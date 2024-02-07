Apple sanal gerçeklik gözlüğü Vision Pro’yu geçtiğimiz sene duyurmuştu. Ancak ilk satışı bu sene Şubat ayını buldu. Apple Vision Pro sahiplerine birer birer ulaştıktan sonra sosyal medyada birçok farklı kullanım videoları dolaşmaya başladı. Evin her bir yerine farklı sayfalar açanlar, yolda yürürken ya da metroda seyahat ederken kullananlar hatta Tesla aracı ile otonom sürüşte iken film izleyenler…

Peki gerçekten Apple Vision Pro ne? Bu ürün efsane mi kestane mi? Akıllı telefonların atası diyebileceğimiz iPhone’dan sonra Vision Pro yeni bir çağ açar mı? Bu gibi soruların tamamını ve kendi görüşlerimizi bu videoda anlattık.

Peki siz bu ürün hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce geleceğin en önemli teknolojik ürünü olur mu? Siz de kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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