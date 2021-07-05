Xiaomi Mi Pad 5, Ağustos ayında geliyor!

HUAWEI, 1 Temmuz – 15 Ağustos arasında Huawei Online Mağaza’da sürecek yaz kampanyası dahilinde FreeBuds ürünlerinde birbirinden çekici fırsatlarla tüketicileri HUAWEI’nin ses ürünlerini deneyimlemeye davet ediyor.

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HUAWEI yaz döneminde de yaptığı kampanyalar ile tüketicilerin ihtiyaçlarını gözetmeye devam ediyor. 1 Temmuz – 15 Ağustos tarihleri aralığında devam edecek kampanyada HUAWEI’nin ses ürünlerinden HUAWEI FreeBuds 4, FreeBuds Pro, FreeBuds 4i, FreeBuds 3 kulaklıkları ile birlikte HUAWEI FreeBuds Studio da indirim fırsatları ve hediyeleri ile birlikte tüketiciler ile buluşuyor.

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HUAWEI’nin en yeni kulaklığı olan açık tasarım tam kablosuz kulaklığı olan HUAWEI Freebuds 4, ilk kez açık kulaklıklarda Uyarlanabilir Kulak Eşleştirme (AEM) teknolojisine sahip. Kullanıcıların kulak şeklini ve kullanım durumunu otomatik olarak algılayan HUAWEI FreeBuds 4, her kullanıcı için optimum gürültü engelleme kurulumunu akıllı bir şekilde belirliyor. En konforlu gürültü giderme deneyimini sağlayan ürünlerden olan FreeBuds 4, kullanıcıların kullanım durumu ne olursa olsun tutarlı ve yüksek çözünürlüklü ses kalitesine sahip olmalarını sağlıyor.

Yeni HUAWEI FreeBuds 4, yükseltilmiş gürültü engelleme performansı sağlamak için çift mikrofonlu gürültü engelleme teknolojisine sahip. Mikrofonların ortam gürültüsünü çok daha yüksek doğrulukla almasını ve endüstri lideri seviyelere ulaşmasını sağlayan çift mikrofonlu gürültü engelleme teknolojisini kullanan ürün, endüstrinin ilk açık-fit kulak içi setini barındırıyor.

HUAWEI FreeBuds 4, 1.399 TL fiyatla HUAWEI Online Mağaza’da satışta. Vade farksız 4 taksitle ödeme fırsatıyla sunulan bu gelişmiş kulaklığı satın alan tüketiciler, siteye ürün hakkındaki yorumlarını bıraktıklarında HUAWEI CP31 araç şarj aleti de kazanıyorlar.

HUAWEI en gelişmiş tam kablosuz kulaklıklarından olan HUAWEI FreeBuds Pro, akıllı dinamik gürültü engellemeyi destekleyen dünyanın ilk kablosuz stereo (TWS) kulaklığı. Donanım ve yazılımla entegre bir çözüme sahip olan yeni TWS kulaklıklar, optimum gürültü önleme performansı sunmak için kullanıcının yakın çevresine göre ortam gürültüsünün türünü tanımlıyor ve üç profil (Genel, Rahat ve Üstün) arasında geçiş yapıyor. Farkındalık Modu ve Ses Modu, kullanıcıların yoldan geçerken veya sohbet ederken dış dünyayı duymalarına yardımcı olmak için çift mikrofonu kullanıyor.

HUAWEI FreeBuds Pro, 40 dB’lik sektör lideri gürültü giderme oranıyla bir HUAWEI ses ürününde şimdiye kadarki en iyi gürültü engelleme performansını sunuyor. Aktif gürültü giderme etkinleştirildiğinde kulaklıkların pili 4,5 saate kadar dayanıyor. Gürültü giderme etkinleştirilmediğinde pil, ürünle verilen şarj kutusu ile şarj edilmesine gerek kalmadan 7 saat boyunca dayanıyor. 1.499 TL satış fiyatının yanında HUAWEI CM510 Mini Hoparlör de hediye edilen FreeBuds Pro’nun da ayrıca vade farksız 4 taksitte ödeme avantajı bulunuyor.

HUAWEI’nin aktif gürültü engelleme teknolojisini herkesin kullanımına sunan kulaklığı HUAWEI FreeBuds 4i, gürültüyü aktif olarak ortadan kaldırabilen tersine çevrilmiş 22dB gücünde akustik ses dalgaları oluşturmak için yerleşik akustik bileşenler ve algoritmalar kullanıyor. Bunun da ötesinde, doğru ses alımı için iki mikrofon ve hüzmeleme teknolojisi de kulaklığa eşlik ediyor. Ayrıca, rüzgar gürültüsünü engellemek için etkili bir şekilde çalışan rüzgar önleyici tasarıma sahip. HUAWEI’nin yapay zeka teknolojisinden yararlanan HUAWEI FreeBuds 4i, arka plan seslerinden insan sesini bile ayırt edebiliyor. HUAWEI FreeBuds 4i, klima uğultu sesleri, bilgisayar fanı gürültüsü, tren gürültüsü ve alışveriş merkezindeki kalabalık gibi en yaygın kullanıcı senaryolarına aktif olarak adapte olabilmesi için çeşitli ANC modları sağlıyor.

749 TL fiyat etiketine sahip HUAWEI FreeBuds 4i alanlar, aynı zamanda 1’er TL fark daha ödeyerek kulaklık taşıma kılıfı ve HUAWEI Kablosuz Tripod Selfie Stick Pro sahibi de oluyorlar. Alışverişten sonra HUAWEI Online Mağaza’ya yorumlarını bırakan kullanıcılar ayrıca HUAWEI CP31 araç şarj aleti de kazanıyorlar.

HUAWEI’nin profesyonel ses çözümlerinden, tam boyuttaki kulaklığı HUAWEI FreeBuds Studio, dahili IMU sensörü ve mikrofon sisteminden oluşan dinamik bir gürültü algılama sistemi ile ANC kontrol sistemine sahip. Dinamik algılama sistemi, kulaklıkların ortam seslerini doğru bir şekilde tanımlamasına izin verirken, ANC kontrol sistemi etrafındaki sesleri belirlemek için birden fazla mikrofon kullanıyor ve böylece üç mod arasında akıllıca geçiş yapıyor: Ultra Mod, Genel Mod ve Rahat Mod.

Örneğin, çok gürültülü bir uçakta veya trende olduğunuzda, kulaklıklar otomatik olarak Ultra Moda geçiyor. Restoranlar ve kafeler gibi yerlerde Genel Modda çalışıyor. Aynı şekilde, kütüphane veya ofis gibi sessiz yerlerde, daha doğal ve rahat gürültü önleme efektleri için Rahat Moduna uyum sağlıyor.

HUAWEI FreeBuds Studio, 3.699 TL satış fiyatı, vade farksız 4 taksitte ödeme avantajı ve HUAWEI FreeBuds 3 kulaklık hediyesi ile HUAWEI Online Mağaza’da ses aşığı tüketicileri bekliyor. Ayrıca 1 Temmuz 15 Ağustos tarihleri arasında Huawei Store’a üye olan ve bülten aboneliği yapan kullanıcılar ek 699 TL’lik indirim kuponu da kazanıyor.