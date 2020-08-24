Apple
Apple, dünyanın ilk su üzerinde duran mağazasını açıyor
Apple, dünyada emsali görülmemiş bir mağaza tasarımıyla yakında karşımıza çıkacak. Singapur’da açılacak olan bu mağazayı eşsiz kılan en önemli detay ise, tamamıyla su yatağına inşa edilmiş olması.
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Apple, su üzerinde duran ilk mağazasını açıyor
Teknoloji devi Apple’ın yakın zamanda açmayı planladığı yeni Apple Store ile ilgili detaylar belli oldu. Yalnız bu seferki mağaza, Apple’ın alışılageldik mağaza tasarımlarından daha farklı olacak; zira şirketin Singapur’da açacağı yeni mağaza tamamen su üzerinde duruyor olması ile, mimari bakımından kendisini hem kardeşlerinden hem de farklı perakende mağazalarından ayırıyor.
Apple’ın bugüne kadar açtığı mağazalar hep cam fanus şeklindeydi. Şimdilerde ise şirketin, Singapur’un dünyaca ünlü Marina Bay Sands bölgesinde açmaya hazırlandığı yeni mağazasında tercih ettiği mimari, hem kendisi için hem de müşterileri için bir ilk olacak.
Peki Singapur’daki müşteriler su üzerinde duran bu mağazaya nasıl erişecek? Apple’ın yetkililerinden bir kişi işte bu soruya cevap olarak, mağazanın karayla olan bağlantısının tahtadan yapılan kaldırım benzeri bir yolla sağlandığını ve müşterilerin bu yolu kullanarak mağazaya girebileceğini ifade etti.
Yetkili, açıklamasının devamında; “Apple Marina Bay Sands yakında, su üzerinden duran dünyadaki ilk Apple mağazası olarak Singapur’a geliyor. Dünyanın dört bir yanındaki her mağazada olduğu gibi Marina Bay Sands’deki mağaza da, Apple’ın en iyilerini müşterilerimize sunacak.” ifadelerini kullandı.
Ayrıca dış tarafında suyu yansıtabilen cam panellerle kaplı bu mağaza, gece vakti olduğunda ise Singapur festivallerinin vazgeçilmezi olan muhteşem renklerle göz kamaştıracak. Mağazanın açılacağı tam tarihin belli olmadığını da belirtelim.
Apple
Apple, WordPress güncellemelerini de engelledi!
Fortnite Mobile’ın geçtiğimiz günlerde App Store’dan kaldırılması, Apple’a yönelik ciddi suçlamaların yöneltilmesine neden oluyor. Son olarak dünyanın en büyük içerik yönetim sistemlerinden WordPress iOS uygulamasına verilen güncellemelerin de kasıtlı olarak yayınlanmadığı ortaya çıktı!
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WordPress kurucusu: Apple bizden de komisyon istiyor!
WordPress platformunun kurucuları arasında yer alan Matt Mullenweg, Cuma günü Twitter’da yayınladığı bir tweet ile bu durumu gündeme getirdi. Mullenweg’e göre, WordPress’in App Store uygulaması için planlanan hata güncellemesi Apple tarafından engellendi. Durumun nedeni ise .com alan adı satışı için uygulama içi satın alma yerine Automattic firmasına yönlendirme yapılması şeklinde belirtildi. Ancak bu işlemin isteğe bağlı olması ve farklı bir firma tarafından yapılması, işleri ilginç bir duruma getiriyor.
Heads up on why @WordPressiOS updates have been absent… we were locked by App Store. To be able to ship updates and bug fixes again we had to commit to support in-app purchases for .com plans. I know why this is problematic, open to suggestions. Allow others IAP? New name?
— Matt Mullenweg (@photomatt) August 21, 2020
Popüler platformun tercihi ise işleri daha fazla uzatmadan Apple ile uzlaşmak olmuş. The Verge’e açıklama yapan Matt Mullenweg, WordPress tarafından sunulan ücretli servisleri uygulamaya entegre ederek “uygulama içi satın alma” seçeneği ekleyeceklerini belirtti. Durdurulan güncellemenin ise bu işlemin 30 gün içerisinde gerçekleşmesi şartıyla yayınlandığı ifade ediliyor. Yani Apple, kâr amacı gütmemesine karşın WordPress’in önerdiği servislerden de %30 oranında ücret kesintisi gerçekleştirecek.
WordPress’in böyle bir engellemeye maruz kalması, içerik üreticisi kullanıcılar tarafından büyük şaşkınlıkla karşılandı. Çünkü bilindiği üzere WordPress, sunduğu içerik yönetimi sistemini tamamen ücretsiz bir şekilde paylaşıyor. Tema ve eklenti gibi ücretli hizmetler ise platform dışından temin ediliyor. Apple’ın bu hamlesi ise Epic Games olayından sonra App Store’daki popüler uygulamaların geniş kapsamlı olarak denetlenmeye başladığı şeklinde yorumlanıyor.
Apple
Apple, 2 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı!
A.B.D merkezli teknoloji firması Apple, Çarşamba günü itibarıyla 2 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı. Hisse senedi fiyatı kısa bir süre için 467,77 dolara ulaşan şirket, günü 462,83 dolar fiyat ve 1,98 trilyon dolarlık piyasa değeri ile kapattı.
Çoğu kullanıcının evden çalışmaya geçiş yaptığı salgın döneminde ortaya çıkan ani teknoloji ihtiyacından da beslenen firma, oldukça başarılı bir yıl geçirdi. iPhone satışlarının yaz sezonunda yaşadığı %15 düşüşe rağmen firma 2020 yılı için kendini toparlamayı başardı.
