Apple Vision Pro satış rakamları gelmeye başladı. Apple’ın ilk karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro, ABD’deki tüketiciler için 19 Ocak’ta ön siparişe açıldı ve beklenmedik bir ilgiyle karşılandı. Sektörün ünlü analisti Ming-Chi Kuo’nun öngörülerini doğrulayan kaynaklara göre, Apple Vision Pro kapış kapış satılıyor. Apple Vision Pro ön sipariş döneminde rekor sattı. Araba parasına gözlük almak için sıraya girdiler.

Apple Vision Pro Ön Siparişte Rekor Kırdı: 200.000’den Fazla Satıldı

3.499 dolarlık fiyatıyla resmen ABD’de ikinci el orta halli bir araba parasına satılan Apple Vision Pro satış rakamları dudak uçuklatıyor. Vision Pro şu ana kadar 200 binden fazla sattı. Apple karma gerçeklik gözlüğü, son zamanlarda şirketin en çok dikkat çeken ürünlerinden biri haline geldi.

Apple Vision Pro, 3.499 dolardan başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluştu ve bu fiyatına rağmen büyük bir talep gördü. Ming-Chi Kuo’nun geçtiğimiz hafta paylaştığı 160 ila 180 bin arası satış tahmini vardı. Vision Pro 200.000 adet satış barajını geçerek beklentileri ziyadesiyle aşmış durumda.

Şu anda ABD’deki Apple mağazalarında bile bulunmayan Vision Pro’nun, ilk aşamada 500 bin adet civarında üretildiği ve bu ürünlerin tüketiciye sunulacağı belirtiliyor. Ancak, Apple’ın beklenmeyen yüksek talep karşısında üretim kapasitesini artırabileceği ve bu ürünü daha geniş kitlelere sunabileceği konuşuluyor.

Apple Vision Pro fiyatı ve karmaşıklığıyla dikkat çekiyor. Zira tamamen yeni bir teknolojinin ilk nesline vereceğiniz paraya, ABD’de bir araba almak mümkün. Apple Vision Pro Türkiye fiyatı hakkında da inanılmaz beklentiler var. Bu karma gerçeklik gözlüğü herhangi bir vergi eklenmeden dahi 100.000 TL sınırını rahatlıkla geçiyor.

Ancak, veriler, bu ürüne olan ilginin dehşet oranda yüksek olduğunu gösteriyor. Yine de, kullanıcılar için önemli bir husus var. Vision Pro, henüz geniş kitleler için uygun bir ürün değil. YouTube ve Netflix gibi platformlar, özel uygulamalar geliştirmeye yanaşmazken, Apple bile bazı uygulamalarını Vision Pro için güncellemedi.

Vision Pro başlığının beklenenin üzerindeki satışları, şirketin yeni teknolojilere olan talebi değerlendirme ve ürün geliştirme stratejilerini gözden geçirmesine neden olabilir. Henüz erken aşamada olmasına rağmen, Vision Pro’nun başarısı, karmaşık ve yüksek fiyatlı teknoloji ürünlerine olan pazardaki potansiyeli gösteriyor. Bu nedenle, Apple’ın önümüzdeki dönemde bu alandaki hamlelerini yakından takip etmek önemli olacak.

Samsung XR başlığı da bu alanda Apple karma gerçeklik gözlüğünün adımlarını takip edebilir. Bizler de bu yeni ve pahalı teknolojinin gelecekte nereye evrileceğini merak ediyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vision Pro Türkiye topraklarına geldiğinde almayı düşünür müsünüz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!