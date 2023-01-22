Çoğu kişiye göre cep telefonu piyasasında son yılların yeni trendi katlanabilir akıllı telefonlar. Samsung başta olmak üzere birçok dev teknoloji şirketinin büyük yatırımlar yaptığı modeller yavaş yavaş piyasayı ele geçiriyor. Ancak akıllı telefon pazarına her zaman liderlik etmiş olan Apple, bu alanda henüz somut bir çalışma gerçekleştirmedi. Yakın tarihli raporlar bu durumun çok uzun sürmeyeceğini gösteriyor.

Cupertino merkezli teknoloji devi şu ana kadar katlanabilir bir cihazı piyasaya sürmese de, bu alana olan ilgisi yeni değil, zira şirket son yıllarda bu teknolojiyle ilgili çeşitli patentler aldı. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından verilen son patent ise çatlamaya karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış katlanabilir bir ekranı tanımlıyor. Bu, katlanabilir cihazlarla ilgili temel endişelerden biri olan kırılganlık sorununu potansiyel olarak çözebilir.

Apple, Katlanabilir Telefonu için Kırılmaz Bir Ekran İstiyor

Amerikan akıllı telefon üreticisinin aldığı son patent US-20230011092-A1 model numarasını taşıyor. Söz konusu patent, esnek bir alt tabaka, ince film transistör tabakası ve koruyucu bir tabaka dahil olmak üzere birden fazla tabakadan oluşan bir ekranla ilgili. Çoğu katlanabilir panelin aksine buradaki koruyucu tabaka, ekranın hasara en açık kısmı olan esnek alt tabakada çatlakların oluşmasını önlemek üzere tasarlanmış.

Patent haberlerinden hemen sonra kafalardaki tek soru katlanabilir bir iPhone cihazının ne zaman çıkacağıydı. Ancak birçok uzman katlanabilir bir iPhone’un olası olmadığına inanırken, olası bir katlanabilir iPad’e dair daha somut örneklerin olduğunu söylüyor. Bu, Apple’ın katlanabilir bir iPhone’u piyasaya sürmeden önce yeni teknolojiyi denemesine ve geliştirmesine olanak sağlayabilir. Bu durum dev firmaya büyük bir deneyim sağlayabilir.

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Yaklaşan Pixel Fold ile Google da dahil olmak üzere katlanabilir telefon-tablet pazarına giderek daha fazla şirketin girmesiyle, yakın gelecekte Apple’dan katlanabilir bir cihaz görmemiz muhtemel görünüyor. Bu yeni patent ve kendi kendini iyileştiren ekranlarla ilgili önceki patentler, katlanabilir form faktörüne daha fazla dayanıklılık ve güvenilirlik getirerek Apple’ın katlanabilir cihazının geliştirilmesinde muhtemelen önemli bir faktör olacak.

Apple Kendi Kendini Yenileyen Ekran Patenti Aldı !

Çatlamaya dayanıklı ekrana ek olarak, dev şirket kendi kendini iyileştiren ekran için de bir patent aldı. Bu teknoloji, ekranın katlanabilir cihazlarda sıkça karşılaşılan bir başka sorun olan küçük çiziklerden kurtulmasını sağlayacak.