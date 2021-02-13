Apple, Türkiye’de yeni iş ilanları verdi

Apple, Türkiye’de 17 farklı pozisyon için yeni ekip üyesi arıyor. ABD’li şirketin hedefinde İstanbul’da yeni bir mağaza açmak var.

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Geçtiğimiz yılının başlarında Apple’ın İstanbul Caddebostan’a Apple Store açacağı yönünde söylentiler gündeme gelmişti. Bununla birlikte Caddebostan’a açılacak olan Apple Store’un Türkiye’deki en büyük Apple Store olacağı bile söylenmişti. Ortaya atılan söylentiler büyük merak uyandırmıştı.

ABD’li teknoloji devi, yine İstanbul Anadolu yakasında bulunacak Türkiye’deki üçüncü Apple Store için henüz resmi bir açılış tarihi paylaşmadı. Ancak şirketin “Apple’da Kariyer” adlı web sayfasında yayınlamış olduğu iş ilanları, yeni mağazanın açılışı için fazla beklemeyeceğimizin habercisi niteliğinde.

Apple Türkiye’nin iş ilanlarına baktığımızda 17 farklı pozisyon için yeni bir ekip arkadaşı arandığını görüyoruz. Söz konusu pozisyonlar arasında Mağaza Lideri, Pazar Lideri, Genius, Teknik Uzman, Müdür, Operasyon Eksperi gibi yeni mağazanın direkt olarak yönetiminden sorumlu olacak kişiler de var.

Ayrıca iş ilanlarında konum olarak “Türkiye içindeki çeşitli konumlar” yazıyor. Haftalık çalışma saatinin de 45 saat olduğu belirtiliyor. Bazı ilanlarda İstanbul ve Bursa konumları da yer alıyor.

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Son olarak Apple, Türkiye’de iki adet mağazaya sahip. İki mağaza da İstanbul’da yer alıyor. Biri Zorlu Center’da bulunurken bir diğeri ise Akasya AVM’de bulunuyor. Her iki mağaza da şu anda koronavirüs salgını nedeniyle kapalı. Ancak koronavirüs salgının gidişatına göre mağazalar yeniden hizmete açılcak.

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