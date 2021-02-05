Apple VR gözlük geliyor! İşte $3000’lık cihaz hakkında bildiklerimiz

Apple, bu ara yakın gelecekte girmeyi planladığı yeni sektörler ve ürün grupları ile gündeme geliyor. Tabi ki, bunlardan en önemlisi ve belki de en çok ses getireni Apple Car. Ancak, görünen o ki, Apple Car Amerikan teknoloji devinin tek büyük projesi değil. Buna ek olarak, firma, son söylentilerin aktardığına göre bir de VR gözlük üstünde çalışıyor. Tam anlamıyla ‘premium’ bir ürün olması beklenen ürünün $3000’lık fiyat etiketi ve çok daha fazlası haberimizde…

Netflix, Youtube vb. görsel içerikleri Apple VR’ınızda izlemek için biraz daha beklemeniz gerekiyor. Ancak, sizler için özenle seçtiğimiz bu listedeki tabletler de bu içerikleri keyifle tüketebilmeniz konusunda gayet başarılı!

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Apple VR: 8K çözünürlük, 12 Kamera ve daha fazlası

Apple VR gözlüğü son ayların Apple tarafındaki en popüler konularından. Sürekli çeşitli sızıntılarla gündeme gelen ürün hakkındaki en net detayları The Information’ın son raporuyla aldık. Raporun belki de en dikkat çeken detayı Apple VR’ın 8K çöznürülükle gelecek olması. Bu 8K görüntü size cihazda bulunan 12 adet kamera sayesinde ulaşacak. Buna ek olarak, kameralar sadece dışarıdaki görüntüyü aktarmayla yetinmeyip, aynı zamanda el hareketlerinizi de takip edecek. Ayrıca, bu 12 adet kameraya LIDAR sensörlerin de eşlik edeceği gelen bilgiler arasında. Tasarım ve materyallerden bahsetmek gerekirse de, bu öğelerin Apple’ın diğer ürünlerinden ilham aldığını söyleyebiliriz. Öyle ki, gözlüğün yüzünüze değen noktası HomePod ve AirPods Max’e benzeyen bir kumaş ağ (mesh) materyal kullanacak. Bir diğer tanıdık materyal ise gözlüğü başınıza sabitleyecek olan Apple Watch benzeri elastik bant. Bu bantları Apple Watch gibi değiştirip değiştiremeyeceğimiz konusunda ise henüz bir bilgi yok. Son olarak, işlemci tarafında ise gözlük Apple’ın Silicon teknolojisinden gücünü alacak. Apple VR’a güç verecek işlemcinin Apple’ın M1 çipinden bile daha güçlü olacağı söyleniyor.

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$3000’lık fiyat etiketiyle 2022 yılında çıkacak

The Information’ın raporunun bir diğer dikkat çeken yanı ise gözlüğün muhtemel fiyatı. Öyle ki, rapora göre, Apple VR 3000 ABD Doları gibi yüksek bir fiyat etiketiyle gelecek. Başka bir deyişle, piyasadaki en pahalı VR gözlüklerden biri olacak. Birçok insanın bütçesini aşacağı aşikar olan bu fiyata rağmen gözlüğü satın alacak yüksek sayıda Apple sever olduğu da bir gerçek. Son olarak, Bloomberg’in haberine göre Apple VR 2022 yılında piyasaya çıkacak.

Kaynak: iPhoneInCanada, TheInformation, Bloomberg

Not: Haberdeki görseller gerçek ürünü yansıtmamakta olup, sadece temsil amacı taşımaktadır.