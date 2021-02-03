Otomotiv
Apple ve Kia elektrikli araç üretimi için anlaşmak üzere
Apple ve Kia, yerel bir gazete olan DongA’nın haberine göre 3.6 milyar dolarlık bir anlaşma yapmak üzere. Duyurunun ise 17 Şubat tarihinde gerçekleşmesi muhtemel. Apple’ın, Apple Car üretimi için Hyundai ve Kia ile görüştüğü haberleri basında yer almıştı. Apple’ın birincil ortak olarak Hyundai’ye yönelmesinin nedenleri de ortaya çıktı. Teknoloji devinin bu düşüncesinde Hyundai’nin elektrikli araç platformu E-GMP, ABD’deki üretim tesisleri ve 2024 yılında üretime başlayabilecek olmaları etkili olmuş.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Apple Car, Hyundai ya da Kia tarafından üretilebilir
Apple, yılda 400.000 adete kadar elektrikli araç üretmeyi planlıyor
Tahminlere göre Apple, 2024 yılında üretime başlayacak ve yılda 100.000 adet otomobil üretecek. Ayrıca ileriki aşamalarda üretim adedinin yılda 400.000 adete kadar çıkması muhtemel. İşbirliğinin ayrıntıları önümüzdeki günlerde daha da netleşecek. Ama Kia bu işbirliğinde büyük olasılıkla üretim sürecinden sorumlu olacak. Apple ise otonom sistemlerden, pil teknolojilerinden ve yarı iletkenlerin sağlanmasından sorumlu olacak.
Öncesinde, 2015 yılında Apple’ın Project Titan adında bir elektrikli araç projesi üzerinde çalıştığı gündeme gelmişti. Bunun yanında firmanın elektrikli araç üretimi üzerine tekrar odaklandığını gösteren bazı gelişmeler oldu. Apple, Tesla’dan bazı yöneticileri ve Porsche’dan bir başkan yardımcısını transfer etti.
İki firma arasındaki bu iş birliği haberlerinin ardından Güney Kore’de Kia hisseleri yükselişe geçti. Firmanın hisseleri 4 trilyon Won (3,59 milyar Dolar) değerine ulaştı. Hisseler bu sayede son 20 yıldan fazladır en yüksek seviyelerine ulaşmış oldu.
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Otomotiv
Tesla, 134.000 aracını geri çağırma kararı aldı
ABD‘nin Ulusal Karayolu Trafiği Güvenlik İdaresi–NHTSA‘nın baskıları karşısında Tesla, toplam 134.000 adet Model X ve Model S’i hatalı dokunmatik ekran sebebiyle geri çağırdı. Geri çağrılan araçlar 2012-2018 Model S sedanlar ve 2016-2018 Model X SUV‘lar.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Tesla 2020 yılında yarım milyon adet elektrikli araba üretti!
Tesla araçlarındaki sorun eMMC flash depolama kartlarının yıpranması kaynaklı
Tegra 3 çipli modellerde, dokunmatik ekran üzerinden arka kamera görünümü, buz çözme ayarları ve dönüş sinyal aydınlatması gibi özelliklerin kullanılmasında problemler yaşanıyordu. Bununla birlikte problemler 8GB eMMC flash depolama kartlarının yıpranması durumunda meydana geliyordu.
Problemler ilk ortaya çıktığında Tesla, yonga arızalarının bir kusur olduğunu kabul etmiyordu. Onların da bir ömrü olduğunu ve bozulabileceklerini iddia ediyordu. NHTSA‘nın sorunun güvenlik riskleri oluşturduğu gerekçesiyle yaptığı baskılar karşısında geri adım atmak zorunda kaldı. NHTSA, kasım ayında konuyla ilgili 12.523 şikayeti inceledi. Sonrasında Tesla’dan ilgili araçları geri çağırmasını talep etti. Kurumdan yapılan açıklamaya göre; bellek arızası sınırlı depolama kapasitesi göz önüne alındığında diğer birimlerin de kaçınılmaz olarak arızalanabileceğini ortaya koyuyor.
Tesla, geçtiğimiz kasım ayında da 9500 adet aracını bazı cıvatalarını değiştirmek için geri çağırmıştı. Bunlar 2016 yılında üretilen Xs modeli ve 2020 yılında üretilen Ys modellerinin bir kısmıydı.
