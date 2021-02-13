Genel
Apple, Türkiye’de yeni iş ilanları verdi
Apple, Türkiye’de 17 farklı pozisyon için yeni ekip üyesi arıyor. ABD’li şirketin hedefinde İstanbul’da yeni bir mağaza açmak var.
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Geçtiğimiz yılının başlarında Apple’ın İstanbul Caddebostan’a Apple Store açacağı yönünde söylentiler gündeme gelmişti. Bununla birlikte Caddebostan’a açılacak olan Apple Store’un Türkiye’deki en büyük Apple Store olacağı bile söylenmişti. Ortaya atılan söylentiler büyük merak uyandırmıştı.
ABD’li teknoloji devi, yine İstanbul Anadolu yakasında bulunacak Türkiye’deki üçüncü Apple Store için henüz resmi bir açılış tarihi paylaşmadı. Ancak şirketin “Apple’da Kariyer” adlı web sayfasında yayınlamış olduğu iş ilanları, yeni mağazanın açılışı için fazla beklemeyeceğimizin habercisi niteliğinde.
Apple Türkiye’nin iş ilanlarına baktığımızda 17 farklı pozisyon için yeni bir ekip arkadaşı arandığını görüyoruz. Söz konusu pozisyonlar arasında Mağaza Lideri, Pazar Lideri, Genius, Teknik Uzman, Müdür, Operasyon Eksperi gibi yeni mağazanın direkt olarak yönetiminden sorumlu olacak kişiler de var.
Ayrıca iş ilanlarında konum olarak “Türkiye içindeki çeşitli konumlar” yazıyor. Haftalık çalışma saatinin de 45 saat olduğu belirtiliyor. Bazı ilanlarda İstanbul ve Bursa konumları da yer alıyor.
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Son olarak Apple, Türkiye’de iki adet mağazaya sahip. İki mağaza da İstanbul’da yer alıyor. Biri Zorlu Center’da bulunurken bir diğeri ise Akasya AVM’de bulunuyor. Her iki mağaza da şu anda koronavirüs salgını nedeniyle kapalı. Ancak koronavirüs salgının gidişatına göre mağazalar yeniden hizmete açılcak.
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Genel
2021’in ilk oyun indirimlerinde kaçırmamanız gereken PC oyunları!
2021 yılının gelişi ile birlikte Steam ve Epic Games ilk indirim dönemlerini aynı anda başlattı. İşte sizler için önerdiğimiz PC oyunları.
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İşte Epic Games Store ve Steam’den alabileceğiniz PC oyunları!
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Superliminal
Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Superliminal, beyin yakan bulmacaları ile listemizde yerini alıyor. Algı, gerçekliktir sloganıyla adından söz ettiren oyun, tam da zoru seven okurlarımıza göre. Steam‘de 22.40 TL‘den satılan oyunu, Epic Games Store üzerinden 23.10 TL‘ye de satın alabilirsiniz.
Kingdom Come: Deliverance
2018 yılında piyasaya çıkan Kingdom Come: Deliverance, listemizde iyi indirim alan oyunlar arasında yerini alıyor. Orta Çağ Avrupası‘nda geçen oyun, başarılı grafikleri ile dikkat çekiyor. Hikayeli oyun arayanların beğenisini toplayan yapım, Steam‘de oldukça iyi bir indirimle bizleri karşılıyor. Oyunu Steam üzerinden sadece 20.00 TL‘ye satın alabilirsiniz. Ayrıca oyun Epic Games Store‘da 50 TL‘den satılmakta.
The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition
Oyun dünyasının en önemli markalarından biri The Witcher 3. Hali hazırda birçok kullanıcının kütüphanesinde olan oyun aslında yeni bir öneri değil. Ancak oyunun şimdiye kadarki en düşük fiyat seviyesine ulaşması nedeniyle listemizde yer aldığını belirtmek yanlış olmaz. The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition’ı Steam ve Epic Games Store platformlarında 15 TL‘ye satın alabilirsiniz.
Assassin’s Creed® Origins
Assassin’s Creed severler ekran başına! Serinin 2017 çıkışlı üyesi Origins Steam üzerinde aldığı indirim ile dikkat çekiyor. Her ne kadar Ubisoft Epic Games Store‘da indirime gitmeyi tercih etmese de, oyuna Steam‘de gayet uygun bir ödeme yapabilirsiniz. Serinin çevresinin değişmeye başladığı ilk oyun olan yapım, Steam‘de 53.80 TL‘ye satılmakta.
