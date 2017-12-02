Apple, Uygun Fiyatlı iPad Üretiyor Olabilir!

Apple’ın skalası genişletilen iPad ailesine iPad, iPad mini ve iPad Pro’nun yanı sıra bir de uygun fiyatlı iPad geleceği konuşuluyor.

Apple’ın tablet deneyiminde en iyilerinden biri olduğunu gösterdiği iPad, şimdiye kadar 3 farklı tablet serisi ortaya çıkardı. Klasik iPad’inin yanı sıra küçük ekranlı iPad mini ve daha güçlü ve büyük ekranlı olan iPad Pro’yu serisine dahil eden firma, şimdi de uygun fiyatlı tablet pazarına iPad modelini ekleyecek.

350 dolar gibi fiyatlara sahip olan iPad, 700 dolar’a çıkan iPad Pro gibi ürünlerin yanı sıra 200-250 dolar fiyat arasında bir fiyatlandırma olacğaı söyleniyor. 329 dolar değerindeki son iPad’in ülkemizde 1.599 TL’ye satıldığını düşünürsek 1.000 TL dolaylarında fiyatlandırma ile ülkemize gelecek diyebiliriz.

Bakalım Apple’ın bu planı ne zaman gerçekleşecek ve ülkemizde nasıl bir fiyatlandırmaya sahip olacak göreceğiz.