Apple, dünyanın ilk su üzerinde duran mağazasını açıyor

Fortnite Mobile’ın geçtiğimiz günlerde App Store’dan kaldırılması, Apple’a yönelik ciddi suçlamaların yöneltilmesine neden oluyor. Son olarak dünyanın en büyük içerik yönetim sistemlerinden WordPress iOS uygulamasına verilen güncellemelerin de kasıtlı olarak yayınlanmadığı ortaya çıktı!

WordPress platformunun kurucuları arasında yer alan Matt Mullenweg, Cuma günü Twitter’da yayınladığı bir tweet ile bu durumu gündeme getirdi. Mullenweg’e göre, WordPress’in App Store uygulaması için planlanan hata güncellemesi Apple tarafından engellendi. Durumun nedeni ise .com alan adı satışı için uygulama içi satın alma yerine Automattic firmasına yönlendirme yapılması şeklinde belirtildi. Ancak bu işlemin isteğe bağlı olması ve farklı bir firma tarafından yapılması, işleri ilginç bir duruma getiriyor.

Heads up on why @WordPressiOS updates have been absent… we were locked by App Store. To be able to ship updates and bug fixes again we had to commit to support in-app purchases for .com plans. I know why this is problematic, open to suggestions. Allow others IAP? New name?

— Matt Mullenweg (@photomatt) August 21, 2020