Dishonored 1 ve Dishonored 2
Dishonored serisi listemizde yerini almayı başarıyor. Kendine has yapısıyla oyun dünyasını hem şaşırtan hem de beğenileri toplayan seriyi, ayrı ayrı satın alarak tamamlayabilirsiniz. Listenin geri kalan oyunları gibi ne yazık ki Epic Games Store üzerinde yer almayan serinin ilk oyunu, Steam üzerinde 8.69 TL‘ye satılmakta. İkinci oyunu ise yine Steam‘den 34.49 TL‘ye satın alabilirsiniz.
XCOM: Enemy Unknown ve XCOM 2
Tıpkı Dishonored serisinde olduğu gibi, XCOM serisi de aldığı indirimler ile dikkatleri üzerine çekiyor. XCOM: Enemy Unknown Complete Pack sürümü ile bütün özel paketlere sahip olabilirsiniz. Ayrıca serinin ikinci oyununu da alarak hikayesel olarak geride kalmamayı başarabilirsiniz. XCOM: Enemy Unknown Complete Pack Steam‘de 15 TL‘ye satılmakta. XCOM 2 ise yine Steam‘de 17.52 TL‘ye satılıyor. Taktiksel strateji türünde saatlerinizi gerçekten gömebilme ihtimali olan bu oyunları kaçırmayın deriz. Ne yazık ki sevilen oyun serisi Epic Games Store‘da bulunmuyor.
Noita
Listemizin en sıra dışı oyunlarından biri kuşkusuz Noita. Bağımsız geliştiricilerin elinden çıkan oyun, gerçek anlamda kusursuza yakın fizik motoru ile dikkat çekiyor. Oyunda yer alan her pikselin bir mekaniği bulunuyor. Özellikle farklı deneyim yaşamak isteyen oyuncuların kesinlikle kaçırmaması gereken bir oyun. Noita Steam üzerinde 24 TL‘den satılmakta. Ne yazık ki Epic Games Store‘da bulunmuyor.
F1 2020
Listemizde kapanışı son dönemde popülaritesi artan bir spor oyunu ile yapıyoruz. Başarısı ile firmanın büyük paralara satılmasını sağlayan F1 serisi, son oyunu ile listemizin son sırasında kapanışı yapıyor. Popülaritesi artan yarış oyunu her ne kadar Epic Games Store‘da bulunmasa da, Steam‘de aldığı indirimle dikkatleri üzerine çekiyor. Oyunu Steam‘de 36.80 TL’ye satın alabilirsiniz. Yarış sever oyuncuların kesinlikle kaçırmaması gereken bir oyun.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 serisi Türkiye’de satışa sunuldu
Samsung, yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Galaxy S21 ailesini Türkiye’de resmen satışa sundu. Şirketin amiral gemisi akıllı telefonları tasarımları ve fiyatları ile oldukça dikkat çekiyor.
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Güney Koreli teknoloji devi geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile yeni amiral gemileri Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra’yı tüketicilerin beğenisine sunmuştu. Ön siparişe açılan akıllı telefonlar, bugün itibarıyla ise hem fiziksel hem de çevrimiçi mağazalarda satışa sunuldu.
Kullanıcılar, 12-28 Şubat’ta Samsung’un bayilerinden veya Online Mağaza’dan ‘Eskiyi Getir, Yeniyi Götür’ kampanyasından faydalanarak yeni Galaxy S21 serisi akıllı telefonlara daha uygun fiyatlarla sahip olabilecek. Ancak Samsung Galaxy S21 ve S21 Plus kutularından maalesef şarj adaptörü ve kulaklık çıkmayacak.
