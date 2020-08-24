Apple, dünyanın ilk su üzerinde duran mağazasını açıyor

Apple, dünyada emsali görülmemiş bir mağaza tasarımıyla yakında karşımıza çıkacak. Singapur’da açılacak olan bu mağazayı eşsiz kılan en önemli detay ise, tamamıyla su yatağına inşa edilmiş olması.

İlginizi çekebilir: Apple, 2 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı!

Apple, su üzerinde duran ilk mağazasını açıyor

Teknoloji devi Apple’ın yakın zamanda açmayı planladığı yeni Apple Store ile ilgili detaylar belli oldu. Yalnız bu seferki mağaza, Apple’ın alışılageldik mağaza tasarımlarından daha farklı olacak; zira şirketin Singapur’da açacağı yeni mağaza tamamen su üzerinde duruyor olması ile, mimari bakımından kendisini hem kardeşlerinden hem de farklı perakende mağazalarından ayırıyor.

Apple’ın bugüne kadar açtığı mağazalar hep cam fanus şeklindeydi. Şimdilerde ise şirketin, Singapur’un dünyaca ünlü Marina Bay Sands bölgesinde açmaya hazırlandığı yeni mağazasında tercih ettiği mimari, hem kendisi için hem de müşterileri için bir ilk olacak.

Peki Singapur’daki müşteriler su üzerinde duran bu mağazaya nasıl erişecek? Apple’ın yetkililerinden bir kişi işte bu soruya cevap olarak, mağazanın karayla olan bağlantısının tahtadan yapılan kaldırım benzeri bir yolla sağlandığını ve müşterilerin bu yolu kullanarak mağazaya girebileceğini ifade etti.

Yetkili, açıklamasının devamında; “Apple Marina Bay Sands yakında, su üzerinden duran dünyadaki ilk Apple mağazası olarak Singapur’a geliyor. Dünyanın dört bir yanındaki her mağazada olduğu gibi Marina Bay Sands’deki mağaza da, Apple’ın en iyilerini müşterilerimize sunacak.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca dış tarafında suyu yansıtabilen cam panellerle kaplı bu mağaza, gece vakti olduğunda ise Singapur festivallerinin vazgeçilmezi olan muhteşem renklerle göz kamaştıracak. Mağazanın açılacağı tam tarihin belli olmadığını da belirtelim.