durumu ne olursa olsun tutarlı ve yüksek çözünürlüklü ses kalitesine sahip olmalarını sağlıyor.
Yeni HUAWEI FreeBuds 4, yükseltilmiş gürültü engelleme performansı sağlamak için çift mikrofonlu gürültü engelleme teknolojisine sahip. Mikrofonların ortam gürültüsünü çok daha yüksek doğrulukla almasını ve endüstri lideri seviyelere ulaşmasını sağlayan çift mikrofonlu gürültü engelleme teknolojisini kullanan ürün, endüstrinin ilk açık-fit kulak içi setini barındırıyor.
HUAWEI FreeBuds 4, 1.399 TL fiyatla HUAWEI Online Mağaza’da satışta. Vade farksız 4 taksitle ödeme fırsatıyla sunulan bu gelişmiş kulaklığı satın alan tüketiciler, siteye ürün hakkındaki yorumlarını bıraktıklarında HUAWEI CP31 araç şarj aleti de kazanıyorlar.
HUAWEI FreeBuds Pro
HUAWEI en gelişmiş tam kablosuz kulaklıklarından olan HUAWEI FreeBuds Pro, akıllı dinamik gürültü engellemeyi destekleyen dünyanın ilk kablosuz stereo (TWS) kulaklığı. Donanım ve yazılımla entegre bir çözüme sahip olan yeni TWS kulaklıklar, optimum gürültü önleme performansı sunmak için kullanıcının yakın çevresine göre ortam gürültüsünün türünü tanımlıyor ve üç profil (Genel, Rahat ve Üstün) arasında geçiş yapıyor. Farkındalık Modu ve Ses Modu, kullanıcıların yoldan geçerken veya sohbet ederken dış dünyayı duymalarına yardımcı olmak için çift mikrofonu kullanıyor.
HUAWEI FreeBuds Pro, 40 dB’lik sektör lideri gürültü giderme oranıyla bir HUAWEI ses ürününde şimdiye kadarki en iyi gürültü engelleme performansını sunuyor. Aktif gürültü giderme etkinleştirildiğinde kulaklıkların pili 4,5 saate kadar dayanıyor. Gürültü giderme etkinleştirilmediğinde pil, ürünle verilen şarj kutusu ile şarj edilmesine gerek kalmadan 7 saat boyunca dayanıyor. 1.499 TL satış fiyatının yanında HUAWEI CM510 Mini Hoparlör de hediye edilen FreeBuds Pro’nun da ayrıca vade farksız 4 taksitte ödeme avantajı bulunuyor.
HUAWEI FreeBuds 4i
HUAWEI’nin aktif gürültü engelleme teknolojisini herkesin kullanımına sunan kulaklığı HUAWEI FreeBuds 4i, gürültüyü aktif olarak ortadan kaldırabilen tersine çevrilmiş 22dB gücünde akustik ses dalgaları oluşturmak için yerleşik akustik bileşenler ve algoritmalar kullanıyor. Bunun da ötesinde, doğru ses alımı için iki mikrofon ve hüzmeleme teknolojisi de kulaklığa eşlik ediyor. Ayrıca, rüzgar gürültüsünü engellemek için etkili bir şekilde çalışan rüzgar önleyici tasarıma sahip. HUAWEI’nin yapay zeka teknolojisinden yararlanan HUAWEI FreeBuds 4i, arka plan seslerinden insan sesini bile ayırt edebiliyor. HUAWEI FreeBuds 4i, klima uğultu sesleri, bilgisayar fanı gürültüsü, tren gürültüsü ve alışveriş merkezindeki kalabalık gibi en yaygın kullanıcı senaryolarına aktif olarak adapte olabilmesi için çeşitli ANC modları sağlıyor.
749 TL fiyat etiketine sahip HUAWEI FreeBuds 4i alanlar, aynı zamanda 1’er TL fark daha ödeyerek kulaklık taşıma kılıfı ve HUAWEI Kablosuz Tripod Selfie Stick Pro sahibi de oluyorlar. Alışverişten sonra HUAWEI Online Mağaza’ya yorumlarını bırakan kullanıcılar ayrıca HUAWEI CP31 araç şarj aleti de kazanıyorlar.