Samsung Galaxy S21 özellikleri
- Ekran: 6,2 inç ekran paneli, 1080 x 2400 çözünürlük
- İşlemci: Exynos 2100
- RAM: 8 GB
- Depolama Alanı: 128 GB
- Ön Kamera: 10 MP f/2.2, 26 mm, 4K 60 FPS video kaydı
- Arka Kamera: Geniş: 12 MP f/1.8 + Ultra geniş: 12 MP f/2.2 + Telefoto: 64 MP f/2.2
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G, USB Type-C 3.2
- İşletim Sistemi: Android 11, One UI 3.1
- Batarya: 4.000 mAh
Samsung Galaxy S21 Plus özellikleri
- Ekran: 6,7 inç ekran paneli, 1080 x 2400 çözünürlük
- İşlemci: Exynos 2100
- RAM: 8 GB
- Depolama Alanı: 128 GB veya 256 GB
- Ön Kamera: 10 MP f/2.2, 26 mm, 4K 60 FPS video kaydı
- Arka Kamera: Geniş: 12 MP f/1.8 + Ultra geniş: 12 MP f/2.2 + Telefoto: 64 MP f/2.2
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G, USB Type-C 3.2
- İşletim Sistemi: Android 11, One UI 3.1
- Batarya: 4.800 mAh
Samsung Galaxy S21 Ultra özellikleri
- Ekran: 6,8 inç ekran paneli, 1440 x 3200 çözünürlük
- İşlemci: Snapdragon 888 ya da Exynos 2100
- RAM: 12 GB ya da 16 GB
- Depolama Alanı: 128 GB, 256 GB ya da 512 GB
- Ön Kamera: 40 MP
- Arka Kamera: Geniş: 108 MP f/1.8 + Ultra geniş: 12 MP f/2.2 + Periskop Telefoto: 10 MP f/4.9 + Telefoto: 10 MP f/2.4
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G, USB Type-C 3.2
- İşletim Sistemi: Android 11, One UI 3.1
- Batarya: 5.000 mAh
Son olarak Galaxy S21 ailesinin Türkiye fiyatları;
- Samsung Galaxy S21 128 GB: 9.999 TL
- Samsung Galaxy S21+ 128 GB: 12.999 TL
- Galaxy S21+ 256 GB: 13.499 TL
- Samsung Galaxy S21 Ultra 128 GB: 15.999 TL
- Galaxy S21 Ultra 256 GB: 16.499 TL
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Genel
Biden TikTok ve WeChat yasağını duraklattı
ABD Başkanı Joe Biden, TikTok ve WeChat ile ilgili alınan yasak kararını duraklattığını açıkladı. Eski yönetimin kararları sorgulanmakta.
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Son yılların en popüler uygulaması TikTok, ABD’de zor bir süreçten geçiyordu. Eski ABD Başkanı Trump’ın başında bulunduğu son yönetim, Çin ile ticaret savaşına girdi ve bunu sonucu olarak bazı Çinli şirketlere yaptırımlar uyguladı. TikTok ve WeChat gibi uygulamalar, bu yaptırımlardan payını alan şirketlerin başında geliyor. Casusluk ile suçlanan bu uygulamalar, ulusal güvenliğe bir tehdit olarak kabul edildi ve ABD’de yasaklandı. Hatta TikTok’un, ABD operasyonlarının ABD’li bir şirkete satılması konusunda baskı bile yapıldı. Araya seçimin girmesi ve Trump’ın seçimleri kaybetmesiyle işler değişti. Herkes yeni Başkan’ın ne yapacağını merak ediyordu. Yeni Başkan Biden TikTok ve WeChat ile ilgili olan kararını açıkladı.
Biden TikTok ve WeChat yasağını beklemeye aldı
Herkes ne yapacağını merak ederken yeni yönetim, konu hakkında bir bekletme kararı aldı. Böylece Başkan Biden, TikTok ve WeChat yasağını şimdilik askıya aldı. Yönetim süreç içerisinde, konunun uzmanlarından özellikle uygulamaların cidden ulusal güvenliğe tehdit oluşturup oluşturmadığını açıklayacak. Yasaktaki bekletme, iki uygulama için de durum kesinleşene kadar ABD’deki işlerine normal devam edebileceği anlamına geliyor. WeChat, Dünya çapında 1 milyar kullanıcıya sahip. Ancak ABD uygulamanın mevcut gelirlerinin sadece %2’lik kısmını oluşturuyor. TikTok için ise durum daha farklı. Uygulama 800 milyon aktif kullanıcıya sahip ve bunun 100 milyondan fazlası ABD’de bulunuyor. Bu uygulamanın gelirlerinin oldukça büyük bir kısmı anlamına geliyor. Joe Biden yönetiminin, yasaklar konusundaki araştırmasını bitirdiğinde ne karar alacağı ise merak konusu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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