Apple ve Kia elektrikli araç üretimi için anlaşmak üzere

Apple ve Kia, yerel bir gazete olan DongA’nın haberine göre 3.6 milyar dolarlık bir anlaşma yapmak üzere. Duyurunun ise 17 Şubat tarihinde gerçekleşmesi muhtemel. Apple’ın, Apple Car üretimi için Hyundai ve Kia ile görüştüğü haberleri basında yer almıştı. Apple’ın birincil ortak olarak Hyundai’ye yönelmesinin nedenleri de ortaya çıktı. Teknoloji devinin bu düşüncesinde Hyundai’nin elektrikli araç platformu E-GMP, ABD’deki üretim tesisleri ve 2024 yılında üretime başlayabilecek olmaları etkili olmuş.

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Apple, yılda 400.000 adete kadar elektrikli araç üretmeyi planlıyor

Tahminlere göre Apple, 2024 yılında üretime başlayacak ve yılda 100.000 adet otomobil üretecek. Ayrıca ileriki aşamalarda üretim adedinin yılda 400.000 adete kadar çıkması muhtemel. İşbirliğinin ayrıntıları önümüzdeki günlerde daha da netleşecek. Ama Kia bu işbirliğinde büyük olasılıkla üretim sürecinden sorumlu olacak. Apple ise otonom sistemlerden, pil teknolojilerinden ve yarı iletkenlerin sağlanmasından sorumlu olacak.

Öncesinde, 2015 yılında Apple’ın Project Titan adında bir elektrikli araç projesi üzerinde çalıştığı gündeme gelmişti. Bunun yanında firmanın elektrikli araç üretimi üzerine tekrar odaklandığını gösteren bazı gelişmeler oldu. Apple, Tesla’dan bazı yöneticileri ve Porsche’dan bir başkan yardımcısını transfer etti.

İki firma arasındaki bu iş birliği haberlerinin ardından Güney Kore’de Kia hisseleri yükselişe geçti. Firmanın hisseleri 4 trilyon Won (3,59 milyar Dolar) değerine ulaştı. Hisseler bu sayede son 20 yıldan fazladır en yüksek seviyelerine ulaşmış oldu.

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