HUAWEI FreeBuds Studio
HUAWEI’nin profesyonel ses çözümlerinden, tam boyuttaki kulaklığı HUAWEI FreeBuds Studio, dahili IMU sensörü ve mikrofon sisteminden oluşan dinamik bir gürültü algılama sistemi ile ANC kontrol sistemine sahip. Dinamik algılama sistemi, kulaklıkların ortam seslerini doğru bir şekilde tanımlamasına izin verirken, ANC kontrol sistemi etrafındaki sesleri belirlemek için birden fazla mikrofon kullanıyor ve böylece üç mod arasında akıllıca geçiş yapıyor: Ultra Mod, Genel Mod ve Rahat Mod.
Örneğin, çok gürültülü bir uçakta veya trende olduğunuzda, kulaklıklar otomatik olarak Ultra Moda geçiyor. Restoranlar ve kafeler gibi yerlerde Genel Modda çalışıyor. Aynı şekilde, kütüphane veya ofis gibi sessiz yerlerde, daha doğal ve rahat gürültü önleme efektleri için Rahat Moduna uyum sağlıyor.
HUAWEI FreeBuds Studio, 3.699 TL satış fiyatı, vade farksız 4 taksitte ödeme avantajı ve HUAWEI FreeBuds 3 kulaklık hediyesi ile HUAWEI Online Mağaza’da ses aşığı tüketicileri bekliyor. Ayrıca 1 Temmuz 15 Ağustos tarihleri arasında Huawei Store’a üye olan ve bülten aboneliği yapan kullanıcılar ek 699 TL’lik indirim kuponu da kazanıyor.
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Akıllı Telefonlar
2022 iPhone modelleri 4nm işlemciyle gelebilir!
Hali hazırda iPhone 12 serisinde kullanılan kullanılan Apple A14 Bionic, yeni iPad Pro ve Mac ekosistemine can veren M1 yonga setlerinin her ikisi de aynı 5nm TSMC fabrikasında üretiliyor, ancak iki ürün hattı gelecek yıl birbirinden ayrılacak
Bakmakta fayda var: Xiaomi Redmi 9T İncelemesi | En İyi Yerli Üretim Xiaomi !
Apple iPhone 14 serisi yonga seti 4nm sürecinde üretilecek, bir sonraki büyük M serisi yonga sürümü ise Nikkei Asia’ya göre, daha gelişmiş 3 nm üretim sürecini temel alacak. Bu sürecin yılın ilerleyen zamanlarında nasıl şekilleneceğine de göreceğiz. Ayrıca iPhone 13 için A15 yonga seti, TSMC’de N5’e kıyasla saat hızında %5 artış veya güçte %10 azalma sunan yenilenen N5P sürecinde üretiliyor. M1X’in de N5P kullanması bekleniyor. Apple, bu yıl sonbahar aylarında iPhone 13’ü tanıtacak ve ek olarak yeni MacBook Pro’lar da Eylül ayında piyasaya sürülecek. TSMC, 4nm (N4) sürecinin gelişimini planlanandan önce tamamlamayı başardı. Bununla birlikte MediaTek, bu yılın sonunda veya 2022’nin başlarında bir 4nm yonga setini çıkartacak ilk şirket olabilir. 2022’nin sonraki yarısında TSMC, üretim kapasitesinin çoğunda iPhone 14 çipleri için odaklanacak. N4’ün üretim sürecinin performans avantajları henüz açıklanmadı.