Apple, geçtiğimiz temmuz ayı itibarıyla sunduğu ürün ve hizmetlerden sağladığı 59,7 milyar dolar gelir ile yılın 2. çeyreğinde önemli bir büyüme kaydetti. Firma söz konusu büyüme performansını evden çalışan tüketicilere ve güçlü online satışlara bağlıyor.
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Apple ayrıca 2018’de de 1 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan ilk A.B.D şirketi olmuştu. Yılın başından bugüne değeri %60 artan firma hisseleri geçen yıla göre %120 değer kazandı.
Yatırımcılar artık Apple’ı bir donanım üretici olarak görmüyor ve firmanın bir yazılım şirketi olduğuna dikkat çekiyor.
Akıllı Telefonlar
Apple, 2. çeyrekte A.B.D. pazarını domine etmeyi başardı
2. nesil Apple iPhone SE modeli, Apple’ın ana vatanı Amerika Birleşik Devletleri’nde ciddi bir satış başarısı yakalayarak; Apple’ın akıllı telefon sektöründeki %40’lık pazar payını %47’ye çıkarmasında pay sahibi oldu. Bu durumda, şuanda A.B.D.’de satılan her 2 akıllı telefondan biri Apple’a ait diyebiliriz.
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Canalys tarafından yayınlanan rapora göre Apple, A.B.D. pazarını domine etti
Canalys Research tarafından yayınlanan raporda ise, Apple’ın A.B.D.’de artan satış başarısı dikkat çekti. Yayınlanan rapora göre, A.B.D.’de 15 milyon adede varan satış yakalayan Apple, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla pazar payını %40.8’den, %47.1’e çıkarmayı başardı. Bu başarıda, iPhone SE modelinin payının da büyük olduğu düşünülüyor. Covid-19 dolayısıyla birçok Apple Store’un kapanmasına rağmen Apple’ın bu başarıyı yakalayabilmiş olması ise, dikkat çekici bir netice olarak karşımıza çıkıyor.
Apple’ın, iPhone 8 kasasında en son nesil olan A13 Bionic işlemci ile satışa sunduğu iPhone SE, Apple’ın ürün gamında uygun fiyatlı bir ürün olarak dikkat çekiyor. Amerika’da artan işsizlik durumu da göz önüne alındığında, iyi kamera ve üst kalite bir ekran arayışında olmayan; ve kullandığı cihazın iOS ekosistemine ait olmasını isteyen kullanıcılar tarafından iPhone SE modelinin sıkça tercih edilmeye devam edeceğini söyleyebiliriz.
Diğer dikkat çeken detaylardan biri ise, Apple’ın üst segment cihazlarından iPhone 11’in, iPhone XR modelinden %15 kadar daha fazla satılmış olması. Fakat Apple’ın eksik kaldığı nokta ise, henüz 5G destekli bir cihaz üretememiş olmaları. Bu durumun da, Apple’ı pazarda biraz geriye ittiğini söyleyebiliriz.
Canalys raporlarına göre diğer üreticiler ne durumda
Canalys raporlarına göre, Apple’ın aksine Samsung, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine oranla akıllı telefon satışlarında ciddi bir düşüş yaşamış durumda. 2020 yılında Galaxy S20 serisini piayasaya süren Samsung, 2019 yılında çıkarmış olduğu Galaxy S9 serisine kıyasla %59 daha az satış yapabildi. Samsung’un A.B.D.’de bu yılki satışlarında iyi bir pay yakalayan cihazlar ise, Galaxy A10e ve Galaxy A20 modelleri oldu.
Canalys analistlerinden Vincent Thielke’ye göre ise, insanların Covid-19 salgını sürecinde eve kapanması ile 5G teknolojisinin yaygınlaşma hızı da azaldı. Kapanan mağazalar ve insanların virüsü kapma korkusundan dolayı 5G’nin insanlara tanıtılması da bu süreçte zorlaştı. Aynı zamanda ülkenin birçok noktasında 5G servislerinin tam olarak yaygınlaşmamış olması ve insanların azalan alım gücü de; birçok kullanıcının 5G yerine 4G destekli cihazları tercih etmesine sebep oldu.
2020 yılının 2. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam akıllı telefon satışlarında da %5 azalma yaşandı. A.B.D.’deki ortalama telefon fiyatları da %10 azalış gösterek 503 Dolar’a geriledi. Amerika’nın tersine Çin’de ise durumlar daha farklı gelişti. Covid-19 salgınının erkenden başlayıp erkenden durulması ile Çin, salgının ekonomik etkilerini minimum düzeye indirmeyi başardı. Haliyle Çin’de, akıllı telefon satışları, geçtiğimiz yıla göre artış gösterdi. Ayrıca bu yıl, A.B.D.’ye satılan Çin menşeili cihazların oranı da, ambargoya rağmen %60’tan %70’e yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri’nde en çok satış yapan 5 üretici ise sırasıyla Apple, Samsung, LG, Lenovo ve TCL oldu. Bu 5 üretici arasında dikkat çekebilmeyi başaran bir diğer isim ise, satış oranlarında, Apple ile birlikte büyüme yakalayabilen tek şirket olan LG oldu. LG, 2.2 milyon satış adedine ulaşarak; %8 oranında bir büyüme kaydetti.
Canalys tarafından değinilen son konu ise iPhone SE modelinin, Çin’de de Apple’ın satışlarını artırdığı yönünde oldu. Peki ya siz Canalys tarafından yayınlanan raporlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!