Son olarak geri çağırma 30 Mart’da başlayacak. Arızalı dokunmatik ekranlar ücretsiz olarak değiştirilecek. NHTSA, 158.000 civarı aracın geri çağırılmasını istemişti. Ancak Tesla, geri çağırmanın Mart 2018’den sonra ürettiği daha güçlü işlemcilere sahip olan araçları içermediğini bildirdi.
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Haber
Elektrikli otomobillere %400’e varan ÖTV zammı geldi!
Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesine göre, elektrikli otomobiller için uygulanan ÖTV oranları değişti. Yapılan flaş zam ile birlikte araçlardan alınan ÖTV miktarı 4 kata kadar artacak!
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Elektrikli otomobillerin ÖTV oranında %400’e varan zam!
Bugün yürürlüğe giren kararda, yalnızca elektrik motorlu binek otomobillerin ÖTV oranına ilişkin düzenleme yer alıyor. Buna göre, motor gücü 85 kW’ı (114 beygir) geçmeyen araçlardan alınan vergi oranı %3’ten %10’a yükseldi. 85-119 kW arası (160 beygir) güce sahip elektrikli otomobillerden alınan %7’lik ÖTV oranı %25 oldu. Motor gücü 120 kW’ın (163 beygir) üzerindeki otomobillerdeki vergi ise %15’ten %60’a çıktı. Böylece elektrikli otomobillerden alınan Özel Tüketim Vergisi’nde %330 ile %400 arası arttı.
Ülkemizde satılan elektrikli otomobillere baktığımızda ise pek çok modelin düzenlemeden ciddi şekilde etkilendiği göze çarpıyor. Porsche Taycan, Mini Cooper SE, Audi e-Tron, Mercedes EQC, BMW i3 ve Jaguar i-PACE gibi pek çok popüler otomobil en üst limitten vergilendiriliyor. Renault Zoe, Renault Twizy ve Smart EQ modelleri ise en alt vergi diliminde yer alıyor. Dolayısıyla yapılan vergi zammının araç fiyatlarına etkisi 20.000 TL ve 1.000.000 TL arasında olacak.
Geçtiğimiz yıl içerisinde Türkiye’deki elektrikli otomobil pazarında yaşanan büyüme dikkat çekmişti. Pek çok marka elektrikli modellerini satışa sunmaya hazırlanırken, TOGG markasına ilişkin hazırlıklar da sürüyor. Yapılan ÖTV zammının ardından elektrikli otomobil almak isteyenlerin tercihinin ne yönde şekilleneceği ise merak konusu.
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Genel
Karsan Atak Electric aracının lansmanı yapıldı
Türk otomotiv sektörünün en önemli üreticilerinden biri olan Karsan, dünyanın ilk elektrikli seri üretim ve sürücüsüz otobüsü Atak Electric aracının lansmanını gerçekleştirdi. Aracın tanıtım töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer aldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk elektrikli seri üretim 4. seviye sürücüsüz otobüs tanıtımına katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya paylaşımında; “Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz.” dedi.
Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz. https://t.co/RgPmxgnIBZ
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 1, 2021
Karsan Atak Electric’in motoru, 230 kWh motor gücü ve 2.400 Nm tork üretiyor. Bununla birlikte BMW tarafından geliştirilen beş adet 44 kWh bataryalarla toplamda 220 kWh batarya kapasitesi bulunan Atak Electric, 300 km’ye varan menziliyle rakiplerinin önüne geçerken alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte tam şarj olabiliyor. Bunun yanında enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25’e kadar kendi kendini de şarj edebiliyor.
Dinamik tasarımı ile dikkat çeken Karsan Atak Electric, led gündüz farlarıyla öne çıkıyor. Bununla birlikte Karsan Atak Electric; 10,1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, tamamen dijital 12,3 inçlik gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve Wi-Fi uyumlu altyapıya sahip. Ayrıca araç, elektrik kontrollü havalı süspansiyon sistemiyle de konfor olarak binek otomobilleri aratmıyor. Sonuç olarak toplamda 52 kişilik yolcu kapasitesi sunan Atak Electric aracında; 18+4 ya da 21+4 katlanır olmak üzere iki farklı koltuk yerleşim seçeneği bulunuyor.
Son olarak konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Ülkemiz için bir iftihar durumu söz konusu. Ben Karsan şirketini tebrik ediyorum. Seri üretimle birlikte dünyaya Türkiye’nin adını bu konuda duyuracaktır. İklim değişikliğiyle ilgili Amerika bir adım atarsa biz de atarız. Biz hiçbir zaman bu konuda geride kalmayız” dedi.
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