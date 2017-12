Apple Türkiye’deki Garanti Dışı iPhone Pil Değişim Fiyatını Güncelledi!

Son dönemde teknoloji gündemine oturan Apple’ın eski iPhone modellerinde oluşan sorun için batarya değişim ücretlerinde indirime gitti.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Apple’ın bataryası kötüleşen iPhone modellerini için güncelleme ile işlemci hızını yaklaşık olarak %60 seviyede düşürme işlemi fazlasıyla tepki görmüştü. Her ne kadar Apple “Bunu kullanıcılarımız daha uzun süre iPhone kullanabilsin diye yapıyoruz” dese de genel kanı olarak yeni iPhone alınmasına teşvik için yaptığı düşünülüyor.

Bunun üzerine bir açıklama ve özür metni yayınlayan Apple, ABD’de indirim yaptığı batarya değişim ücretinde Türkiye’de de bir güncellemeye gitti. Böylece normalde 190 TL ile 390 TL arasında değişen garanti dışı batarya değişim ücreti 2018 sonuna kadar 129 TL olarak güncellendi.

Sadece iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve iPhone SE kullanıcılarını kapsayan bu durum, daha eski iPhone modelleri için geçerli olmayacak. Çünkü bu hız düşürme konusu zaten bu modeller için geçerli olduğunu da belirtelim. Eğer yukarıda bahsettiğimiz cihazlardan birini kullanıyor ve batarya ömründe bir düşüş gözlemliyorsanız İstanbul Anadolu yakasında bulunan Akasya AVM ya da Avrupa’da olan Zorlu Center’daki Apple Store’lara başvurarak değişim işleminizi yapabilirsiniz.

Son olarak iPhone 7 ve iPhone 6S kullanıcılarının garanti süresi geçmemesi durumunda ücretsiz değişim yapabileceğinizi belirtelim. Ayrıca sadece 2 adet Apple Store olması sebebiyle yoğunluğun da çok olacağını söylemeden geçmeyelim. Detayları buradan öğrenebilirsiniz.