Ancak 3nm (N3) üretim süreci, işlerin ilginçleşmeye başladığı yer olarak kabul ediliyor. Çünkü TSMC, Apple ve Intel olmak üzere iki büyük müşteriyle iş yapmaya hazırlanıyor. Sızıntılara göre, piyasaya çıkan 3nm çipli ilk cihazlar muhtemelen yeni iPad modelleri olacak. Muhtemelen bu cihazlarda yeni M2 yonga setlerine sahip iPad Pro modelleri olabileceği anlamına geliyor. Intel’in dizüstü bilgisayar ve sunucu yongalarının 3nm üretim süreci üzerine kurulmasını istediği ve hatta Apple’dan daha yüksek bir hacimli bir alışveriş olacağını bildiriliyor. Intel’e işlemci üreten diğer fabrikaların , gelecekteki işlemcileri de geciktiren 10nm süreci ile yıllardır baş etmeye çalışıyor, ek olarak 7nm’nin 2023’e kadar olması beklenmiyor. Hal böyle olunca da teknoloji devini çip üretiminin bir kısmını TSMC’ye dış kaynak sağlamaya yönlendiriyor.
Mevcut N5 süreciyle karşılaştırıldığında, N3’ün performansta %10-15 artış veya güç kullanımında %25-30 azalma sunması bekleniyor. İlginç bir şekilde, Nvidia, ARM mimarisini kullanarak sunucu CPU işine giriyor. İlk çip (Grace) 2023’te geliyor ve TSMC’nin mevcut 5 nm üretiminde kullanacak (o zamana kadar ucuz ve yüksek verim oranına sahip olacak). Şirketin ayrıca çalışmalarında 5 nm GPU da (Hopper) bulunuyor.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Redmi 9T İncelemesi | En İyi Yerli Üretim Xiaomi !
Xiaomi, yerli üretimine devam ediyor. Kutu açılışını yaptığımız Xiaomi Redmi 9T modelinin incelemesi ile sizlerle birlikteyiz.
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Yerli üretim olarak üretilen Xiaomi tarafında en güçlü telefon olmayı başaran Xiaomi Redmi 9T sunduğu özellikler bakımında ve bulunduğu segmente göre güzel işler başarıyor diyebiliriz. Ekran tarafında 6.53 inç büyüklüğünde IPS LCD bir panelle geliyor. Full HD+ çözünürlüğe sahip olan model 395ppi piksel yoğunluğu sunuyor. Ayrıca Corning Gorilla Glass 3 ile korunan ekranın %82.73 ekran gövde oranına sahip.
İşlemci tarafında ise Qualcomm Snapdragon 662 işlemcisini kullanıyor. Grafik tarafında da Adreno 610 GPU işlemciye yardımcı oluyor. 4GB RAM ve 64GB depolama ile birlikte geliyor. Ancak 6GB RAM ve 128GB hafızalı modeli de var. İsterseniz MikroSD Kart desteği sayesinde 512GB’ye kadar hafızayı arttırabiliyorsunuz.
Arka tarafta dörtlü kamera sistemine sahip olan Xiaomi Redmi 9T, ana kamerada 48MP çözünürlüğünde F/1.79 değerine sahip, ikinci kamerası ise 8MP çözünürlüğünde F/2.2 değerine sahip ve 119 derece olan bir geniş açı kamerası. Üçüncü kamerada 2MP çözünürlüğünde F/2.4 değerine sahip makro kamerası yer alıyor. Dördüncü kamera ise 2MP çözünürlüğünde F/2.4 değerinde bir derinlik algılayıcı kamera. Ön tarafta da Redmi 9T bizlere 8MP çözünürlüğünde F/2.05 değerine sahip. Bu kameralar ile 1080p 30fps videolar çekmek mümkün.
Batarya tarafında 6000 mAh değer sunan Redmi 9T 18W hızlı şarj destekliyor. Bu sayede 6000 mAh büyüklüğündeki pili yaklaşık 3 saat gibi bir sürede doldurabiliyor. Kullanıma göre değişebilen pil süresi size 2 günlük bir kullanım süresi sunuyor..
Ses konusunda stereo hoparlör bulunduran model, kendi segmentindeki telefonlardan ayıran bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca 3.5mm kulaklık girişini de içerisinde bulunduruyor.
Ağ bağlantıları kısmında Bluetooth 5.0 ve WiFi 5 bağlantılarına sahip olan Redmi 9T güncel teknolojileri içerisinde barındırıyor. Bu sayede veri alışverişinde herhangi bir problem yaşatmıyor.
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